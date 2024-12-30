- 成長
トレード:
671
利益トレード:
538 (80.17%)
損失トレード:
133 (19.82%)
ベストトレード:
330.77 USD
最悪のトレード:
-114.64 USD
総利益:
5 440.32 USD (967 659 pips)
総損失:
-2 077.88 USD (560 777 pips)
最大連続の勝ち:
28 (146.00 USD)
最大連続利益:
336.03 USD (2)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
98.41%
最大入金額:
1.71%
最近のトレード:
20 時間前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
17.05
長いトレード:
670 (99.85%)
短いトレード:
1 (0.15%)
プロフィットファクター:
2.62
期待されたペイオフ:
5.01 USD
平均利益:
10.11 USD
平均損失:
-15.62 USD
最大連続の負け:
4 (-173.30 USD)
最大連続損失:
-197.25 USD (3)
月間成長:
1.87%
年間予想:
22.68%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
93.79 USD
最大の:
197.25 USD (15.55%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.08% (173.30 USD)
エクイティによる:
5.60% (213.72 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLDmicro
|670
|AUDUSDmicro
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLDmicro
|3.4K
|AUDUSDmicro
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLDmicro
|407K
|AUDUSDmicro
|-38
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 16"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Trading System Overview
- Focus: Exclusively on buy transactions at XAUUSD/GOLD
- Objective: Ideal for building a long-term investment portfolio.
- Risk Management: Low-risk settings to ensure safer investments.
- Profit Strategy: Compounds profits for effective wealth growth.
- Testing:
- Backtesting: Over 5 years, validating performance across market conditions.
- Forward Testing: More than 3 years in real-world scenarios, confirming reliability.
This trading system is designed for investors seeking secure, long-term growth with a proven track record.
