Ade Yonathan Lisanto

Slow Golden Digger

Ade Yonathan Lisanto
レビュー0件
信頼性
216週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2021 98%
XMGlobal-Real 16
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
671
利益トレード:
538 (80.17%)
損失トレード:
133 (19.82%)
ベストトレード:
330.77 USD
最悪のトレード:
-114.64 USD
総利益:
5 440.32 USD (967 659 pips)
総損失:
-2 077.88 USD (560 777 pips)
最大連続の勝ち:
28 (146.00 USD)
最大連続利益:
336.03 USD (2)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
98.41%
最大入金額:
1.71%
最近のトレード:
20 時間前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
17.05
長いトレード:
670 (99.85%)
短いトレード:
1 (0.15%)
プロフィットファクター:
2.62
期待されたペイオフ:
5.01 USD
平均利益:
10.11 USD
平均損失:
-15.62 USD
最大連続の負け:
4 (-173.30 USD)
最大連続損失:
-197.25 USD (3)
月間成長:
1.87%
年間予想:
22.68%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
93.79 USD
最大の:
197.25 USD (15.55%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.08% (173.30 USD)
エクイティによる:
5.60% (213.72 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLDmicro 670
AUDUSDmicro 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLDmicro 3.4K
AUDUSDmicro 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLDmicro 407K
AUDUSDmicro -38
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +330.77 USD
最悪のトレード: -115 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +146.00 USD
最大連続損失: -173.30 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 16"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Trading System Overview

  • Focus: Exclusively on buy transactions at XAUUSD/GOLD
  • Objective: Ideal for building a long-term investment portfolio.
  • Risk Management: Low-risk settings to ensure safer investments.
  • Profit Strategy: Compounds profits for effective wealth growth.
  • Testing:
    • Backtesting: Over 5 years, validating performance across market conditions.
    • Forward Testing: More than 3 years in real-world scenarios, confirming reliability.

This trading system is designed for investors seeking secure, long-term growth with a proven track record.


レビューなし
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.26 01:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 01:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 13:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.15 02:43
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 13:58
No swaps are charged
2025.08.04 13:58
No swaps are charged
2025.07.29 18:28
No swaps are charged on the signal account
2025.07.01 07:29
No swaps are charged
2025.07.01 07:29
No swaps are charged
2025.06.24 00:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 06:09
No swaps are charged on the signal account
2025.05.16 08:42
No swaps are charged
2025.05.16 08:42
No swaps are charged
2025.05.15 06:01
No swaps are charged on the signal account
2025.05.14 13:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 09:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 23:18
Share of trading days is too low
