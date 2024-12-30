信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Slow Golden Digger
Ade Yonathan Lisanto

Slow Golden Digger

Ade Yonathan Lisanto
0条评论
可靠性
216
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2021 98%
XMGlobal-Real 16
1:200
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
671
盈利交易:
538 (80.17%)
亏损交易:
133 (19.82%)
最好交易:
330.77 USD
最差交易:
-114.64 USD
毛利:
5 440.32 USD (967 659 pips)
毛利亏损:
-2 077.88 USD (560 777 pips)
最大连续赢利:
28 (146.00 USD)
最大连续盈利:
336.03 USD (2)
夏普比率:
0.12
交易活动:
98.41%
最大入金加载:
1.71%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
4 天
采收率:
17.05
长期交易:
670 (99.85%)
短期交易:
1 (0.15%)
利润因子:
2.62
预期回报:
5.01 USD
平均利润:
10.11 USD
平均损失:
-15.62 USD
最大连续失误:
4 (-173.30 USD)
最大连续亏损:
-197.25 USD (3)
每月增长:
1.87%
年度预测:
22.68%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
93.79 USD
最大值:
197.25 USD (15.55%)
相对跌幅:
结余:
8.08% (173.30 USD)
净值:
5.60% (213.72 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLDmicro 670
AUDUSDmicro 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLDmicro 3.4K
AUDUSDmicro 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLDmicro 407K
AUDUSDmicro -38
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +330.77 USD
最差交易: -115 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +146.00 USD
最大连续亏损: -173.30 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 16 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Trading System Overview

  • Focus: Exclusively on buy transactions at XAUUSD/GOLD
  • Objective: Ideal for building a long-term investment portfolio.
  • Risk Management: Low-risk settings to ensure safer investments.
  • Profit Strategy: Compounds profits for effective wealth growth.
  • Testing:
    • Backtesting: Over 5 years, validating performance across market conditions.
    • Forward Testing: More than 3 years in real-world scenarios, confirming reliability.

This trading system is designed for investors seeking secure, long-term growth with a proven track record.


没有评论
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.26 01:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 01:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 13:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.15 02:43
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 13:58
No swaps are charged
2025.08.04 13:58
No swaps are charged
2025.07.29 18:28
No swaps are charged on the signal account
2025.07.01 07:29
No swaps are charged
2025.07.01 07:29
No swaps are charged
2025.06.24 00:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 06:09
No swaps are charged on the signal account
2025.05.16 08:42
No swaps are charged
2025.05.16 08:42
No swaps are charged
2025.05.15 06:01
No swaps are charged on the signal account
2025.05.14 13:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 09:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 23:18
Share of trading days is too low
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Slow Golden Digger
每月50 USD
98%
0
0
USD
14K
USD
216
100%
671
80%
98%
2.61
5.01
USD
8%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载