- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
671
盈利交易:
538 (80.17%)
亏损交易:
133 (19.82%)
最好交易:
330.77 USD
最差交易:
-114.64 USD
毛利:
5 440.32 USD (967 659 pips)
毛利亏损:
-2 077.88 USD (560 777 pips)
最大连续赢利:
28 (146.00 USD)
最大连续盈利:
336.03 USD (2)
夏普比率:
0.12
交易活动:
98.41%
最大入金加载:
1.71%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
4 天
采收率:
17.05
长期交易:
670 (99.85%)
短期交易:
1 (0.15%)
利润因子:
2.62
预期回报:
5.01 USD
平均利润:
10.11 USD
平均损失:
-15.62 USD
最大连续失误:
4 (-173.30 USD)
最大连续亏损:
-197.25 USD (3)
每月增长:
1.87%
年度预测:
22.68%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
93.79 USD
最大值:
197.25 USD (15.55%)
相对跌幅:
结余:
8.08% (173.30 USD)
净值:
5.60% (213.72 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLDmicro
|670
|AUDUSDmicro
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLDmicro
|3.4K
|AUDUSDmicro
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLDmicro
|407K
|AUDUSDmicro
|-38
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +330.77 USD
最差交易: -115 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +146.00 USD
最大连续亏损: -173.30 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 16 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Trading System Overview
- Focus: Exclusively on buy transactions at XAUUSD/GOLD
- Objective: Ideal for building a long-term investment portfolio.
- Risk Management: Low-risk settings to ensure safer investments.
- Profit Strategy: Compounds profits for effective wealth growth.
- Testing:
- Backtesting: Over 5 years, validating performance across market conditions.
- Forward Testing: More than 3 years in real-world scenarios, confirming reliability.
This trading system is designed for investors seeking secure, long-term growth with a proven track record.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
98%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
216
100%
671
80%
98%
2.61
5.01
USD
USD
8%
1:200