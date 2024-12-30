- Crescita
Trade:
506
Profit Trade:
402 (79.44%)
Loss Trade:
104 (20.55%)
Best Trade:
330.77 USD
Worst Trade:
-100.21 USD
Profitto lordo:
3 977.63 USD (721 208 pips)
Perdita lorda:
-1 513.06 USD (424 669 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (146.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
336.03 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
98.41%
Massimo carico di deposito:
1.71%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
12.49
Long Trade:
505 (99.80%)
Short Trade:
1 (0.20%)
Fattore di profitto:
2.63
Profitto previsto:
4.87 USD
Profitto medio:
9.89 USD
Perdita media:
-14.55 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-173.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-197.25 USD (3)
Crescita mensile:
1.62%
Previsione annuale:
21.76%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
93.79 USD
Massimale:
197.25 USD (15.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.08% (173.30 USD)
Per equità:
5.60% (213.72 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLDmicro
|505
|AUDUSDmicro
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLDmicro
|2.5K
|AUDUSDmicro
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLDmicro
|297K
|AUDUSDmicro
|-38
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +330.77 USD
Worst Trade: -100 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +146.00 USD
Massima perdita consecutiva: -173.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Trading System Overview
- Focus: Exclusively on buy transactions at XAUUSD/GOLD
- Objective: Ideal for building a long-term investment portfolio.
- Risk Management: Low-risk settings to ensure safer investments.
- Profit Strategy: Compounds profits for effective wealth growth.
- Testing:
- Backtesting: Over 5 years, validating performance across market conditions.
- Forward Testing: More than 3 years in real-world scenarios, confirming reliability.
This trading system is designed for investors seeking secure, long-term growth with a proven track record.
