Ade Yonathan Lisanto

Slow Golden Digger

Ade Yonathan Lisanto
0 отзывов
Надежность
216 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2021 98%
XMGlobal-Real 16
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
671
Прибыльных трейдов:
538 (80.17%)
Убыточных трейдов:
133 (19.82%)
Лучший трейд:
330.77 USD
Худший трейд:
-114.64 USD
Общая прибыль:
5 440.32 USD (967 659 pips)
Общий убыток:
-2 077.88 USD (560 777 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (146.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
336.03 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
98.41%
Макс. загрузка депозита:
1.71%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
17.05
Длинных трейдов:
670 (99.85%)
Коротких трейдов:
1 (0.15%)
Профит фактор:
2.62
Мат. ожидание:
5.01 USD
Средняя прибыль:
10.11 USD
Средний убыток:
-15.62 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-173.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-197.25 USD (3)
Прирост в месяц:
1.87%
Годовой прогноз:
22.68%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
93.79 USD
Максимальная:
197.25 USD (15.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.08% (173.30 USD)
По эквити:
5.60% (213.72 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLDmicro 670
AUDUSDmicro 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLDmicro 3.4K
AUDUSDmicro 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLDmicro 407K
AUDUSDmicro -38
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +330.77 USD
Худший трейд: -115 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +146.00 USD
Макс. убыток в серии: -173.30 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 16" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Trading System Overview

  • Focus: Exclusively on buy transactions at XAUUSD/GOLD
  • Objective: Ideal for building a long-term investment portfolio.
  • Risk Management: Low-risk settings to ensure safer investments.
  • Profit Strategy: Compounds profits for effective wealth growth.
  • Testing:
    • Backtesting: Over 5 years, validating performance across market conditions.
    • Forward Testing: More than 3 years in real-world scenarios, confirming reliability.

This trading system is designed for investors seeking secure, long-term growth with a proven track record.


Нет отзывов
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.26 01:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 01:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 13:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.15 02:43
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 13:58
No swaps are charged
2025.08.04 13:58
No swaps are charged
2025.07.29 18:28
No swaps are charged on the signal account
2025.07.01 07:29
No swaps are charged
2025.07.01 07:29
No swaps are charged
2025.06.24 00:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 06:09
No swaps are charged on the signal account
2025.05.16 08:42
No swaps are charged
2025.05.16 08:42
No swaps are charged
2025.05.15 06:01
No swaps are charged on the signal account
2025.05.14 13:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 09:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 23:18
Share of trading days is too low
