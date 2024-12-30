- Прирост
Всего трейдов:
671
Прибыльных трейдов:
538 (80.17%)
Убыточных трейдов:
133 (19.82%)
Лучший трейд:
330.77 USD
Худший трейд:
-114.64 USD
Общая прибыль:
5 440.32 USD (967 659 pips)
Общий убыток:
-2 077.88 USD (560 777 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (146.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
336.03 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
98.41%
Макс. загрузка депозита:
1.71%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
17.05
Длинных трейдов:
670 (99.85%)
Коротких трейдов:
1 (0.15%)
Профит фактор:
2.62
Мат. ожидание:
5.01 USD
Средняя прибыль:
10.11 USD
Средний убыток:
-15.62 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-173.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-197.25 USD (3)
Прирост в месяц:
1.87%
Годовой прогноз:
22.68%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
93.79 USD
Максимальная:
197.25 USD (15.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.08% (173.30 USD)
По эквити:
5.60% (213.72 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLDmicro
|670
|AUDUSDmicro
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLDmicro
|3.4K
|AUDUSDmicro
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLDmicro
|407K
|AUDUSDmicro
|-38
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Лучший трейд: +330.77 USD
Худший трейд: -115 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +146.00 USD
Макс. убыток в серии: -173.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 16" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Trading System Overview
- Focus: Exclusively on buy transactions at XAUUSD/GOLD
- Objective: Ideal for building a long-term investment portfolio.
- Risk Management: Low-risk settings to ensure safer investments.
- Profit Strategy: Compounds profits for effective wealth growth.
- Testing:
- Backtesting: Over 5 years, validating performance across market conditions.
- Forward Testing: More than 3 years in real-world scenarios, confirming reliability.
This trading system is designed for investors seeking secure, long-term growth with a proven track record.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
98%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
216
100%
671
80%
98%
2.61
5.01
USD
USD
8%
1:200