Ade Yonathan Lisanto

Slow Golden Digger

Ade Yonathan Lisanto
Confiabilidade
216 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2021 98%
XMGlobal-Real 16
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
671
Negociações com lucro:
538 (80.17%)
Negociações com perda:
133 (19.82%)
Melhor negociação:
330.77 USD
Pior negociação:
-114.64 USD
Lucro bruto:
5 440.32 USD (967 659 pips)
Perda bruta:
-2 077.88 USD (560 777 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (146.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
336.03 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
98.41%
Depósito máximo carregado:
1.71%
Último negócio:
18 horas atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
17.05
Negociações longas:
670 (99.85%)
Negociações curtas:
1 (0.15%)
Fator de lucro:
2.62
Valor esperado:
5.01 USD
Lucro médio:
10.11 USD
Perda média:
-15.62 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-173.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-197.25 USD (3)
Crescimento mensal:
1.87%
Previsão anual:
22.68%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
93.79 USD
Máximo:
197.25 USD (15.55%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.08% (173.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.60% (213.72 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLDmicro 670
AUDUSDmicro 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLDmicro 3.4K
AUDUSDmicro 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLDmicro 407K
AUDUSDmicro -38
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +330.77 USD
Pior negociação: -115 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +146.00 USD
Máxima perda consecutiva: -173.30 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 16" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Trading System Overview

  • Focus: Exclusively on buy transactions at XAUUSD/GOLD
  • Objective: Ideal for building a long-term investment portfolio.
  • Risk Management: Low-risk settings to ensure safer investments.
  • Profit Strategy: Compounds profits for effective wealth growth.
  • Testing:
    • Backtesting: Over 5 years, validating performance across market conditions.
    • Forward Testing: More than 3 years in real-world scenarios, confirming reliability.

This trading system is designed for investors seeking secure, long-term growth with a proven track record.


2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.26 01:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 01:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 13:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.15 02:43
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 13:58
No swaps are charged
2025.08.04 13:58
No swaps are charged
2025.07.29 18:28
No swaps are charged on the signal account
2025.07.01 07:29
No swaps are charged
2025.07.01 07:29
No swaps are charged
2025.06.24 00:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 06:09
No swaps are charged on the signal account
2025.05.16 08:42
No swaps are charged
2025.05.16 08:42
No swaps are charged
2025.05.15 06:01
No swaps are charged on the signal account
2025.05.14 13:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 09:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 23:18
Share of trading days is too low
