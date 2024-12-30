- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
671
Negociações com lucro:
538 (80.17%)
Negociações com perda:
133 (19.82%)
Melhor negociação:
330.77 USD
Pior negociação:
-114.64 USD
Lucro bruto:
5 440.32 USD (967 659 pips)
Perda bruta:
-2 077.88 USD (560 777 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (146.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
336.03 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
98.41%
Depósito máximo carregado:
1.71%
Último negócio:
18 horas atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
17.05
Negociações longas:
670 (99.85%)
Negociações curtas:
1 (0.15%)
Fator de lucro:
2.62
Valor esperado:
5.01 USD
Lucro médio:
10.11 USD
Perda média:
-15.62 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-173.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-197.25 USD (3)
Crescimento mensal:
1.87%
Previsão anual:
22.68%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
93.79 USD
Máximo:
197.25 USD (15.55%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.08% (173.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.60% (213.72 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLDmicro
|670
|AUDUSDmicro
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLDmicro
|3.4K
|AUDUSDmicro
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLDmicro
|407K
|AUDUSDmicro
|-38
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Trading System Overview
- Focus: Exclusively on buy transactions at XAUUSD/GOLD
- Objective: Ideal for building a long-term investment portfolio.
- Risk Management: Low-risk settings to ensure safer investments.
- Profit Strategy: Compounds profits for effective wealth growth.
- Testing:
- Backtesting: Over 5 years, validating performance across market conditions.
- Forward Testing: More than 3 years in real-world scenarios, confirming reliability.
This trading system is designed for investors seeking secure, long-term growth with a proven track record.
