- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
480
Gewinntrades:
374 (77.91%)
Verlusttrades:
106 (22.08%)
Bester Trade:
57.58 EUR
Schlechtester Trade:
-14.50 EUR
Bruttoprofit:
445.98 EUR (51 229 pips)
Bruttoverlust:
-208.38 EUR (29 147 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
34 (21.41 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
61.44 EUR (7)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
77.45%
Max deposit load:
5.03%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
4.38
Long-Positionen:
239 (49.79%)
Short-Positionen:
241 (50.21%)
Profit-Faktor:
2.14
Mathematische Gewinnerwartung:
0.49 EUR
Durchschnittlicher Profit:
1.19 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-1.97 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-54.27 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-54.27 EUR (5)
Wachstum pro Monat :
0.40%
Jahresprognose:
6.93%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
54.27 EUR (14.70%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.60% (54.27 EUR)
Kapital:
36.76% (410.87 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|182
|NZDCAD
|160
|AUDNZD
|138
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|111
|NZDCAD
|91
|AUDNZD
|70
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|6.7K
|NZDCAD
|7.1K
|AUDNZD
|8.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +57.58 EUR
Schlechtester Trade: -15 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +21.41 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -54.27 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "KeyToMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
KeyToMarkets-Live
|0.86 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|3.83 × 6
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
24%
0
0
USD
USD
738
EUR
EUR
59
100%
480
77%
77%
2.14
0.49
EUR
EUR
37%
1:500