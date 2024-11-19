SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / KTM219 L3v
Salvatore Amato

KTM219 L3v

Salvatore Amato
0 avis
Fiabilité
44 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 22%
KeyToMarkets-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
433
Bénéfice trades:
341 (78.75%)
Perte trades:
92 (21.25%)
Meilleure transaction:
57.58 EUR
Pire transaction:
-14.50 EUR
Bénéfice brut:
398.30 EUR (46 153 pips)
Perte brute:
-180.69 EUR (25 123 pips)
Gains consécutifs maximales:
34 (21.41 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
61.44 EUR (7)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
75.44%
Charge de dépôt maximale:
5.03%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
4.01
Longs trades:
216 (49.88%)
Courts trades:
217 (50.12%)
Facteur de profit:
2.20
Rendement attendu:
0.50 EUR
Bénéfice moyen:
1.17 EUR
Perte moyenne:
-1.96 EUR
Pertes consécutives maximales:
5 (-54.27 EUR)
Perte consécutive maximale:
-54.27 EUR (5)
Croissance mensuelle:
0.41%
Prévision annuelle:
5.45%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
54.27 EUR (14.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.60% (54.27 EUR)
Par fonds propres:
36.76% (410.87 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 163
NZDCAD 139
AUDNZD 131
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 100
NZDCAD 80
AUDNZD 68
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 5.2K
NZDCAD 6.8K
AUDNZD 9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +57.58 EUR
Pire transaction: -15 EUR
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +21.41 EUR
Perte consécutive maximale: -54.27 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "KeyToMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

KeyToMarkets-Live
0.86 × 7
Pepperstone-Demo01
3.83 × 6
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.01.22 20:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 11:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 17:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.11.26 03:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.26 02:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.26 01:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.19 17:01
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2024.11.19 17:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.11.19 17:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
KTM219 L3v
30 USD par mois
22%
0
0
USD
718
EUR
44
100%
433
78%
75%
2.20
0.50
EUR
37%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.