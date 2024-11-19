- Incremento
Total de Trades:
480
Transacciones Rentables:
374 (77.91%)
Transacciones Irrentables:
106 (22.08%)
Mejor transacción:
57.58 EUR
Peor transacción:
-14.50 EUR
Beneficio Bruto:
445.98 EUR (51 229 pips)
Pérdidas Brutas:
-208.38 EUR (29 147 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
34 (21.41 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
61.44 EUR (7)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
77.45%
Carga máxima del depósito:
5.03%
Último trade:
6 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
4.38
Transacciones Largas:
239 (49.79%)
Transacciones Cortas:
241 (50.21%)
Factor de Beneficio:
2.14
Beneficio Esperado:
0.49 EUR
Beneficio medio:
1.19 EUR
Pérdidas medias:
-1.97 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-54.27 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-54.27 EUR (5)
Crecimiento al mes:
0.40%
Pronóstico anual:
6.93%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
54.27 EUR (14.70%)
Reducción relativa:
De balance:
5.60% (54.27 EUR)
De fondos:
36.76% (410.87 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|182
|NZDCAD
|160
|AUDNZD
|138
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|111
|NZDCAD
|91
|AUDNZD
|70
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|6.7K
|NZDCAD
|7.1K
|AUDNZD
|8.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "KeyToMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
KeyToMarkets-Live
|0.86 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|3.83 × 6
