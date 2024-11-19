SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / KTM219 L3v
Salvatore Amato

KTM219 L3v

Salvatore Amato
0 comentarios
Fiabilidad
59 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 24%
KeyToMarkets-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
480
Transacciones Rentables:
374 (77.91%)
Transacciones Irrentables:
106 (22.08%)
Mejor transacción:
57.58 EUR
Peor transacción:
-14.50 EUR
Beneficio Bruto:
445.98 EUR (51 229 pips)
Pérdidas Brutas:
-208.38 EUR (29 147 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
34 (21.41 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
61.44 EUR (7)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
77.45%
Carga máxima del depósito:
5.03%
Último trade:
6 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
4.38
Transacciones Largas:
239 (49.79%)
Transacciones Cortas:
241 (50.21%)
Factor de Beneficio:
2.14
Beneficio Esperado:
0.49 EUR
Beneficio medio:
1.19 EUR
Pérdidas medias:
-1.97 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-54.27 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-54.27 EUR (5)
Crecimiento al mes:
0.40%
Pronóstico anual:
6.93%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
54.27 EUR (14.70%)
Reducción relativa:
De balance:
5.60% (54.27 EUR)
De fondos:
36.76% (410.87 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 182
NZDCAD 160
AUDNZD 138
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 111
NZDCAD 91
AUDNZD 70
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 6.7K
NZDCAD 7.1K
AUDNZD 8.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +57.58 EUR
Peor transacción: -15 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +21.41 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -54.27 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "KeyToMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

KeyToMarkets-Live
0.86 × 7
Pepperstone-Demo01
3.83 × 6
No hay comentarios
2025.11.14 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 09:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.23 10:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.17 08:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 17:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.22 20:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 11:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 17:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.11.26 03:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.26 02:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.26 01:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.19 17:01
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2024.11.19 17:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.11.19 17:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
KTM219 L3v
30 USD al mes
24%
0
0
USD
738
EUR
59
100%
480
77%
77%
2.14
0.49
EUR
37%
1:500
