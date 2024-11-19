- 成长
交易:
480
盈利交易:
374 (77.91%)
亏损交易:
106 (22.08%)
最好交易:
57.58 EUR
最差交易:
-14.50 EUR
毛利:
445.98 EUR (51 229 pips)
毛利亏损:
-208.38 EUR (29 147 pips)
最大连续赢利:
34 (21.41 EUR)
最大连续盈利:
61.44 EUR (7)
夏普比率:
0.14
交易活动:
77.45%
最大入金加载:
5.03%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
2 天
采收率:
4.38
长期交易:
239 (49.79%)
短期交易:
241 (50.21%)
利润因子:
2.14
预期回报:
0.49 EUR
平均利润:
1.19 EUR
平均损失:
-1.97 EUR
最大连续失误:
5 (-54.27 EUR)
最大连续亏损:
-54.27 EUR (5)
每月增长:
0.40%
年度预测:
6.93%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
54.27 EUR (14.70%)
相对跌幅:
结余:
5.60% (54.27 EUR)
净值:
36.76% (410.87 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|182
|NZDCAD
|160
|AUDNZD
|138
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|111
|NZDCAD
|91
|AUDNZD
|70
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|6.7K
|NZDCAD
|7.1K
|AUDNZD
|8.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
