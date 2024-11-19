- 자본
- 축소
트레이드:
480
이익 거래:
374 (77.91%)
손실 거래:
106 (22.08%)
최고의 거래:
57.58 EUR
최악의 거래:
-14.50 EUR
총 수익:
445.98 EUR (51 229 pips)
총 손실:
-208.38 EUR (29 147 pips)
연속 최대 이익:
34 (21.41 EUR)
연속 최대 이익:
61.44 EUR (7)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
76.38%
최대 입금량:
5.03%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
4.38
롱(주식매수):
239 (49.79%)
숏(주식차입매도):
241 (50.21%)
수익 요인:
2.14
기대수익:
0.49 EUR
평균 이익:
1.19 EUR
평균 손실:
-1.97 EUR
연속 최대 손실:
5 (-54.27 EUR)
연속 최대 손실:
-54.27 EUR (5)
월별 성장률:
0.36%
연간 예측:
6.93%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
54.27 EUR (14.70%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.60% (54.27 EUR)
자본금별:
36.76% (410.87 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|182
|NZDCAD
|160
|AUDNZD
|138
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|111
|NZDCAD
|91
|AUDNZD
|70
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|6.7K
|NZDCAD
|7.1K
|AUDNZD
|8.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +57.58 EUR
최악의 거래: -15 EUR
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +21.41 EUR
연속 최대 손실: -54.27 EUR
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
24%
0
0
USD
USD
738
EUR
EUR
59
100%
480
77%
76%
2.14
0.49
EUR
EUR
37%
1:500