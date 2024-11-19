СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / KTM219 L3v
Salvatore Amato

KTM219 L3v

Salvatore Amato
0 отзывов
Надежность
59 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 24%
KeyToMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
480
Прибыльных трейдов:
374 (77.91%)
Убыточных трейдов:
106 (22.08%)
Лучший трейд:
57.58 EUR
Худший трейд:
-14.50 EUR
Общая прибыль:
445.98 EUR (51 229 pips)
Общий убыток:
-208.38 EUR (29 147 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (21.41 EUR)
Макс. прибыль в серии:
61.44 EUR (7)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
77.45%
Макс. загрузка депозита:
5.03%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.38
Длинных трейдов:
239 (49.79%)
Коротких трейдов:
241 (50.21%)
Профит фактор:
2.14
Мат. ожидание:
0.49 EUR
Средняя прибыль:
1.19 EUR
Средний убыток:
-1.97 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-54.27 EUR)
Макс. убыток в серии:
-54.27 EUR (5)
Прирост в месяц:
0.40%
Годовой прогноз:
6.93%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
54.27 EUR (14.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.60% (54.27 EUR)
По эквити:
36.76% (410.87 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 182
NZDCAD 160
AUDNZD 138
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 111
NZDCAD 91
AUDNZD 70
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 6.7K
NZDCAD 7.1K
AUDNZD 8.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +57.58 EUR
Худший трейд: -15 EUR
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +21.41 EUR
Макс. убыток в серии: -54.27 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "KeyToMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

KeyToMarkets-Live
0.86 × 7
Pepperstone-Demo01
3.83 × 6
Нет отзывов
2025.11.14 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 09:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.23 10:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.17 08:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 17:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.22 20:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 11:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 17:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.11.26 03:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.26 02:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.26 01:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.19 17:01
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2024.11.19 17:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.11.19 17:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.