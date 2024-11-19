- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
480
Прибыльных трейдов:
374 (77.91%)
Убыточных трейдов:
106 (22.08%)
Лучший трейд:
57.58 EUR
Худший трейд:
-14.50 EUR
Общая прибыль:
445.98 EUR (51 229 pips)
Общий убыток:
-208.38 EUR (29 147 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (21.41 EUR)
Макс. прибыль в серии:
61.44 EUR (7)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
77.45%
Макс. загрузка депозита:
5.03%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.38
Длинных трейдов:
239 (49.79%)
Коротких трейдов:
241 (50.21%)
Профит фактор:
2.14
Мат. ожидание:
0.49 EUR
Средняя прибыль:
1.19 EUR
Средний убыток:
-1.97 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-54.27 EUR)
Макс. убыток в серии:
-54.27 EUR (5)
Прирост в месяц:
0.40%
Годовой прогноз:
6.93%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
54.27 EUR (14.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.60% (54.27 EUR)
По эквити:
36.76% (410.87 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|182
|NZDCAD
|160
|AUDNZD
|138
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|111
|NZDCAD
|91
|AUDNZD
|70
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|6.7K
|NZDCAD
|7.1K
|AUDNZD
|8.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +57.58 EUR
Худший трейд: -15 EUR
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +21.41 EUR
Макс. убыток в серии: -54.27 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "KeyToMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
KeyToMarkets-Live
|0.86 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|3.83 × 6
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
24%
0
0
USD
USD
738
EUR
EUR
59
100%
480
77%
77%
2.14
0.49
EUR
EUR
37%
1:500