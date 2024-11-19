SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / KTM219 L3v
Salvatore Amato

KTM219 L3v

Salvatore Amato
0 inceleme
Güvenilirlik
44 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 22%
KeyToMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
433
Kârla kapanan işlemler:
341 (78.75%)
Zararla kapanan işlemler:
92 (21.25%)
En iyi işlem:
57.58 EUR
En kötü işlem:
-14.50 EUR
Brüt kâr:
398.30 EUR (46 153 pips)
Brüt zarar:
-180.69 EUR (25 123 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (21.41 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
61.44 EUR (7)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
75.44%
Maks. mevduat yükü:
5.03%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
4.01
Alış işlemleri:
216 (49.88%)
Satış işlemleri:
217 (50.12%)
Kâr faktörü:
2.20
Beklenen getiri:
0.50 EUR
Ortalama kâr:
1.17 EUR
Ortalama zarar:
-1.96 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-54.27 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-54.27 EUR (5)
Aylık büyüme:
0.41%
Yıllık tahmin:
5.45%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
54.27 EUR (14.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.60% (54.27 EUR)
Varlığa göre:
36.76% (410.87 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 163
NZDCAD 139
AUDNZD 131
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 100
NZDCAD 80
AUDNZD 68
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 5.2K
NZDCAD 6.8K
AUDNZD 9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +57.58 EUR
En kötü işlem: -15 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +21.41 EUR
Maksimum ardışık zarar: -54.27 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "KeyToMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

KeyToMarkets-Live
0.86 × 7
Pepperstone-Demo01
3.83 × 6
İnceleme yok
2025.01.22 20:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 11:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 17:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.11.26 03:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.26 02:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.26 01:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.19 17:01
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2024.11.19 17:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.11.19 17:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
KTM219 L3v
Ayda 30 USD
22%
0
0
USD
718
EUR
44
100%
433
78%
75%
2.20
0.50
EUR
37%
1:500
