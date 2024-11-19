シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / KTM219 L3v
Salvatore Amato

KTM219 L3v

Salvatore Amato
レビュー0件
信頼性
59週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 24%
KeyToMarkets-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
480
利益トレード:
374 (77.91%)
損失トレード:
106 (22.08%)
ベストトレード:
57.58 EUR
最悪のトレード:
-14.50 EUR
総利益:
445.98 EUR (51 229 pips)
総損失:
-208.38 EUR (29 147 pips)
最大連続の勝ち:
34 (21.41 EUR)
最大連続利益:
61.44 EUR (7)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
77.45%
最大入金額:
5.03%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
4.38
長いトレード:
239 (49.79%)
短いトレード:
241 (50.21%)
プロフィットファクター:
2.14
期待されたペイオフ:
0.49 EUR
平均利益:
1.19 EUR
平均損失:
-1.97 EUR
最大連続の負け:
5 (-54.27 EUR)
最大連続損失:
-54.27 EUR (5)
月間成長:
0.40%
年間予想:
6.93%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
54.27 EUR (14.70%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.60% (54.27 EUR)
エクイティによる:
36.76% (410.87 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 182
NZDCAD 160
AUDNZD 138
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 111
NZDCAD 91
AUDNZD 70
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 6.7K
NZDCAD 7.1K
AUDNZD 8.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +57.58 EUR
最悪のトレード: -15 EUR
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +21.41 EUR
最大連続損失: -54.27 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"KeyToMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

KeyToMarkets-Live
0.86 × 7
Pepperstone-Demo01
3.83 × 6
レビューなし
2025.11.14 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 09:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.23 10:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.17 08:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 17:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.22 20:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 11:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 17:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.11.26 03:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.26 02:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.26 01:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.19 17:01
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2024.11.19 17:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.11.19 17:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
KTM219 L3v
30 USD/月
24%
0
0
USD
738
EUR
59
100%
480
77%
77%
2.14
0.49
EUR
37%
1:500
