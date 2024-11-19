- 成長
トレード:
480
利益トレード:
374 (77.91%)
損失トレード:
106 (22.08%)
ベストトレード:
57.58 EUR
最悪のトレード:
-14.50 EUR
総利益:
445.98 EUR (51 229 pips)
総損失:
-208.38 EUR (29 147 pips)
最大連続の勝ち:
34 (21.41 EUR)
最大連続利益:
61.44 EUR (7)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
77.45%
最大入金額:
5.03%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
4.38
長いトレード:
239 (49.79%)
短いトレード:
241 (50.21%)
プロフィットファクター:
2.14
期待されたペイオフ:
0.49 EUR
平均利益:
1.19 EUR
平均損失:
-1.97 EUR
最大連続の負け:
5 (-54.27 EUR)
最大連続損失:
-54.27 EUR (5)
月間成長:
0.40%
年間予想:
6.93%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
54.27 EUR (14.70%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.60% (54.27 EUR)
エクイティによる:
36.76% (410.87 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|182
|NZDCAD
|160
|AUDNZD
|138
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|111
|NZDCAD
|91
|AUDNZD
|70
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|6.7K
|NZDCAD
|7.1K
|AUDNZD
|8.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"KeyToMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
KeyToMarkets-Live
|0.86 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|3.83 × 6
レビューなし
