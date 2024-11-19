- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
480
Negociações com lucro:
374 (77.91%)
Negociações com perda:
106 (22.08%)
Melhor negociação:
57.58 EUR
Pior negociação:
-14.50 EUR
Lucro bruto:
445.98 EUR (51 229 pips)
Perda bruta:
-208.38 EUR (29 147 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
34 (21.41 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
61.44 EUR (7)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
77.45%
Depósito máximo carregado:
5.03%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
4.38
Negociações longas:
239 (49.79%)
Negociações curtas:
241 (50.21%)
Fator de lucro:
2.14
Valor esperado:
0.49 EUR
Lucro médio:
1.19 EUR
Perda média:
-1.97 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-54.27 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-54.27 EUR (5)
Crescimento mensal:
0.40%
Previsão anual:
6.93%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
54.27 EUR (14.70%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.60% (54.27 EUR)
Pelo Capital Líquido:
36.76% (410.87 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|182
|NZDCAD
|160
|AUDNZD
|138
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|111
|NZDCAD
|91
|AUDNZD
|70
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|6.7K
|NZDCAD
|7.1K
|AUDNZD
|8.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +57.58 EUR
Pior negociação: -15 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +21.41 EUR
Máxima perda consecutiva: -54.27 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "KeyToMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
KeyToMarkets-Live
|0.86 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|3.83 × 6
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
24%
0
0
USD
USD
738
EUR
EUR
59
100%
480
77%
77%
2.14
0.49
EUR
EUR
37%
1:500