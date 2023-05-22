- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
10 339
Gewinntrades:
7 509 (72.62%)
Verlusttrades:
2 830 (27.37%)
Bester Trade:
2 069.89 USD
Schlechtester Trade:
-4 737.08 USD
Bruttoprofit:
116 141.23 USD (5 475 465 pips)
Bruttoverlust:
-94 067.88 USD (17 973 795 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
40 (145.51 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 065.90 USD (4)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
98.98%
Max deposit load:
180.96%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
47
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
0.89
Long-Positionen:
5 048 (48.82%)
Short-Positionen:
5 291 (51.18%)
Profit-Faktor:
1.23
Mathematische Gewinnerwartung:
2.13 USD
Durchschnittlicher Profit:
15.47 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-33.24 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-1 668.05 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-13 049.99 USD (6)
Wachstum pro Monat :
2.26%
Jahresprognose:
27.47%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4 180.64 USD
Maximaler:
24 876.86 USD (109.61%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
49.83% (24 825.33 USD)
Kapital:
95.20% (41 067.54 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD.i
|4121
|AUDCAD.i
|1762
|AUDCHF.i
|1645
|GBPAUD.i
|359
|USDCAD.i
|349
|GBPNZD.i
|304
|USDCHF.i
|296
|EURCHF.i
|272
|EURNZD.i
|227
|EURCAD.i
|146
|GBPCAD.i
|142
|NZDUSD.i
|132
|XAUUSD.i
|116
|AUDUSD.i
|109
|DOTUSD
|107
|EURAUD.i
|65
|BTCUSD
|49
|GBPUSD.i
|44
|NZDCAD.i
|37
|XRPUSD
|33
|GBPCHF.i
|13
|AUDNZD.i
|11
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD.i
|1.8K
|AUDCAD.i
|-2.7K
|AUDCHF.i
|-2.2K
|GBPAUD.i
|3.9K
|USDCAD.i
|2.5K
|GBPNZD.i
|4.8K
|USDCHF.i
|4.2K
|EURCHF.i
|4.7K
|EURNZD.i
|3.2K
|EURCAD.i
|1.4K
|GBPCAD.i
|1.3K
|NZDUSD.i
|1.2K
|XAUUSD.i
|150
|AUDUSD.i
|1.2K
|DOTUSD
|-4K
|EURAUD.i
|939
|BTCUSD
|-2.2K
|GBPUSD.i
|1.1K
|NZDCAD.i
|279
|XRPUSD
|300
|GBPCHF.i
|90
|AUDNZD.i
|95
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD.i
|48K
|AUDCAD.i
|68K
|AUDCHF.i
|17K
|GBPAUD.i
|57K
|USDCAD.i
|38K
|GBPNZD.i
|55K
|USDCHF.i
|-44K
|EURCHF.i
|-31K
|EURNZD.i
|41K
|EURCAD.i
|15K
|GBPCAD.i
|21K
|NZDUSD.i
|14K
|XAUUSD.i
|14K
|AUDUSD.i
|11K
|DOTUSD
|-44K
|EURAUD.i
|13K
|BTCUSD
|-13M
|GBPUSD.i
|-982
|NZDCAD.i
|2.5K
|XRPUSD
|16K
|GBPCHF.i
|344
|AUDNZD.i
|2K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +2 069.89 USD
Schlechtester Trade: -4 737 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +145.51 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 668.05 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EightcapLtd-Real-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
EightcapLtd-Real-4
|0.79 × 380
Actually this is my saving account.
So I deposit everyday from my other’s account profit.
I try to set with lowest risk as possible.
Every stage at multiply of 5000 usd, I will withdraw 50% of balance.
10.000 - withdraw 5000 — done
15.000 - withdraw 7500 — done
20.000 - wirhdraw 10.000 — done
25.000 - withdraw 12.500 — done
30.000 - withdraw 15.000 - waiting
Finger cross….
Hopefully it will survive for long time.
Keine Bewertungen
