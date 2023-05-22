SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / SDB2023
Stefanus Wardoyo

SDB2023

Stefanus Wardoyo
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
136 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2023 467%
EightcapLtd-Real-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
10 339
Gewinntrades:
7 509 (72.62%)
Verlusttrades:
2 830 (27.37%)
Bester Trade:
2 069.89 USD
Schlechtester Trade:
-4 737.08 USD
Bruttoprofit:
116 141.23 USD (5 475 465 pips)
Bruttoverlust:
-94 067.88 USD (17 973 795 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
40 (145.51 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 065.90 USD (4)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
98.98%
Max deposit load:
180.96%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
47
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
0.89
Long-Positionen:
5 048 (48.82%)
Short-Positionen:
5 291 (51.18%)
Profit-Faktor:
1.23
Mathematische Gewinnerwartung:
2.13 USD
Durchschnittlicher Profit:
15.47 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-33.24 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-1 668.05 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-13 049.99 USD (6)
Wachstum pro Monat :
2.26%
Jahresprognose:
27.47%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4 180.64 USD
Maximaler:
24 876.86 USD (109.61%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
49.83% (24 825.33 USD)
Kapital:
95.20% (41 067.54 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD.i 4121
AUDCAD.i 1762
AUDCHF.i 1645
GBPAUD.i 359
USDCAD.i 349
GBPNZD.i 304
USDCHF.i 296
EURCHF.i 272
EURNZD.i 227
EURCAD.i 146
GBPCAD.i 142
NZDUSD.i 132
XAUUSD.i 116
AUDUSD.i 109
DOTUSD 107
EURAUD.i 65
BTCUSD 49
GBPUSD.i 44
NZDCAD.i 37
XRPUSD 33
GBPCHF.i 13
AUDNZD.i 11
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD.i 1.8K
AUDCAD.i -2.7K
AUDCHF.i -2.2K
GBPAUD.i 3.9K
USDCAD.i 2.5K
GBPNZD.i 4.8K
USDCHF.i 4.2K
EURCHF.i 4.7K
EURNZD.i 3.2K
EURCAD.i 1.4K
GBPCAD.i 1.3K
NZDUSD.i 1.2K
XAUUSD.i 150
AUDUSD.i 1.2K
DOTUSD -4K
EURAUD.i 939
BTCUSD -2.2K
GBPUSD.i 1.1K
NZDCAD.i 279
XRPUSD 300
GBPCHF.i 90
AUDNZD.i 95
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD.i 48K
AUDCAD.i 68K
AUDCHF.i 17K
GBPAUD.i 57K
USDCAD.i 38K
GBPNZD.i 55K
USDCHF.i -44K
EURCHF.i -31K
EURNZD.i 41K
EURCAD.i 15K
GBPCAD.i 21K
NZDUSD.i 14K
XAUUSD.i 14K
AUDUSD.i 11K
DOTUSD -44K
EURAUD.i 13K
BTCUSD -13M
GBPUSD.i -982
NZDCAD.i 2.5K
XRPUSD 16K
GBPCHF.i 344
AUDNZD.i 2K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 069.89 USD
Schlechtester Trade: -4 737 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +145.51 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 668.05 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EightcapLtd-Real-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

EightcapLtd-Real-4
0.79 × 380
Actually this is my saving account.
So I deposit everyday from my other’s account profit.
I try to set with lowest risk as possible.

Every stage at multiply of 5000 usd, I will withdraw 50% of balance.

10.000 - withdraw 5000 — done
15.000 - withdraw 7500 — done
20.000 - wirhdraw 10.000 — done
25.000 - withdraw 12.500 — done
30.000 - withdraw 15.000 - waiting

Finger cross….
Hopefully it will survive for long time.


