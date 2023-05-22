SeñalesSecciones
SDB2023

Stefanus Wardoyo
0 comentarios
Fiabilidad
136 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2023 466%
EightcapLtd-Real-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
10 326
Transacciones Rentables:
7 502 (72.65%)
Transacciones Irrentables:
2 824 (27.35%)
Mejor transacción:
2 069.89 USD
Peor transacción:
-4 737.08 USD
Beneficio Bruto:
115 981.53 USD (5 474 074 pips)
Pérdidas Brutas:
-93 992.44 USD (17 972 012 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
40 (145.51 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 065.90 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
98.98%
Carga máxima del depósito:
180.96%
Último trade:
15 horas
Trades a la semana:
48
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
0.88
Transacciones Largas:
5 035 (48.76%)
Transacciones Cortas:
5 291 (51.24%)
Factor de Beneficio:
1.23
Beneficio Esperado:
2.13 USD
Beneficio medio:
15.46 USD
Pérdidas medias:
-33.28 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-1 668.05 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-13 049.99 USD (6)
Crecimiento al mes:
2.39%
Pronóstico anual:
30.08%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
4 180.64 USD
Máxima:
24 876.86 USD (109.61%)
Reducción relativa:
De balance:
49.83% (24 825.33 USD)
De fondos:
95.20% (41 067.54 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD.i 4117
AUDCAD.i 1759
AUDCHF.i 1639
GBPAUD.i 359
USDCAD.i 349
GBPNZD.i 304
USDCHF.i 296
EURCHF.i 272
EURNZD.i 227
EURCAD.i 146
GBPCAD.i 142
NZDUSD.i 132
XAUUSD.i 116
AUDUSD.i 109
DOTUSD 107
EURAUD.i 65
BTCUSD 49
GBPUSD.i 44
NZDCAD.i 37
XRPUSD 33
GBPCHF.i 13
AUDNZD.i 11
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD.i 1.8K
AUDCAD.i -2.7K
AUDCHF.i -2.2K
GBPAUD.i 3.9K
USDCAD.i 2.5K
GBPNZD.i 4.8K
USDCHF.i 4.2K
EURCHF.i 4.7K
EURNZD.i 3.2K
EURCAD.i 1.4K
GBPCAD.i 1.3K
NZDUSD.i 1.2K
XAUUSD.i 150
AUDUSD.i 1.2K
DOTUSD -4K
EURAUD.i 939
BTCUSD -2.2K
GBPUSD.i 1.1K
NZDCAD.i 279
XRPUSD 300
GBPCHF.i 90
AUDNZD.i 95
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD.i 48K
AUDCAD.i 67K
AUDCHF.i 18K
GBPAUD.i 57K
USDCAD.i 38K
GBPNZD.i 55K
USDCHF.i -44K
EURCHF.i -31K
EURNZD.i 41K
EURCAD.i 15K
GBPCAD.i 21K
NZDUSD.i 14K
XAUUSD.i 14K
AUDUSD.i 11K
DOTUSD -44K
EURAUD.i 13K
BTCUSD -13M
GBPUSD.i -982
NZDCAD.i 2.5K
XRPUSD 16K
GBPCHF.i 344
AUDNZD.i 2K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 069.89 USD
Peor transacción: -4 737 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +145.51 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 668.05 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EightcapLtd-Real-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

EightcapLtd-Real-4
0.79 × 380
Actually this is my saving account.
So I deposit everyday from my other’s account profit.
I try to set with lowest risk as possible.

Every stage at multiply of 5000 usd, I will withdraw 50% of balance.

10.000 - withdraw 5000 — done
15.000 - withdraw 7500 — done
20.000 - wirhdraw 10.000 — done
25.000 - withdraw 12.500 — done
30.000 - withdraw 15.000 - waiting

Finger cross….
Hopefully it will survive for long time.


