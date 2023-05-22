- Incremento
Total de Trades:
10 326
Transacciones Rentables:
7 502 (72.65%)
Transacciones Irrentables:
2 824 (27.35%)
Mejor transacción:
2 069.89 USD
Peor transacción:
-4 737.08 USD
Beneficio Bruto:
115 981.53 USD (5 474 074 pips)
Pérdidas Brutas:
-93 992.44 USD (17 972 012 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
40 (145.51 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 065.90 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
98.98%
Carga máxima del depósito:
180.96%
Último trade:
15 horas
Trades a la semana:
48
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
0.88
Transacciones Largas:
5 035 (48.76%)
Transacciones Cortas:
5 291 (51.24%)
Factor de Beneficio:
1.23
Beneficio Esperado:
2.13 USD
Beneficio medio:
15.46 USD
Pérdidas medias:
-33.28 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-1 668.05 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-13 049.99 USD (6)
Crecimiento al mes:
2.39%
Pronóstico anual:
30.08%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
4 180.64 USD
Máxima:
24 876.86 USD (109.61%)
Reducción relativa:
De balance:
49.83% (24 825.33 USD)
De fondos:
95.20% (41 067.54 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD.i
|4117
|AUDCAD.i
|1759
|AUDCHF.i
|1639
|GBPAUD.i
|359
|USDCAD.i
|349
|GBPNZD.i
|304
|USDCHF.i
|296
|EURCHF.i
|272
|EURNZD.i
|227
|EURCAD.i
|146
|GBPCAD.i
|142
|NZDUSD.i
|132
|XAUUSD.i
|116
|AUDUSD.i
|109
|DOTUSD
|107
|EURAUD.i
|65
|BTCUSD
|49
|GBPUSD.i
|44
|NZDCAD.i
|37
|XRPUSD
|33
|GBPCHF.i
|13
|AUDNZD.i
|11
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD.i
|1.8K
|AUDCAD.i
|-2.7K
|AUDCHF.i
|-2.2K
|GBPAUD.i
|3.9K
|USDCAD.i
|2.5K
|GBPNZD.i
|4.8K
|USDCHF.i
|4.2K
|EURCHF.i
|4.7K
|EURNZD.i
|3.2K
|EURCAD.i
|1.4K
|GBPCAD.i
|1.3K
|NZDUSD.i
|1.2K
|XAUUSD.i
|150
|AUDUSD.i
|1.2K
|DOTUSD
|-4K
|EURAUD.i
|939
|BTCUSD
|-2.2K
|GBPUSD.i
|1.1K
|NZDCAD.i
|279
|XRPUSD
|300
|GBPCHF.i
|90
|AUDNZD.i
|95
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD.i
|48K
|AUDCAD.i
|67K
|AUDCHF.i
|18K
|GBPAUD.i
|57K
|USDCAD.i
|38K
|GBPNZD.i
|55K
|USDCHF.i
|-44K
|EURCHF.i
|-31K
|EURNZD.i
|41K
|EURCAD.i
|15K
|GBPCAD.i
|21K
|NZDUSD.i
|14K
|XAUUSD.i
|14K
|AUDUSD.i
|11K
|DOTUSD
|-44K
|EURAUD.i
|13K
|BTCUSD
|-13M
|GBPUSD.i
|-982
|NZDCAD.i
|2.5K
|XRPUSD
|16K
|GBPCHF.i
|344
|AUDNZD.i
|2K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
Mejor transacción: +2 069.89 USD
Peor transacción: -4 737 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +145.51 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 668.05 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EightcapLtd-Real-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
EightcapLtd-Real-4
|0.79 × 380
Actually this is my saving account.
So I deposit everyday from my other’s account profit.
I try to set with lowest risk as possible.
Every stage at multiply of 5000 usd, I will withdraw 50% of balance.
10.000 - withdraw 5000 — done
15.000 - withdraw 7500 — done
20.000 - wirhdraw 10.000 — done
25.000 - withdraw 12.500 — done
30.000 - withdraw 15.000 - waiting
Finger cross….
Hopefully it will survive for long time.
