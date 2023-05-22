- Büyüme
İşlemler:
9 176
Kârla kapanan işlemler:
6 629 (72.24%)
Zararla kapanan işlemler:
2 547 (27.76%)
En iyi işlem:
2 069.89 USD
En kötü işlem:
-4 737.08 USD
Brüt kâr:
103 089.84 USD (5 313 121 pips)
Brüt zarar:
-87 307.32 USD (17 833 392 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (145.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 065.90 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
98.98%
Maks. mevduat yükü:
180.96%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
111
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.63
Alış işlemleri:
4 442 (48.41%)
Satış işlemleri:
4 734 (51.59%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
1.72 USD
Ortalama kâr:
15.55 USD
Ortalama zarar:
-34.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-1 668.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13 049.99 USD (6)
Aylık büyüme:
4.25%
Yıllık tahmin:
52.66%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 180.64 USD
Maksimum:
24 876.86 USD (109.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.83% (24 825.33 USD)
Varlığa göre:
95.20% (41 067.54 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD.i
|3747
|AUDCAD.i
|1488
|AUDCHF.i
|1385
|USDCAD.i
|323
|GBPAUD.i
|322
|USDCHF.i
|267
|EURCHF.i
|244
|GBPNZD.i
|226
|EURNZD.i
|222
|EURCAD.i
|146
|NZDUSD.i
|128
|GBPCAD.i
|120
|XAUUSD.i
|116
|DOTUSD
|107
|AUDUSD.i
|100
|BTCUSD
|49
|EURAUD.i
|48
|GBPUSD.i
|44
|NZDCAD.i
|37
|XRPUSD
|33
|GBPCHF.i
|13
|AUDNZD.i
|11
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD.i
|533
|AUDCAD.i
|-4.1K
|AUDCHF.i
|-3.1K
|USDCAD.i
|2.4K
|GBPAUD.i
|3.6K
|USDCHF.i
|4K
|EURCHF.i
|4.3K
|GBPNZD.i
|3.8K
|EURNZD.i
|3.1K
|EURCAD.i
|1.4K
|NZDUSD.i
|1.2K
|GBPCAD.i
|1.1K
|XAUUSD.i
|150
|DOTUSD
|-4K
|AUDUSD.i
|1.1K
|BTCUSD
|-2.2K
|EURAUD.i
|728
|GBPUSD.i
|1.1K
|NZDCAD.i
|279
|XRPUSD
|300
|GBPCHF.i
|90
|AUDNZD.i
|95
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD.i
|36K
|AUDCAD.i
|54K
|AUDCHF.i
|17K
|USDCAD.i
|36K
|GBPAUD.i
|49K
|USDCHF.i
|-20K
|EURCHF.i
|-17K
|GBPNZD.i
|41K
|EURNZD.i
|40K
|EURCAD.i
|15K
|NZDUSD.i
|13K
|GBPCAD.i
|17K
|XAUUSD.i
|14K
|DOTUSD
|-44K
|AUDUSD.i
|12K
|BTCUSD
|-13M
|EURAUD.i
|8K
|GBPUSD.i
|-982
|NZDCAD.i
|2.5K
|XRPUSD
|16K
|GBPCHF.i
|344
|AUDNZD.i
|2K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 069.89 USD
En kötü işlem: -4 737 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +145.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 668.05 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EightcapLtd-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Actually this is my saving account.
So I deposit everyday from my other’s account profit.
I try to set with lowest risk as possible.
Every stage at multiply of 5000 usd, I will withdraw 50% of balance.
10.000 - withdraw 5000 — done
15.000 - withdraw 7500 — done
20.000 - wirhdraw 10.000 — done
25.000 - withdraw 12.500 — done
30.000 - withdraw 15.000 - waiting
Finger cross….
Hopefully it will survive for long time.
İnceleme yok
