SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / SDB2023
Stefanus Wardoyo

SDB2023

Stefanus Wardoyo
0 inceleme
Güvenilirlik
123 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 405%
EightcapLtd-Real-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
9 176
Kârla kapanan işlemler:
6 629 (72.24%)
Zararla kapanan işlemler:
2 547 (27.76%)
En iyi işlem:
2 069.89 USD
En kötü işlem:
-4 737.08 USD
Brüt kâr:
103 089.84 USD (5 313 121 pips)
Brüt zarar:
-87 307.32 USD (17 833 392 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (145.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 065.90 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
98.98%
Maks. mevduat yükü:
180.96%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
111
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.63
Alış işlemleri:
4 442 (48.41%)
Satış işlemleri:
4 734 (51.59%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
1.72 USD
Ortalama kâr:
15.55 USD
Ortalama zarar:
-34.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-1 668.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13 049.99 USD (6)
Aylık büyüme:
4.25%
Yıllık tahmin:
52.66%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 180.64 USD
Maksimum:
24 876.86 USD (109.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.83% (24 825.33 USD)
Varlığa göre:
95.20% (41 067.54 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.i 3747
AUDCAD.i 1488
AUDCHF.i 1385
USDCAD.i 323
GBPAUD.i 322
USDCHF.i 267
EURCHF.i 244
GBPNZD.i 226
EURNZD.i 222
EURCAD.i 146
NZDUSD.i 128
GBPCAD.i 120
XAUUSD.i 116
DOTUSD 107
AUDUSD.i 100
BTCUSD 49
EURAUD.i 48
GBPUSD.i 44
NZDCAD.i 37
XRPUSD 33
GBPCHF.i 13
AUDNZD.i 11
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.i 533
AUDCAD.i -4.1K
AUDCHF.i -3.1K
USDCAD.i 2.4K
GBPAUD.i 3.6K
USDCHF.i 4K
EURCHF.i 4.3K
GBPNZD.i 3.8K
EURNZD.i 3.1K
EURCAD.i 1.4K
NZDUSD.i 1.2K
GBPCAD.i 1.1K
XAUUSD.i 150
DOTUSD -4K
AUDUSD.i 1.1K
BTCUSD -2.2K
EURAUD.i 728
GBPUSD.i 1.1K
NZDCAD.i 279
XRPUSD 300
GBPCHF.i 90
AUDNZD.i 95
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.i 36K
AUDCAD.i 54K
AUDCHF.i 17K
USDCAD.i 36K
GBPAUD.i 49K
USDCHF.i -20K
EURCHF.i -17K
GBPNZD.i 41K
EURNZD.i 40K
EURCAD.i 15K
NZDUSD.i 13K
GBPCAD.i 17K
XAUUSD.i 14K
DOTUSD -44K
AUDUSD.i 12K
BTCUSD -13M
EURAUD.i 8K
GBPUSD.i -982
NZDCAD.i 2.5K
XRPUSD 16K
GBPCHF.i 344
AUDNZD.i 2K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 069.89 USD
En kötü işlem: -4 737 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +145.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 668.05 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EightcapLtd-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EightcapLtd-Real-4
0.79 × 380
Actually this is my saving account.
So I deposit everyday from my other’s account profit.
I try to set with lowest risk as possible.

Every stage at multiply of 5000 usd, I will withdraw 50% of balance.

10.000 - withdraw 5000 — done
15.000 - withdraw 7500 — done
20.000 - wirhdraw 10.000 — done
25.000 - withdraw 12.500 — done
30.000 - withdraw 15.000 - waiting

Finger cross….
Hopefully it will survive for long time.


İnceleme yok
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.