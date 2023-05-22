- Crescita
Trade:
9 176
Profit Trade:
6 629 (72.24%)
Loss Trade:
2 547 (27.76%)
Best Trade:
2 069.89 USD
Worst Trade:
-4 737.08 USD
Profitto lordo:
103 089.84 USD (5 313 121 pips)
Perdita lorda:
-87 307.32 USD (17 833 392 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (145.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 065.90 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
98.98%
Massimo carico di deposito:
180.96%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
111
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.63
Long Trade:
4 442 (48.41%)
Short Trade:
4 734 (51.59%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
1.72 USD
Profitto medio:
15.55 USD
Perdita media:
-34.28 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-1 668.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13 049.99 USD (6)
Crescita mensile:
4.34%
Previsione annuale:
52.66%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 180.64 USD
Massimale:
24 876.86 USD (109.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.83% (24 825.33 USD)
Per equità:
95.20% (41 067.54 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD.i
|3747
|AUDCAD.i
|1488
|AUDCHF.i
|1385
|USDCAD.i
|323
|GBPAUD.i
|322
|USDCHF.i
|267
|EURCHF.i
|244
|GBPNZD.i
|226
|EURNZD.i
|222
|EURCAD.i
|146
|NZDUSD.i
|128
|GBPCAD.i
|120
|XAUUSD.i
|116
|DOTUSD
|107
|AUDUSD.i
|100
|BTCUSD
|49
|EURAUD.i
|48
|GBPUSD.i
|44
|NZDCAD.i
|37
|XRPUSD
|33
|GBPCHF.i
|13
|AUDNZD.i
|11
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD.i
|533
|AUDCAD.i
|-4.1K
|AUDCHF.i
|-3.1K
|USDCAD.i
|2.4K
|GBPAUD.i
|3.6K
|USDCHF.i
|4K
|EURCHF.i
|4.3K
|GBPNZD.i
|3.8K
|EURNZD.i
|3.1K
|EURCAD.i
|1.4K
|NZDUSD.i
|1.2K
|GBPCAD.i
|1.1K
|XAUUSD.i
|150
|DOTUSD
|-4K
|AUDUSD.i
|1.1K
|BTCUSD
|-2.2K
|EURAUD.i
|728
|GBPUSD.i
|1.1K
|NZDCAD.i
|279
|XRPUSD
|300
|GBPCHF.i
|90
|AUDNZD.i
|95
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD.i
|36K
|AUDCAD.i
|54K
|AUDCHF.i
|17K
|USDCAD.i
|36K
|GBPAUD.i
|49K
|USDCHF.i
|-20K
|EURCHF.i
|-17K
|GBPNZD.i
|41K
|EURNZD.i
|40K
|EURCAD.i
|15K
|NZDUSD.i
|13K
|GBPCAD.i
|17K
|XAUUSD.i
|14K
|DOTUSD
|-44K
|AUDUSD.i
|12K
|BTCUSD
|-13M
|EURAUD.i
|8K
|GBPUSD.i
|-982
|NZDCAD.i
|2.5K
|XRPUSD
|16K
|GBPCHF.i
|344
|AUDNZD.i
|2K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
Best Trade: +2 069.89 USD
Worst Trade: -4 737 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +145.51 USD
Massima perdita consecutiva: -1 668.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EightcapLtd-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
EightcapLtd-Real-4
|0.79 × 380
Actually this is my saving account.
So I deposit everyday from my other’s account profit.
I try to set with lowest risk as possible.
Every stage at multiply of 5000 usd, I will withdraw 50% of balance.
10.000 - withdraw 5000 — done
15.000 - withdraw 7500 — done
20.000 - wirhdraw 10.000 — done
25.000 - withdraw 12.500 — done
30.000 - withdraw 15.000 - waiting
Finger cross….
Hopefully it will survive for long time.
Non ci sono recensioni
30USD al mese
405%
0
0
USD
USD
55K
USD
USD
123
100%
9 176
72%
99%
1.18
1.72
USD
USD
95%
1:500