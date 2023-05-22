SegnaliSezioni
Stefanus Wardoyo

SDB2023

Stefanus Wardoyo
0 recensioni
Affidabilità
123 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 405%
EightcapLtd-Real-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9 176
Profit Trade:
6 629 (72.24%)
Loss Trade:
2 547 (27.76%)
Best Trade:
2 069.89 USD
Worst Trade:
-4 737.08 USD
Profitto lordo:
103 089.84 USD (5 313 121 pips)
Perdita lorda:
-87 307.32 USD (17 833 392 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (145.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 065.90 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
98.98%
Massimo carico di deposito:
180.96%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
111
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.63
Long Trade:
4 442 (48.41%)
Short Trade:
4 734 (51.59%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
1.72 USD
Profitto medio:
15.55 USD
Perdita media:
-34.28 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-1 668.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13 049.99 USD (6)
Crescita mensile:
4.34%
Previsione annuale:
52.66%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 180.64 USD
Massimale:
24 876.86 USD (109.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.83% (24 825.33 USD)
Per equità:
95.20% (41 067.54 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.i 3747
AUDCAD.i 1488
AUDCHF.i 1385
USDCAD.i 323
GBPAUD.i 322
USDCHF.i 267
EURCHF.i 244
GBPNZD.i 226
EURNZD.i 222
EURCAD.i 146
NZDUSD.i 128
GBPCAD.i 120
XAUUSD.i 116
DOTUSD 107
AUDUSD.i 100
BTCUSD 49
EURAUD.i 48
GBPUSD.i 44
NZDCAD.i 37
XRPUSD 33
GBPCHF.i 13
AUDNZD.i 11
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.i 533
AUDCAD.i -4.1K
AUDCHF.i -3.1K
USDCAD.i 2.4K
GBPAUD.i 3.6K
USDCHF.i 4K
EURCHF.i 4.3K
GBPNZD.i 3.8K
EURNZD.i 3.1K
EURCAD.i 1.4K
NZDUSD.i 1.2K
GBPCAD.i 1.1K
XAUUSD.i 150
DOTUSD -4K
AUDUSD.i 1.1K
BTCUSD -2.2K
EURAUD.i 728
GBPUSD.i 1.1K
NZDCAD.i 279
XRPUSD 300
GBPCHF.i 90
AUDNZD.i 95
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.i 36K
AUDCAD.i 54K
AUDCHF.i 17K
USDCAD.i 36K
GBPAUD.i 49K
USDCHF.i -20K
EURCHF.i -17K
GBPNZD.i 41K
EURNZD.i 40K
EURCAD.i 15K
NZDUSD.i 13K
GBPCAD.i 17K
XAUUSD.i 14K
DOTUSD -44K
AUDUSD.i 12K
BTCUSD -13M
EURAUD.i 8K
GBPUSD.i -982
NZDCAD.i 2.5K
XRPUSD 16K
GBPCHF.i 344
AUDNZD.i 2K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 069.89 USD
Worst Trade: -4 737 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +145.51 USD
Massima perdita consecutiva: -1 668.05 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EightcapLtd-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EightcapLtd-Real-4
0.79 × 380
Actually this is my saving account.
So I deposit everyday from my other’s account profit.
I try to set with lowest risk as possible.

Every stage at multiply of 5000 usd, I will withdraw 50% of balance.

10.000 - withdraw 5000 — done
15.000 - withdraw 7500 — done
20.000 - wirhdraw 10.000 — done
25.000 - withdraw 12.500 — done
30.000 - withdraw 15.000 - waiting

Finger cross….
Hopefully it will survive for long time.


Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SDB2023
30USD al mese
405%
0
0
USD
55K
USD
123
100%
9 176
72%
99%
1.18
1.72
USD
95%
1:500
