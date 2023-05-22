시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / SDB2023
Stefanus Wardoyo

SDB2023

Stefanus Wardoyo
0 리뷰
안정성
137
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 469%
EightcapLtd-Real-4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
10 372
이익 거래:
7 534 (72.63%)
손실 거래:
2 838 (27.36%)
최고의 거래:
2 069.89 USD
최악의 거래:
-4 737.08 USD
총 수익:
116 435.09 USD (5 479 041 pips)
총 손실:
-94 189.64 USD (17 977 287 pips)
연속 최대 이익:
40 (145.51 USD)
연속 최대 이익:
3 065.90 USD (4)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
98.98%
최대 입금량:
180.96%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
30
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
0.89
롱(주식매수):
5 070 (48.88%)
숏(주식차입매도):
5 302 (51.12%)
수익 요인:
1.24
기대수익:
2.14 USD
평균 이익:
15.45 USD
평균 손실:
-33.19 USD
연속 최대 손실:
12 (-1 668.05 USD)
연속 최대 손실:
-13 049.99 USD (6)
월별 성장률:
1.61%
연간 예측:
19.78%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4 180.64 USD
최대한의:
24 876.86 USD (109.61%)
상대적 삭감:
잔고별:
49.83% (24 825.33 USD)
자본금별:
95.20% (41 067.54 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD.i 4138
AUDCAD.i 1770
AUDCHF.i 1650
GBPAUD.i 359
USDCAD.i 352
GBPNZD.i 304
USDCHF.i 296
EURCHF.i 272
EURNZD.i 227
EURCAD.i 146
GBPCAD.i 142
NZDUSD.i 132
XAUUSD.i 116
AUDUSD.i 109
DOTUSD 107
EURAUD.i 65
BTCUSD 49
GBPUSD.i 44
NZDCAD.i 37
XRPUSD 33
GBPCHF.i 13
AUDNZD.i 11
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD.i 1.9K
AUDCAD.i -2.7K
AUDCHF.i -2.1K
GBPAUD.i 3.9K
USDCAD.i 2.5K
GBPNZD.i 4.8K
USDCHF.i 4.2K
EURCHF.i 4.7K
EURNZD.i 3.2K
EURCAD.i 1.4K
GBPCAD.i 1.3K
NZDUSD.i 1.2K
XAUUSD.i 150
AUDUSD.i 1.2K
DOTUSD -4K
EURAUD.i 939
BTCUSD -2.2K
GBPUSD.i 1.1K
NZDCAD.i 279
XRPUSD 300
GBPCHF.i 90
AUDNZD.i 95
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD.i 49K
AUDCAD.i 68K
AUDCHF.i 17K
GBPAUD.i 57K
USDCAD.i 36K
GBPNZD.i 55K
USDCHF.i -44K
EURCHF.i -31K
EURNZD.i 41K
EURCAD.i 15K
GBPCAD.i 21K
NZDUSD.i 14K
XAUUSD.i 14K
AUDUSD.i 11K
DOTUSD -44K
EURAUD.i 13K
BTCUSD -13M
GBPUSD.i -982
NZDCAD.i 2.5K
XRPUSD 16K
GBPCHF.i 344
AUDNZD.i 2K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +2 069.89 USD
최악의 거래: -4 737 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +145.51 USD
연속 최대 손실: -1 668.05 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "EightcapLtd-Real-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

EightcapLtd-Real-4
0.79 × 380
Actually this is my saving account.
So I deposit everyday from my other’s account profit.
I try to set with lowest risk as possible.

Every stage at multiply of 5000 usd, I will withdraw 50% of balance.

10.000 - withdraw 5000 — done
15.000 - withdraw 7500 — done
20.000 - wirhdraw 10.000 — done
25.000 - withdraw 12.500 — done
30.000 - withdraw 15.000 - waiting

Finger cross….
Hopefully it will survive for long time.


리뷰 없음
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 08:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 07:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 00:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 20:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 19:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 17:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 05:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 02:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 20:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 08:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 07:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 06:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 17:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
SDB2023
월별 30 USD
469%
0
0
USD
51K
USD
137
100%
10 372
72%
99%
1.23
2.14
USD
95%
1:500
