- 자본
- 축소
트레이드:
10 372
이익 거래:
7 534 (72.63%)
손실 거래:
2 838 (27.36%)
최고의 거래:
2 069.89 USD
최악의 거래:
-4 737.08 USD
총 수익:
116 435.09 USD (5 479 041 pips)
총 손실:
-94 189.64 USD (17 977 287 pips)
연속 최대 이익:
40 (145.51 USD)
연속 최대 이익:
3 065.90 USD (4)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
98.98%
최대 입금량:
180.96%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
30
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
0.89
롱(주식매수):
5 070 (48.88%)
숏(주식차입매도):
5 302 (51.12%)
수익 요인:
1.24
기대수익:
2.14 USD
평균 이익:
15.45 USD
평균 손실:
-33.19 USD
연속 최대 손실:
12 (-1 668.05 USD)
연속 최대 손실:
-13 049.99 USD (6)
월별 성장률:
1.61%
연간 예측:
19.78%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4 180.64 USD
최대한의:
24 876.86 USD (109.61%)
상대적 삭감:
잔고별:
49.83% (24 825.33 USD)
자본금별:
95.20% (41 067.54 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD.i
|4138
|AUDCAD.i
|1770
|AUDCHF.i
|1650
|GBPAUD.i
|359
|USDCAD.i
|352
|GBPNZD.i
|304
|USDCHF.i
|296
|EURCHF.i
|272
|EURNZD.i
|227
|EURCAD.i
|146
|GBPCAD.i
|142
|NZDUSD.i
|132
|XAUUSD.i
|116
|AUDUSD.i
|109
|DOTUSD
|107
|EURAUD.i
|65
|BTCUSD
|49
|GBPUSD.i
|44
|NZDCAD.i
|37
|XRPUSD
|33
|GBPCHF.i
|13
|AUDNZD.i
|11
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD.i
|1.9K
|AUDCAD.i
|-2.7K
|AUDCHF.i
|-2.1K
|GBPAUD.i
|3.9K
|USDCAD.i
|2.5K
|GBPNZD.i
|4.8K
|USDCHF.i
|4.2K
|EURCHF.i
|4.7K
|EURNZD.i
|3.2K
|EURCAD.i
|1.4K
|GBPCAD.i
|1.3K
|NZDUSD.i
|1.2K
|XAUUSD.i
|150
|AUDUSD.i
|1.2K
|DOTUSD
|-4K
|EURAUD.i
|939
|BTCUSD
|-2.2K
|GBPUSD.i
|1.1K
|NZDCAD.i
|279
|XRPUSD
|300
|GBPCHF.i
|90
|AUDNZD.i
|95
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD.i
|49K
|AUDCAD.i
|68K
|AUDCHF.i
|17K
|GBPAUD.i
|57K
|USDCAD.i
|36K
|GBPNZD.i
|55K
|USDCHF.i
|-44K
|EURCHF.i
|-31K
|EURNZD.i
|41K
|EURCAD.i
|15K
|GBPCAD.i
|21K
|NZDUSD.i
|14K
|XAUUSD.i
|14K
|AUDUSD.i
|11K
|DOTUSD
|-44K
|EURAUD.i
|13K
|BTCUSD
|-13M
|GBPUSD.i
|-982
|NZDCAD.i
|2.5K
|XRPUSD
|16K
|GBPCHF.i
|344
|AUDNZD.i
|2K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
Actually this is my saving account.
So I deposit everyday from my other’s account profit.
I try to set with lowest risk as possible.
Every stage at multiply of 5000 usd, I will withdraw 50% of balance.
10.000 - withdraw 5000 — done
15.000 - withdraw 7500 — done
20.000 - wirhdraw 10.000 — done
25.000 - withdraw 12.500 — done
30.000 - withdraw 15.000 - waiting
Finger cross….
Hopefully it will survive for long time.
