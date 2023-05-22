シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / SDB2023
Stefanus Wardoyo

SDB2023

Stefanus Wardoyo
レビュー0件
信頼性
136週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 466%
EightcapLtd-Real-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
10 326
利益トレード:
7 502 (72.65%)
損失トレード:
2 824 (27.35%)
ベストトレード:
2 069.89 USD
最悪のトレード:
-4 737.08 USD
総利益:
115 981.53 USD (5 474 074 pips)
総損失:
-93 992.44 USD (17 972 012 pips)
最大連続の勝ち:
40 (145.51 USD)
最大連続利益:
3 065.90 USD (4)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
98.98%
最大入金額:
180.96%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
48
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
0.88
長いトレード:
5 035 (48.76%)
短いトレード:
5 291 (51.24%)
プロフィットファクター:
1.23
期待されたペイオフ:
2.13 USD
平均利益:
15.46 USD
平均損失:
-33.28 USD
最大連続の負け:
12 (-1 668.05 USD)
最大連続損失:
-13 049.99 USD (6)
月間成長:
2.09%
年間予想:
26.44%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 180.64 USD
最大の:
24 876.86 USD (109.61%)
比較ドローダウン:
残高による:
49.83% (24 825.33 USD)
エクイティによる:
95.20% (41 067.54 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD.i 4117
AUDCAD.i 1759
AUDCHF.i 1639
GBPAUD.i 359
USDCAD.i 349
GBPNZD.i 304
USDCHF.i 296
EURCHF.i 272
EURNZD.i 227
EURCAD.i 146
GBPCAD.i 142
NZDUSD.i 132
XAUUSD.i 116
AUDUSD.i 109
DOTUSD 107
EURAUD.i 65
BTCUSD 49
GBPUSD.i 44
NZDCAD.i 37
XRPUSD 33
GBPCHF.i 13
AUDNZD.i 11
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD.i 1.8K
AUDCAD.i -2.7K
AUDCHF.i -2.2K
GBPAUD.i 3.9K
USDCAD.i 2.5K
GBPNZD.i 4.8K
USDCHF.i 4.2K
EURCHF.i 4.7K
EURNZD.i 3.2K
EURCAD.i 1.4K
GBPCAD.i 1.3K
NZDUSD.i 1.2K
XAUUSD.i 150
AUDUSD.i 1.2K
DOTUSD -4K
EURAUD.i 939
BTCUSD -2.2K
GBPUSD.i 1.1K
NZDCAD.i 279
XRPUSD 300
GBPCHF.i 90
AUDNZD.i 95
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD.i 48K
AUDCAD.i 67K
AUDCHF.i 18K
GBPAUD.i 57K
USDCAD.i 38K
GBPNZD.i 55K
USDCHF.i -44K
EURCHF.i -31K
EURNZD.i 41K
EURCAD.i 15K
GBPCAD.i 21K
NZDUSD.i 14K
XAUUSD.i 14K
AUDUSD.i 11K
DOTUSD -44K
EURAUD.i 13K
BTCUSD -13M
GBPUSD.i -982
NZDCAD.i 2.5K
XRPUSD 16K
GBPCHF.i 344
AUDNZD.i 2K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2 069.89 USD
最悪のトレード: -4 737 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +145.51 USD
最大連続損失: -1 668.05 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EightcapLtd-Real-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

EightcapLtd-Real-4
0.79 × 380
Actually this is my saving account.
So I deposit everyday from my other’s account profit.
I try to set with lowest risk as possible.

Every stage at multiply of 5000 usd, I will withdraw 50% of balance.

10.000 - withdraw 5000 — done
15.000 - withdraw 7500 — done
20.000 - wirhdraw 10.000 — done
25.000 - withdraw 12.500 — done
30.000 - withdraw 15.000 - waiting

Finger cross….
Hopefully it will survive for long time.


