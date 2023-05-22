SinaisSeções
Stefanus Wardoyo

SDB2023

Stefanus Wardoyo
0 comentários
Confiabilidade
136 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 466%
EightcapLtd-Real-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
10 326
Negociações com lucro:
7 502 (72.65%)
Negociações com perda:
2 824 (27.35%)
Melhor negociação:
2 069.89 USD
Pior negociação:
-4 737.08 USD
Lucro bruto:
115 981.53 USD (5 474 074 pips)
Perda bruta:
-93 992.44 USD (17 972 012 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
40 (145.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 065.90 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
98.98%
Depósito máximo carregado:
180.96%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
48
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
0.88
Negociações longas:
5 035 (48.76%)
Negociações curtas:
5 291 (51.24%)
Fator de lucro:
1.23
Valor esperado:
2.13 USD
Lucro médio:
15.46 USD
Perda média:
-33.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-1 668.05 USD)
Máxima perda consecutiva:
-13 049.99 USD (6)
Crescimento mensal:
2.28%
Previsão anual:
30.08%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 180.64 USD
Máximo:
24 876.86 USD (109.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
49.83% (24 825.33 USD)
Pelo Capital Líquido:
95.20% (41 067.54 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD.i 4117
AUDCAD.i 1759
AUDCHF.i 1639
GBPAUD.i 359
USDCAD.i 349
GBPNZD.i 304
USDCHF.i 296
EURCHF.i 272
EURNZD.i 227
EURCAD.i 146
GBPCAD.i 142
NZDUSD.i 132
XAUUSD.i 116
AUDUSD.i 109
DOTUSD 107
EURAUD.i 65
BTCUSD 49
GBPUSD.i 44
NZDCAD.i 37
XRPUSD 33
GBPCHF.i 13
AUDNZD.i 11
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD.i 1.8K
AUDCAD.i -2.7K
AUDCHF.i -2.2K
GBPAUD.i 3.9K
USDCAD.i 2.5K
GBPNZD.i 4.8K
USDCHF.i 4.2K
EURCHF.i 4.7K
EURNZD.i 3.2K
EURCAD.i 1.4K
GBPCAD.i 1.3K
NZDUSD.i 1.2K
XAUUSD.i 150
AUDUSD.i 1.2K
DOTUSD -4K
EURAUD.i 939
BTCUSD -2.2K
GBPUSD.i 1.1K
NZDCAD.i 279
XRPUSD 300
GBPCHF.i 90
AUDNZD.i 95
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD.i 48K
AUDCAD.i 67K
AUDCHF.i 18K
GBPAUD.i 57K
USDCAD.i 38K
GBPNZD.i 55K
USDCHF.i -44K
EURCHF.i -31K
EURNZD.i 41K
EURCAD.i 15K
GBPCAD.i 21K
NZDUSD.i 14K
XAUUSD.i 14K
AUDUSD.i 11K
DOTUSD -44K
EURAUD.i 13K
BTCUSD -13M
GBPUSD.i -982
NZDCAD.i 2.5K
XRPUSD 16K
GBPCHF.i 344
AUDNZD.i 2K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 069.89 USD
Pior negociação: -4 737 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +145.51 USD
Máxima perda consecutiva: -1 668.05 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EightcapLtd-Real-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

EightcapLtd-Real-4
0.79 × 380
Actually this is my saving account.
So I deposit everyday from my other’s account profit.
I try to set with lowest risk as possible.

Every stage at multiply of 5000 usd, I will withdraw 50% of balance.

10.000 - withdraw 5000 — done
15.000 - withdraw 7500 — done
20.000 - wirhdraw 10.000 — done
25.000 - withdraw 12.500 — done
30.000 - withdraw 15.000 - waiting

Finger cross….
Hopefully it will survive for long time.


Sem comentários
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 08:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 07:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 00:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 20:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 19:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 17:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 05:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 02:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 20:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 08:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 07:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 06:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 17:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
SDB2023
30 USD por mês
466%
0
0
USD
51K
USD
136
100%
10 326
72%
99%
1.23
2.13
USD
95%
1:500
Copiar

