- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
10 326
Negociações com lucro:
7 502 (72.65%)
Negociações com perda:
2 824 (27.35%)
Melhor negociação:
2 069.89 USD
Pior negociação:
-4 737.08 USD
Lucro bruto:
115 981.53 USD (5 474 074 pips)
Perda bruta:
-93 992.44 USD (17 972 012 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
40 (145.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 065.90 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
98.98%
Depósito máximo carregado:
180.96%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
48
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
0.88
Negociações longas:
5 035 (48.76%)
Negociações curtas:
5 291 (51.24%)
Fator de lucro:
1.23
Valor esperado:
2.13 USD
Lucro médio:
15.46 USD
Perda média:
-33.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-1 668.05 USD)
Máxima perda consecutiva:
-13 049.99 USD (6)
Crescimento mensal:
2.28%
Previsão anual:
30.08%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 180.64 USD
Máximo:
24 876.86 USD (109.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
49.83% (24 825.33 USD)
Pelo Capital Líquido:
95.20% (41 067.54 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD.i
|4117
|AUDCAD.i
|1759
|AUDCHF.i
|1639
|GBPAUD.i
|359
|USDCAD.i
|349
|GBPNZD.i
|304
|USDCHF.i
|296
|EURCHF.i
|272
|EURNZD.i
|227
|EURCAD.i
|146
|GBPCAD.i
|142
|NZDUSD.i
|132
|XAUUSD.i
|116
|AUDUSD.i
|109
|DOTUSD
|107
|EURAUD.i
|65
|BTCUSD
|49
|GBPUSD.i
|44
|NZDCAD.i
|37
|XRPUSD
|33
|GBPCHF.i
|13
|AUDNZD.i
|11
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD.i
|1.8K
|AUDCAD.i
|-2.7K
|AUDCHF.i
|-2.2K
|GBPAUD.i
|3.9K
|USDCAD.i
|2.5K
|GBPNZD.i
|4.8K
|USDCHF.i
|4.2K
|EURCHF.i
|4.7K
|EURNZD.i
|3.2K
|EURCAD.i
|1.4K
|GBPCAD.i
|1.3K
|NZDUSD.i
|1.2K
|XAUUSD.i
|150
|AUDUSD.i
|1.2K
|DOTUSD
|-4K
|EURAUD.i
|939
|BTCUSD
|-2.2K
|GBPUSD.i
|1.1K
|NZDCAD.i
|279
|XRPUSD
|300
|GBPCHF.i
|90
|AUDNZD.i
|95
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD.i
|48K
|AUDCAD.i
|67K
|AUDCHF.i
|18K
|GBPAUD.i
|57K
|USDCAD.i
|38K
|GBPNZD.i
|55K
|USDCHF.i
|-44K
|EURCHF.i
|-31K
|EURNZD.i
|41K
|EURCAD.i
|15K
|GBPCAD.i
|21K
|NZDUSD.i
|14K
|XAUUSD.i
|14K
|AUDUSD.i
|11K
|DOTUSD
|-44K
|EURAUD.i
|13K
|BTCUSD
|-13M
|GBPUSD.i
|-982
|NZDCAD.i
|2.5K
|XRPUSD
|16K
|GBPCHF.i
|344
|AUDNZD.i
|2K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2 069.89 USD
Pior negociação: -4 737 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +145.51 USD
Máxima perda consecutiva: -1 668.05 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EightcapLtd-Real-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
EightcapLtd-Real-4
|0.79 × 380
Actually this is my saving account.
So I deposit everyday from my other’s account profit.
I try to set with lowest risk as possible.
Every stage at multiply of 5000 usd, I will withdraw 50% of balance.
10.000 - withdraw 5000 — done
15.000 - withdraw 7500 — done
20.000 - wirhdraw 10.000 — done
25.000 - withdraw 12.500 — done
30.000 - withdraw 15.000 - waiting
Finger cross….
Hopefully it will survive for long time.
Sem comentários
