- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
10 326
Прибыльных трейдов:
7 502 (72.65%)
Убыточных трейдов:
2 824 (27.35%)
Лучший трейд:
2 069.89 USD
Худший трейд:
-4 737.08 USD
Общая прибыль:
115 981.53 USD (5 474 074 pips)
Общий убыток:
-93 992.44 USD (17 972 012 pips)
Макс. серия выигрышей:
40 (145.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 065.90 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
98.98%
Макс. загрузка депозита:
180.96%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
57
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.88
Длинных трейдов:
5 035 (48.76%)
Коротких трейдов:
5 291 (51.24%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
2.13 USD
Средняя прибыль:
15.46 USD
Средний убыток:
-33.28 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-1 668.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-13 049.99 USD (6)
Прирост в месяц:
2.63%
Годовой прогноз:
34.15%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 180.64 USD
Максимальная:
24 876.86 USD (109.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.83% (24 825.33 USD)
По эквити:
95.20% (41 067.54 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD.i
|4117
|AUDCAD.i
|1759
|AUDCHF.i
|1639
|GBPAUD.i
|359
|USDCAD.i
|349
|GBPNZD.i
|304
|USDCHF.i
|296
|EURCHF.i
|272
|EURNZD.i
|227
|EURCAD.i
|146
|GBPCAD.i
|142
|NZDUSD.i
|132
|XAUUSD.i
|116
|AUDUSD.i
|109
|DOTUSD
|107
|EURAUD.i
|65
|BTCUSD
|49
|GBPUSD.i
|44
|NZDCAD.i
|37
|XRPUSD
|33
|GBPCHF.i
|13
|AUDNZD.i
|11
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD.i
|1.8K
|AUDCAD.i
|-2.7K
|AUDCHF.i
|-2.2K
|GBPAUD.i
|3.9K
|USDCAD.i
|2.5K
|GBPNZD.i
|4.8K
|USDCHF.i
|4.2K
|EURCHF.i
|4.7K
|EURNZD.i
|3.2K
|EURCAD.i
|1.4K
|GBPCAD.i
|1.3K
|NZDUSD.i
|1.2K
|XAUUSD.i
|150
|AUDUSD.i
|1.2K
|DOTUSD
|-4K
|EURAUD.i
|939
|BTCUSD
|-2.2K
|GBPUSD.i
|1.1K
|NZDCAD.i
|279
|XRPUSD
|300
|GBPCHF.i
|90
|AUDNZD.i
|95
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD.i
|48K
|AUDCAD.i
|67K
|AUDCHF.i
|18K
|GBPAUD.i
|57K
|USDCAD.i
|38K
|GBPNZD.i
|55K
|USDCHF.i
|-44K
|EURCHF.i
|-31K
|EURNZD.i
|41K
|EURCAD.i
|15K
|GBPCAD.i
|21K
|NZDUSD.i
|14K
|XAUUSD.i
|14K
|AUDUSD.i
|11K
|DOTUSD
|-44K
|EURAUD.i
|13K
|BTCUSD
|-13M
|GBPUSD.i
|-982
|NZDCAD.i
|2.5K
|XRPUSD
|16K
|GBPCHF.i
|344
|AUDNZD.i
|2K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 069.89 USD
Худший трейд: -4 737 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +145.51 USD
Макс. убыток в серии: -1 668.05 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EightcapLtd-Real-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
EightcapLtd-Real-4
|0.79 × 380
Actually this is my saving account.
So I deposit everyday from my other’s account profit.
I try to set with lowest risk as possible.
Every stage at multiply of 5000 usd, I will withdraw 50% of balance.
10.000 - withdraw 5000 — done
15.000 - withdraw 7500 — done
20.000 - wirhdraw 10.000 — done
25.000 - withdraw 12.500 — done
30.000 - withdraw 15.000 - waiting
Finger cross….
Hopefully it will survive for long time.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
466%
0
0
USD
USD
51K
USD
USD
136
100%
10 326
72%
99%
1.23
2.13
USD
USD
95%
1:500