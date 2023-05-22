СигналыРазделы
Stefanus Wardoyo

SDB2023

Stefanus Wardoyo
0 отзывов
Надежность
136 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 466%
EightcapLtd-Real-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
10 326
Прибыльных трейдов:
7 502 (72.65%)
Убыточных трейдов:
2 824 (27.35%)
Лучший трейд:
2 069.89 USD
Худший трейд:
-4 737.08 USD
Общая прибыль:
115 981.53 USD (5 474 074 pips)
Общий убыток:
-93 992.44 USD (17 972 012 pips)
Макс. серия выигрышей:
40 (145.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 065.90 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
98.98%
Макс. загрузка депозита:
180.96%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
57
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.88
Длинных трейдов:
5 035 (48.76%)
Коротких трейдов:
5 291 (51.24%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
2.13 USD
Средняя прибыль:
15.46 USD
Средний убыток:
-33.28 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-1 668.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-13 049.99 USD (6)
Прирост в месяц:
2.63%
Годовой прогноз:
34.15%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 180.64 USD
Максимальная:
24 876.86 USD (109.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.83% (24 825.33 USD)
По эквити:
95.20% (41 067.54 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD.i 4117
AUDCAD.i 1759
AUDCHF.i 1639
GBPAUD.i 359
USDCAD.i 349
GBPNZD.i 304
USDCHF.i 296
EURCHF.i 272
EURNZD.i 227
EURCAD.i 146
GBPCAD.i 142
NZDUSD.i 132
XAUUSD.i 116
AUDUSD.i 109
DOTUSD 107
EURAUD.i 65
BTCUSD 49
GBPUSD.i 44
NZDCAD.i 37
XRPUSD 33
GBPCHF.i 13
AUDNZD.i 11
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD.i 1.8K
AUDCAD.i -2.7K
AUDCHF.i -2.2K
GBPAUD.i 3.9K
USDCAD.i 2.5K
GBPNZD.i 4.8K
USDCHF.i 4.2K
EURCHF.i 4.7K
EURNZD.i 3.2K
EURCAD.i 1.4K
GBPCAD.i 1.3K
NZDUSD.i 1.2K
XAUUSD.i 150
AUDUSD.i 1.2K
DOTUSD -4K
EURAUD.i 939
BTCUSD -2.2K
GBPUSD.i 1.1K
NZDCAD.i 279
XRPUSD 300
GBPCHF.i 90
AUDNZD.i 95
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD.i 48K
AUDCAD.i 67K
AUDCHF.i 18K
GBPAUD.i 57K
USDCAD.i 38K
GBPNZD.i 55K
USDCHF.i -44K
EURCHF.i -31K
EURNZD.i 41K
EURCAD.i 15K
GBPCAD.i 21K
NZDUSD.i 14K
XAUUSD.i 14K
AUDUSD.i 11K
DOTUSD -44K
EURAUD.i 13K
BTCUSD -13M
GBPUSD.i -982
NZDCAD.i 2.5K
XRPUSD 16K
GBPCHF.i 344
AUDNZD.i 2K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 069.89 USD
Худший трейд: -4 737 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +145.51 USD
Макс. убыток в серии: -1 668.05 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EightcapLtd-Real-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

EightcapLtd-Real-4
0.79 × 380
Actually this is my saving account.
So I deposit everyday from my other’s account profit.
I try to set with lowest risk as possible.

Every stage at multiply of 5000 usd, I will withdraw 50% of balance.

10.000 - withdraw 5000 — done
15.000 - withdraw 7500 — done
20.000 - wirhdraw 10.000 — done
25.000 - withdraw 12.500 — done
30.000 - withdraw 15.000 - waiting

Finger cross….
Hopefully it will survive for long time.


Нет отзывов
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 08:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 07:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 00:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 20:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 19:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 17:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 05:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 02:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 20:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 08:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 07:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 06:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 17:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
