Trades:
9 176
Bénéfice trades:
6 629 (72.24%)
Perte trades:
2 547 (27.76%)
Meilleure transaction:
2 069.89 USD
Pire transaction:
-4 737.08 USD
Bénéfice brut:
103 089.84 USD (5 313 121 pips)
Perte brute:
-87 307.32 USD (17 833 392 pips)
Gains consécutifs maximales:
40 (145.51 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 065.90 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
98.98%
Charge de dépôt maximale:
180.96%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
108
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.63
Longs trades:
4 442 (48.41%)
Courts trades:
4 734 (51.59%)
Facteur de profit:
1.18
Rendement attendu:
1.72 USD
Bénéfice moyen:
15.55 USD
Perte moyenne:
-34.28 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-1 668.05 USD)
Perte consécutive maximale:
-13 049.99 USD (6)
Croissance mensuelle:
4.69%
Prévision annuelle:
56.85%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 180.64 USD
Maximal:
24 876.86 USD (109.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
49.83% (24 825.33 USD)
Par fonds propres:
95.20% (41 067.54 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD.i
|3747
|AUDCAD.i
|1488
|AUDCHF.i
|1385
|USDCAD.i
|323
|GBPAUD.i
|322
|USDCHF.i
|267
|EURCHF.i
|244
|GBPNZD.i
|226
|EURNZD.i
|222
|EURCAD.i
|146
|NZDUSD.i
|128
|GBPCAD.i
|120
|XAUUSD.i
|116
|DOTUSD
|107
|AUDUSD.i
|100
|BTCUSD
|49
|EURAUD.i
|48
|GBPUSD.i
|44
|NZDCAD.i
|37
|XRPUSD
|33
|GBPCHF.i
|13
|AUDNZD.i
|11
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD.i
|533
|AUDCAD.i
|-4.1K
|AUDCHF.i
|-3.1K
|USDCAD.i
|2.4K
|GBPAUD.i
|3.6K
|USDCHF.i
|4K
|EURCHF.i
|4.3K
|GBPNZD.i
|3.8K
|EURNZD.i
|3.1K
|EURCAD.i
|1.4K
|NZDUSD.i
|1.2K
|GBPCAD.i
|1.1K
|XAUUSD.i
|150
|DOTUSD
|-4K
|AUDUSD.i
|1.1K
|BTCUSD
|-2.2K
|EURAUD.i
|728
|GBPUSD.i
|1.1K
|NZDCAD.i
|279
|XRPUSD
|300
|GBPCHF.i
|90
|AUDNZD.i
|95
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD.i
|36K
|AUDCAD.i
|54K
|AUDCHF.i
|17K
|USDCAD.i
|36K
|GBPAUD.i
|49K
|USDCHF.i
|-20K
|EURCHF.i
|-17K
|GBPNZD.i
|41K
|EURNZD.i
|40K
|EURCAD.i
|15K
|NZDUSD.i
|13K
|GBPCAD.i
|17K
|XAUUSD.i
|14K
|DOTUSD
|-44K
|AUDUSD.i
|12K
|BTCUSD
|-13M
|EURAUD.i
|8K
|GBPUSD.i
|-982
|NZDCAD.i
|2.5K
|XRPUSD
|16K
|GBPCHF.i
|344
|AUDNZD.i
|2K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +2 069.89 USD
Pire transaction: -4 737 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +145.51 USD
Perte consécutive maximale: -1 668.05 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EightcapLtd-Real-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
EightcapLtd-Real-4
|0.79 × 380
Actually this is my saving account.
So I deposit everyday from my other’s account profit.
I try to set with lowest risk as possible.
Every stage at multiply of 5000 usd, I will withdraw 50% of balance.
10.000 - withdraw 5000 — done
15.000 - withdraw 7500 — done
20.000 - wirhdraw 10.000 — done
25.000 - withdraw 12.500 — done
30.000 - withdraw 15.000 - waiting
Finger cross….
Hopefully it will survive for long time.
Aucun avis
