SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / SDB2023
Stefanus Wardoyo

SDB2023

Stefanus Wardoyo
0 avis
Fiabilité
123 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 405%
EightcapLtd-Real-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
9 176
Bénéfice trades:
6 629 (72.24%)
Perte trades:
2 547 (27.76%)
Meilleure transaction:
2 069.89 USD
Pire transaction:
-4 737.08 USD
Bénéfice brut:
103 089.84 USD (5 313 121 pips)
Perte brute:
-87 307.32 USD (17 833 392 pips)
Gains consécutifs maximales:
40 (145.51 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 065.90 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
98.98%
Charge de dépôt maximale:
180.96%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
108
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.63
Longs trades:
4 442 (48.41%)
Courts trades:
4 734 (51.59%)
Facteur de profit:
1.18
Rendement attendu:
1.72 USD
Bénéfice moyen:
15.55 USD
Perte moyenne:
-34.28 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-1 668.05 USD)
Perte consécutive maximale:
-13 049.99 USD (6)
Croissance mensuelle:
4.69%
Prévision annuelle:
56.85%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 180.64 USD
Maximal:
24 876.86 USD (109.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
49.83% (24 825.33 USD)
Par fonds propres:
95.20% (41 067.54 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD.i 3747
AUDCAD.i 1488
AUDCHF.i 1385
USDCAD.i 323
GBPAUD.i 322
USDCHF.i 267
EURCHF.i 244
GBPNZD.i 226
EURNZD.i 222
EURCAD.i 146
NZDUSD.i 128
GBPCAD.i 120
XAUUSD.i 116
DOTUSD 107
AUDUSD.i 100
BTCUSD 49
EURAUD.i 48
GBPUSD.i 44
NZDCAD.i 37
XRPUSD 33
GBPCHF.i 13
AUDNZD.i 11
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD.i 533
AUDCAD.i -4.1K
AUDCHF.i -3.1K
USDCAD.i 2.4K
GBPAUD.i 3.6K
USDCHF.i 4K
EURCHF.i 4.3K
GBPNZD.i 3.8K
EURNZD.i 3.1K
EURCAD.i 1.4K
NZDUSD.i 1.2K
GBPCAD.i 1.1K
XAUUSD.i 150
DOTUSD -4K
AUDUSD.i 1.1K
BTCUSD -2.2K
EURAUD.i 728
GBPUSD.i 1.1K
NZDCAD.i 279
XRPUSD 300
GBPCHF.i 90
AUDNZD.i 95
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD.i 36K
AUDCAD.i 54K
AUDCHF.i 17K
USDCAD.i 36K
GBPAUD.i 49K
USDCHF.i -20K
EURCHF.i -17K
GBPNZD.i 41K
EURNZD.i 40K
EURCAD.i 15K
NZDUSD.i 13K
GBPCAD.i 17K
XAUUSD.i 14K
DOTUSD -44K
AUDUSD.i 12K
BTCUSD -13M
EURAUD.i 8K
GBPUSD.i -982
NZDCAD.i 2.5K
XRPUSD 16K
GBPCHF.i 344
AUDNZD.i 2K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 069.89 USD
Pire transaction: -4 737 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +145.51 USD
Perte consécutive maximale: -1 668.05 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EightcapLtd-Real-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EightcapLtd-Real-4
0.79 × 380
Actually this is my saving account.
So I deposit everyday from my other’s account profit.
I try to set with lowest risk as possible.

Every stage at multiply of 5000 usd, I will withdraw 50% of balance.

10.000 - withdraw 5000 — done
15.000 - withdraw 7500 — done
20.000 - wirhdraw 10.000 — done
25.000 - withdraw 12.500 — done
30.000 - withdraw 15.000 - waiting

Finger cross….
Hopefully it will survive for long time.


Aucun avis
L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

