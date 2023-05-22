信号部分
信号 / MetaTrader 4 / SDB2023
Stefanus Wardoyo

SDB2023

Stefanus Wardoyo
0条评论
可靠性
136
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 466%
EightcapLtd-Real-4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
10 326
盈利交易:
7 502 (72.65%)
亏损交易:
2 824 (27.35%)
最好交易:
2 069.89 USD
最差交易:
-4 737.08 USD
毛利:
115 981.53 USD (5 474 074 pips)
毛利亏损:
-93 992.44 USD (17 972 012 pips)
最大连续赢利:
40 (145.51 USD)
最大连续盈利:
3 065.90 USD (4)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
98.98%
最大入金加载:
180.96%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
52
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.88
长期交易:
5 035 (48.76%)
短期交易:
5 291 (51.24%)
利润因子:
1.23
预期回报:
2.13 USD
平均利润:
15.46 USD
平均损失:
-33.28 USD
最大连续失误:
12 (-1 668.05 USD)
最大连续亏损:
-13 049.99 USD (6)
每月增长:
2.44%
年度预测:
30.08%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
4 180.64 USD
最大值:
24 876.86 USD (109.61%)
相对跌幅:
结余:
49.83% (24 825.33 USD)
净值:
95.20% (41 067.54 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD.i 4117
AUDCAD.i 1759
AUDCHF.i 1639
GBPAUD.i 359
USDCAD.i 349
GBPNZD.i 304
USDCHF.i 296
EURCHF.i 272
EURNZD.i 227
EURCAD.i 146
GBPCAD.i 142
NZDUSD.i 132
XAUUSD.i 116
AUDUSD.i 109
DOTUSD 107
EURAUD.i 65
BTCUSD 49
GBPUSD.i 44
NZDCAD.i 37
XRPUSD 33
GBPCHF.i 13
AUDNZD.i 11
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD.i 1.8K
AUDCAD.i -2.7K
AUDCHF.i -2.2K
GBPAUD.i 3.9K
USDCAD.i 2.5K
GBPNZD.i 4.8K
USDCHF.i 4.2K
EURCHF.i 4.7K
EURNZD.i 3.2K
EURCAD.i 1.4K
GBPCAD.i 1.3K
NZDUSD.i 1.2K
XAUUSD.i 150
AUDUSD.i 1.2K
DOTUSD -4K
EURAUD.i 939
BTCUSD -2.2K
GBPUSD.i 1.1K
NZDCAD.i 279
XRPUSD 300
GBPCHF.i 90
AUDNZD.i 95
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD.i 48K
AUDCAD.i 67K
AUDCHF.i 18K
GBPAUD.i 57K
USDCAD.i 38K
GBPNZD.i 55K
USDCHF.i -44K
EURCHF.i -31K
EURNZD.i 41K
EURCAD.i 15K
GBPCAD.i 21K
NZDUSD.i 14K
XAUUSD.i 14K
AUDUSD.i 11K
DOTUSD -44K
EURAUD.i 13K
BTCUSD -13M
GBPUSD.i -982
NZDCAD.i 2.5K
XRPUSD 16K
GBPCHF.i 344
AUDNZD.i 2K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2 069.89 USD
最差交易: -4 737 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +145.51 USD
最大连续亏损: -1 668.05 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EightcapLtd-Real-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

EightcapLtd-Real-4
0.79 × 380
Actually this is my saving account.
So I deposit everyday from my other’s account profit.
I try to set with lowest risk as possible.

Every stage at multiply of 5000 usd, I will withdraw 50% of balance.

10.000 - withdraw 5000 — done
15.000 - withdraw 7500 — done
20.000 - wirhdraw 10.000 — done
25.000 - withdraw 12.500 — done
30.000 - withdraw 15.000 - waiting

Finger cross….
Hopefully it will survive for long time.


没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
SDB2023
每月30 USD
466%
0
0
USD
51K
USD
136
100%
10 326
72%
99%
1.23
2.13
USD
95%
1:500
复制

