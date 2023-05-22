- 成长
交易:
10 326
盈利交易:
7 502 (72.65%)
亏损交易:
2 824 (27.35%)
最好交易:
2 069.89 USD
最差交易:
-4 737.08 USD
毛利:
115 981.53 USD (5 474 074 pips)
毛利亏损:
-93 992.44 USD (17 972 012 pips)
最大连续赢利:
40 (145.51 USD)
最大连续盈利:
3 065.90 USD (4)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
98.98%
最大入金加载:
180.96%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
52
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.88
长期交易:
5 035 (48.76%)
短期交易:
5 291 (51.24%)
利润因子:
1.23
预期回报:
2.13 USD
平均利润:
15.46 USD
平均损失:
-33.28 USD
最大连续失误:
12 (-1 668.05 USD)
最大连续亏损:
-13 049.99 USD (6)
每月增长:
2.44%
年度预测:
30.08%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
4 180.64 USD
最大值:
24 876.86 USD (109.61%)
相对跌幅:
结余:
49.83% (24 825.33 USD)
净值:
95.20% (41 067.54 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD.i
|4117
|AUDCAD.i
|1759
|AUDCHF.i
|1639
|GBPAUD.i
|359
|USDCAD.i
|349
|GBPNZD.i
|304
|USDCHF.i
|296
|EURCHF.i
|272
|EURNZD.i
|227
|EURCAD.i
|146
|GBPCAD.i
|142
|NZDUSD.i
|132
|XAUUSD.i
|116
|AUDUSD.i
|109
|DOTUSD
|107
|EURAUD.i
|65
|BTCUSD
|49
|GBPUSD.i
|44
|NZDCAD.i
|37
|XRPUSD
|33
|GBPCHF.i
|13
|AUDNZD.i
|11
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD.i
|1.8K
|AUDCAD.i
|-2.7K
|AUDCHF.i
|-2.2K
|GBPAUD.i
|3.9K
|USDCAD.i
|2.5K
|GBPNZD.i
|4.8K
|USDCHF.i
|4.2K
|EURCHF.i
|4.7K
|EURNZD.i
|3.2K
|EURCAD.i
|1.4K
|GBPCAD.i
|1.3K
|NZDUSD.i
|1.2K
|XAUUSD.i
|150
|AUDUSD.i
|1.2K
|DOTUSD
|-4K
|EURAUD.i
|939
|BTCUSD
|-2.2K
|GBPUSD.i
|1.1K
|NZDCAD.i
|279
|XRPUSD
|300
|GBPCHF.i
|90
|AUDNZD.i
|95
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD.i
|48K
|AUDCAD.i
|67K
|AUDCHF.i
|18K
|GBPAUD.i
|57K
|USDCAD.i
|38K
|GBPNZD.i
|55K
|USDCHF.i
|-44K
|EURCHF.i
|-31K
|EURNZD.i
|41K
|EURCAD.i
|15K
|GBPCAD.i
|21K
|NZDUSD.i
|14K
|XAUUSD.i
|14K
|AUDUSD.i
|11K
|DOTUSD
|-44K
|EURAUD.i
|13K
|BTCUSD
|-13M
|GBPUSD.i
|-982
|NZDCAD.i
|2.5K
|XRPUSD
|16K
|GBPCHF.i
|344
|AUDNZD.i
|2K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 069.89 USD
最差交易: -4 737 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +145.51 USD
最大连续亏损: -1 668.05 USD
Actually this is my saving account.
So I deposit everyday from my other’s account profit.
I try to set with lowest risk as possible.
Every stage at multiply of 5000 usd, I will withdraw 50% of balance.
10.000 - withdraw 5000 — done
15.000 - withdraw 7500 — done
20.000 - wirhdraw 10.000 — done
25.000 - withdraw 12.500 — done
30.000 - withdraw 15.000 - waiting
Finger cross….
Hopefully it will survive for long time.
