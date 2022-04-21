SignaleKategorien
Niuding009
Yanshan Li

Niuding009

Yanshan Li
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
192 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2022 374%
BCRCo-REAL
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 849
Gewinntrades:
1 486 (80.36%)
Verlusttrades:
363 (19.63%)
Bester Trade:
4 558.92 USD
Schlechtester Trade:
-1 586.75 USD
Bruttoprofit:
75 592.76 USD (302 579 pips)
Bruttoverlust:
-40 506.93 USD (139 023 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
119 (3 326.52 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5 351.50 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
72.45%
Max deposit load:
51.66%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
6.60
Long-Positionen:
903 (48.84%)
Short-Positionen:
946 (51.16%)
Profit-Faktor:
1.87
Mathematische Gewinnerwartung:
18.98 USD
Durchschnittlicher Profit:
50.87 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-111.59 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-798.57 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 314.62 USD (6)
Wachstum pro Monat :
1.86%
Jahresprognose:
24.78%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
5 314.62 USD (13.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.72% (5 314.62 USD)
Kapital:
78.14% (22 178.43 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 587
NZDCAD 567
AUDNZD 534
EURGBP 105
GBPUSD 26
EURUSD 16
USDJPY 14
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 12K
NZDCAD 11K
AUDNZD 5.6K
EURGBP 2.1K
GBPUSD 2.2K
EURUSD 617
USDJPY 2.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 43K
NZDCAD 44K
AUDNZD 22K
EURGBP 15K
GBPUSD 32K
EURUSD 6.8K
USDJPY 3.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4 558.92 USD
Schlechtester Trade: -1 587 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 326.52 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -798.57 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BCRCo-REAL" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-02
0.00 × 1
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.