Trades insgesamt:
1 849
Gewinntrades:
1 486 (80.36%)
Verlusttrades:
363 (19.63%)
Bester Trade:
4 558.92 USD
Schlechtester Trade:
-1 586.75 USD
Bruttoprofit:
75 592.76 USD (302 579 pips)
Bruttoverlust:
-40 506.93 USD (139 023 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
119 (3 326.52 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5 351.50 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
72.45%
Max deposit load:
51.66%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
6.60
Long-Positionen:
903 (48.84%)
Short-Positionen:
946 (51.16%)
Profit-Faktor:
1.87
Mathematische Gewinnerwartung:
18.98 USD
Durchschnittlicher Profit:
50.87 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-111.59 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-798.57 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 314.62 USD (6)
Wachstum pro Monat :
1.86%
Jahresprognose:
24.78%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
5 314.62 USD (13.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.72% (5 314.62 USD)
Kapital:
78.14% (22 178.43 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|587
|NZDCAD
|567
|AUDNZD
|534
|EURGBP
|105
|GBPUSD
|26
|EURUSD
|16
|USDJPY
|14
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|12K
|NZDCAD
|11K
|AUDNZD
|5.6K
|EURGBP
|2.1K
|GBPUSD
|2.2K
|EURUSD
|617
|USDJPY
|2.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|43K
|NZDCAD
|44K
|AUDNZD
|22K
|EURGBP
|15K
|GBPUSD
|32K
|EURUSD
|6.8K
|USDJPY
|3.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BCRCo-REAL" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-02
|0.00 × 1
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
374%
0
0
USD
USD
36K
USD
USD
192
100%
1 849
80%
72%
1.86
18.98
USD
USD
78%
1:400