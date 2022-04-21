- 자본
- 축소
트레이드:
1 852
이익 거래:
1 488 (80.34%)
손실 거래:
364 (19.65%)
최고의 거래:
4 558.92 USD
최악의 거래:
-1 586.75 USD
총 수익:
75 671.84 USD (302 964 pips)
총 손실:
-40 543.16 USD (139 114 pips)
연속 최대 이익:
119 (3 326.52 USD)
연속 최대 이익:
5 351.50 USD (2)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
73.46%
최대 입금량:
51.66%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
6.61
롱(주식매수):
904 (48.81%)
숏(주식차입매도):
948 (51.19%)
수익 요인:
1.87
기대수익:
18.97 USD
평균 이익:
50.85 USD
평균 손실:
-111.38 USD
연속 최대 손실:
9 (-798.57 USD)
연속 최대 손실:
-5 314.62 USD (6)
월별 성장률:
1.39%
연간 예측:
16.81%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
5 314.62 USD (13.85%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.72% (5 314.62 USD)
자본금별:
78.14% (22 178.43 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|589
|NZDCAD
|568
|AUDNZD
|534
|EURGBP
|105
|GBPUSD
|26
|EURUSD
|16
|USDJPY
|14
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|12K
|NZDCAD
|11K
|AUDNZD
|5.6K
|EURGBP
|2.1K
|GBPUSD
|2.2K
|EURUSD
|617
|USDJPY
|2.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|43K
|NZDCAD
|44K
|AUDNZD
|22K
|EURGBP
|15K
|GBPUSD
|32K
|EURUSD
|6.8K
|USDJPY
|3.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
374%
0
0
USD
USD
36K
USD
USD
194
100%
1 852
80%
73%
1.86
18.97
USD
USD
78%
1:400