- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 849
Negociações com lucro:
1 486 (80.36%)
Negociações com perda:
363 (19.63%)
Melhor negociação:
4 558.92 USD
Pior negociação:
-1 586.75 USD
Lucro bruto:
75 592.76 USD (302 579 pips)
Perda bruta:
-40 506.93 USD (139 023 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
119 (3 326.52 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5 351.50 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
72.45%
Depósito máximo carregado:
51.66%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
6.60
Negociações longas:
903 (48.84%)
Negociações curtas:
946 (51.16%)
Fator de lucro:
1.87
Valor esperado:
18.98 USD
Lucro médio:
50.87 USD
Perda média:
-111.59 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-798.57 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 314.62 USD (6)
Crescimento mensal:
2.04%
Previsão anual:
24.78%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
5 314.62 USD (13.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.72% (5 314.62 USD)
Pelo Capital Líquido:
78.14% (22 178.43 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|587
|NZDCAD
|567
|AUDNZD
|534
|EURGBP
|105
|GBPUSD
|26
|EURUSD
|16
|USDJPY
|14
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|12K
|NZDCAD
|11K
|AUDNZD
|5.6K
|EURGBP
|2.1K
|GBPUSD
|2.2K
|EURUSD
|617
|USDJPY
|2.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|43K
|NZDCAD
|44K
|AUDNZD
|22K
|EURGBP
|15K
|GBPUSD
|32K
|EURUSD
|6.8K
|USDJPY
|3.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BCRCo-REAL" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-02
|0.00 × 1
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
374%
0
0
USD
USD
36K
USD
USD
192
100%
1 849
80%
72%
1.86
18.98
USD
USD
78%
1:400