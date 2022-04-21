SinaisSeções
Yanshan Li

Niuding009

Yanshan Li
0 comentários
Confiabilidade
192 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2022 374%
BCRCo-REAL
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 849
Negociações com lucro:
1 486 (80.36%)
Negociações com perda:
363 (19.63%)
Melhor negociação:
4 558.92 USD
Pior negociação:
-1 586.75 USD
Lucro bruto:
75 592.76 USD (302 579 pips)
Perda bruta:
-40 506.93 USD (139 023 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
119 (3 326.52 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5 351.50 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
72.45%
Depósito máximo carregado:
51.66%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
6.60
Negociações longas:
903 (48.84%)
Negociações curtas:
946 (51.16%)
Fator de lucro:
1.87
Valor esperado:
18.98 USD
Lucro médio:
50.87 USD
Perda média:
-111.59 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-798.57 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 314.62 USD (6)
Crescimento mensal:
2.04%
Previsão anual:
24.78%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
5 314.62 USD (13.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.72% (5 314.62 USD)
Pelo Capital Líquido:
78.14% (22 178.43 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 587
NZDCAD 567
AUDNZD 534
EURGBP 105
GBPUSD 26
EURUSD 16
USDJPY 14
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 12K
NZDCAD 11K
AUDNZD 5.6K
EURGBP 2.1K
GBPUSD 2.2K
EURUSD 617
USDJPY 2.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 43K
NZDCAD 44K
AUDNZD 22K
EURGBP 15K
GBPUSD 32K
EURUSD 6.8K
USDJPY 3.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4 558.92 USD
Pior negociação: -1 587 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +3 326.52 USD
Máxima perda consecutiva: -798.57 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BCRCo-REAL" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-02
0.00 × 1
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Niuding009
30 USD por mês
374%
0
0
USD
36K
USD
192
100%
1 849
80%
72%
1.86
18.98
USD
78%
1:400
Copiar

