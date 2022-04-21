SinyallerBölümler
Yanshan Li

Niuding009

Yanshan Li
0 inceleme
Güvenilirlik
180 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2022 344%
BCRCo-REAL
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 709
Kârla kapanan işlemler:
1 386 (81.10%)
Zararla kapanan işlemler:
323 (18.90%)
En iyi işlem:
4 558.92 USD
En kötü işlem:
-1 586.75 USD
Brüt kâr:
69 754.64 USD (287 637 pips)
Brüt zarar:
-36 945.14 USD (127 184 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
119 (3 326.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 351.50 USD (2)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
71.45%
Maks. mevduat yükü:
51.66%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
6.17
Alış işlemleri:
828 (48.45%)
Satış işlemleri:
881 (51.55%)
Kâr faktörü:
1.89
Beklenen getiri:
19.20 USD
Ortalama kâr:
50.33 USD
Ortalama zarar:
-114.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-798.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 314.62 USD (6)
Aylık büyüme:
2.50%
Yıllık tahmin:
30.32%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5 314.62 USD (13.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.72% (5 314.62 USD)
Varlığa göre:
78.14% (22 178.43 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 542
NZDCAD 527
AUDNZD 479
EURGBP 105
GBPUSD 26
EURUSD 16
USDJPY 14
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 11K
NZDCAD 10K
AUDNZD 4.9K
EURGBP 2.1K
GBPUSD 2.2K
EURUSD 617
USDJPY 2.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 40K
NZDCAD 42K
AUDNZD 25K
EURGBP 15K
GBPUSD 32K
EURUSD 6.8K
USDJPY 3.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 558.92 USD
En kötü işlem: -1 587 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +3 326.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -798.57 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BCRCo-REAL" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-02
0.00 × 1
İnceleme yok
2025.04.07 03:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 08:47
No swaps are charged
2025.03.31 08:47
No swaps are charged
2025.03.27 07:13
No swaps are charged on the signal account
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 03:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.12 05:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.10 04:11
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2024.07.09 19:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.09 08:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.20 13:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.19 00:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.09 01:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.08 12:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.31 02:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.30 16:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.19 12:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Niuding009
Ayda 30 USD
344%
0
0
USD
34K
USD
180
100%
1 709
81%
71%
1.88
19.20
USD
78%
1:400
