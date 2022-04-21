SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Niuding009
Yanshan Li

Niuding009

Yanshan Li
0 comentarios
Fiabilidad
192 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2022 374%
BCRCo-REAL
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 849
Transacciones Rentables:
1 486 (80.36%)
Transacciones Irrentables:
363 (19.63%)
Mejor transacción:
4 558.92 USD
Peor transacción:
-1 586.75 USD
Beneficio Bruto:
75 592.76 USD (302 579 pips)
Pérdidas Brutas:
-40 506.93 USD (139 023 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
119 (3 326.52 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5 351.50 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
72.45%
Carga máxima del depósito:
51.66%
Último trade:
16 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
6.60
Transacciones Largas:
903 (48.84%)
Transacciones Cortas:
946 (51.16%)
Factor de Beneficio:
1.87
Beneficio Esperado:
18.98 USD
Beneficio medio:
50.87 USD
Pérdidas medias:
-111.59 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-798.57 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 314.62 USD (6)
Crecimiento al mes:
2.04%
Pronóstico anual:
24.78%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
5 314.62 USD (13.85%)
Reducción relativa:
De balance:
18.72% (5 314.62 USD)
De fondos:
78.14% (22 178.43 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 587
NZDCAD 567
AUDNZD 534
EURGBP 105
GBPUSD 26
EURUSD 16
USDJPY 14
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 12K
NZDCAD 11K
AUDNZD 5.6K
EURGBP 2.1K
GBPUSD 2.2K
EURUSD 617
USDJPY 2.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 43K
NZDCAD 44K
AUDNZD 22K
EURGBP 15K
GBPUSD 32K
EURUSD 6.8K
USDJPY 3.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4 558.92 USD
Peor transacción: -1 587 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +3 326.52 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -798.57 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BCRCo-REAL" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-02
0.00 × 1
2025.04.07 03:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 08:47
No swaps are charged
2025.03.31 08:47
No swaps are charged
2025.03.27 07:13
No swaps are charged on the signal account
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 03:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.12 05:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.10 04:11
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2024.07.09 19:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.09 08:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.20 13:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.19 00:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.09 01:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.08 12:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.31 02:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.30 16:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.19 12:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
