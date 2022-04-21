- Incremento
Total de Trades:
1 849
Transacciones Rentables:
1 486 (80.36%)
Transacciones Irrentables:
363 (19.63%)
Mejor transacción:
4 558.92 USD
Peor transacción:
-1 586.75 USD
Beneficio Bruto:
75 592.76 USD (302 579 pips)
Pérdidas Brutas:
-40 506.93 USD (139 023 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
119 (3 326.52 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5 351.50 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
72.45%
Carga máxima del depósito:
51.66%
Último trade:
16 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
6.60
Transacciones Largas:
903 (48.84%)
Transacciones Cortas:
946 (51.16%)
Factor de Beneficio:
1.87
Beneficio Esperado:
18.98 USD
Beneficio medio:
50.87 USD
Pérdidas medias:
-111.59 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-798.57 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 314.62 USD (6)
Crecimiento al mes:
2.04%
Pronóstico anual:
24.78%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
5 314.62 USD (13.85%)
Reducción relativa:
De balance:
18.72% (5 314.62 USD)
De fondos:
78.14% (22 178.43 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|587
|NZDCAD
|567
|AUDNZD
|534
|EURGBP
|105
|GBPUSD
|26
|EURUSD
|16
|USDJPY
|14
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|12K
|NZDCAD
|11K
|AUDNZD
|5.6K
|EURGBP
|2.1K
|GBPUSD
|2.2K
|EURUSD
|617
|USDJPY
|2.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|43K
|NZDCAD
|44K
|AUDNZD
|22K
|EURGBP
|15K
|GBPUSD
|32K
|EURUSD
|6.8K
|USDJPY
|3.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Mejor transacción: +4 558.92 USD
Peor transacción: -1 587 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +3 326.52 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -798.57 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BCRCo-REAL" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-02
|0.00 × 1
