Yanshan Li

Niuding009

Yanshan Li
0 avis
Fiabilité
179 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 343%
BCRCo-REAL
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 705
Bénéfice trades:
1 384 (81.17%)
Perte trades:
321 (18.83%)
Meilleure transaction:
4 558.92 USD
Pire transaction:
-1 586.75 USD
Bénéfice brut:
69 634.29 USD (287 143 pips)
Perte brute:
-36 874.43 USD (126 903 pips)
Gains consécutifs maximales:
119 (3 326.52 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 351.50 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
71.45%
Charge de dépôt maximale:
51.66%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
6.16
Longs trades:
826 (48.45%)
Courts trades:
879 (51.55%)
Facteur de profit:
1.89
Rendement attendu:
19.21 USD
Bénéfice moyen:
50.31 USD
Perte moyenne:
-114.87 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-798.57 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 314.62 USD (6)
Croissance mensuelle:
1.83%
Prévision annuelle:
22.22%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
5 314.62 USD (13.85%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.72% (5 314.62 USD)
Par fonds propres:
78.14% (22 178.43 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 540
NZDCAD 525
AUDNZD 479
EURGBP 105
GBPUSD 26
EURUSD 16
USDJPY 14
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 11K
NZDCAD 10K
AUDNZD 4.9K
EURGBP 2.1K
GBPUSD 2.2K
EURUSD 617
USDJPY 2.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 40K
NZDCAD 42K
AUDNZD 25K
EURGBP 15K
GBPUSD 32K
EURUSD 6.8K
USDJPY 3.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 558.92 USD
Pire transaction: -1 587 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +3 326.52 USD
Perte consécutive maximale: -798.57 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BCRCo-REAL" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-02
0.00 × 1
Aucun avis
2025.04.07 03:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 08:47
No swaps are charged
2025.03.31 08:47
No swaps are charged
2025.03.27 07:13
No swaps are charged on the signal account
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 03:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.12 05:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.10 04:11
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2024.07.09 19:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.09 08:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.20 13:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.19 00:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.09 01:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.08 12:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.31 02:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.30 16:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.19 12:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
