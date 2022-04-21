СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Niuding009
Yanshan Li

Niuding009

Yanshan Li
0 отзывов
Надежность
192 недели
0 / 0 USD
прирост с 2022 373%
BCRCo-REAL
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 847
Прибыльных трейдов:
1 485 (80.40%)
Убыточных трейдов:
362 (19.60%)
Лучший трейд:
4 558.92 USD
Худший трейд:
-1 586.75 USD
Общая прибыль:
75 530.87 USD (302 320 pips)
Общий убыток:
-40 470.30 USD (138 889 pips)
Макс. серия выигрышей:
119 (3 326.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 351.50 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
72.45%
Макс. загрузка депозита:
51.66%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
6.60
Длинных трейдов:
903 (48.89%)
Коротких трейдов:
944 (51.11%)
Профит фактор:
1.87
Мат. ожидание:
18.98 USD
Средняя прибыль:
50.86 USD
Средний убыток:
-111.80 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-798.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 314.62 USD (6)
Прирост в месяц:
2.03%
Годовой прогноз:
27.64%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
5 314.62 USD (13.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.72% (5 314.62 USD)
По эквити:
78.14% (22 178.43 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 587
NZDCAD 565
AUDNZD 534
EURGBP 105
GBPUSD 26
EURUSD 16
USDJPY 14
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 12K
NZDCAD 11K
AUDNZD 5.6K
EURGBP 2.1K
GBPUSD 2.2K
EURUSD 617
USDJPY 2.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 43K
NZDCAD 44K
AUDNZD 22K
EURGBP 15K
GBPUSD 32K
EURUSD 6.8K
USDJPY 3.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4 558.92 USD
Худший трейд: -1 587 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +3 326.52 USD
Макс. убыток в серии: -798.57 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BCRCo-REAL" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-02
0.00 × 1
Нет отзывов
2025.04.07 03:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 08:47
No swaps are charged
2025.03.31 08:47
No swaps are charged
2025.03.27 07:13
No swaps are charged on the signal account
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 03:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.12 05:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.10 04:11
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2024.07.09 19:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.09 08:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.20 13:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.19 00:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.09 01:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.08 12:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.31 02:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.30 16:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.19 12:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.