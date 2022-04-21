- Прирост
Всего трейдов:
1 847
Прибыльных трейдов:
1 485 (80.40%)
Убыточных трейдов:
362 (19.60%)
Лучший трейд:
4 558.92 USD
Худший трейд:
-1 586.75 USD
Общая прибыль:
75 530.87 USD (302 320 pips)
Общий убыток:
-40 470.30 USD (138 889 pips)
Макс. серия выигрышей:
119 (3 326.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 351.50 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
72.45%
Макс. загрузка депозита:
51.66%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
6.60
Длинных трейдов:
903 (48.89%)
Коротких трейдов:
944 (51.11%)
Профит фактор:
1.87
Мат. ожидание:
18.98 USD
Средняя прибыль:
50.86 USD
Средний убыток:
-111.80 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-798.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 314.62 USD (6)
Прирост в месяц:
2.03%
Годовой прогноз:
27.64%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
5 314.62 USD (13.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.72% (5 314.62 USD)
По эквити:
78.14% (22 178.43 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|587
|NZDCAD
|565
|AUDNZD
|534
|EURGBP
|105
|GBPUSD
|26
|EURUSD
|16
|USDJPY
|14
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|12K
|NZDCAD
|11K
|AUDNZD
|5.6K
|EURGBP
|2.1K
|GBPUSD
|2.2K
|EURUSD
|617
|USDJPY
|2.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|43K
|NZDCAD
|44K
|AUDNZD
|22K
|EURGBP
|15K
|GBPUSD
|32K
|EURUSD
|6.8K
|USDJPY
|3.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4 558.92 USD
Худший трейд: -1 587 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +3 326.52 USD
Макс. убыток в серии: -798.57 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BCRCo-REAL" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-02
|0.00 × 1
