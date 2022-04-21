- 成长
交易:
1 847
盈利交易:
1 485 (80.40%)
亏损交易:
362 (19.60%)
最好交易:
4 558.92 USD
最差交易:
-1 586.75 USD
毛利:
75 530.87 USD (302 320 pips)
毛利亏损:
-40 470.30 USD (138 889 pips)
最大连续赢利:
119 (3 326.52 USD)
最大连续盈利:
5 351.50 USD (2)
夏普比率:
0.13
交易活动:
72.45%
最大入金加载:
51.66%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
3 天
采收率:
6.60
长期交易:
903 (48.89%)
短期交易:
944 (51.11%)
利润因子:
1.87
预期回报:
18.98 USD
平均利润:
50.86 USD
平均损失:
-111.80 USD
最大连续失误:
9 (-798.57 USD)
最大连续亏损:
-5 314.62 USD (6)
每月增长:
1.97%
年度预测:
23.91%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
5 314.62 USD (13.85%)
相对跌幅:
结余:
18.72% (5 314.62 USD)
净值:
78.14% (22 178.43 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|587
|NZDCAD
|565
|AUDNZD
|534
|EURGBP
|105
|GBPUSD
|26
|EURUSD
|16
|USDJPY
|14
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|12K
|NZDCAD
|11K
|AUDNZD
|5.6K
|EURGBP
|2.1K
|GBPUSD
|2.2K
|EURUSD
|617
|USDJPY
|2.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|43K
|NZDCAD
|44K
|AUDNZD
|22K
|EURGBP
|15K
|GBPUSD
|32K
|EURUSD
|6.8K
|USDJPY
|3.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4 558.92 USD
最差交易: -1 587 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +3 326.52 USD
最大连续亏损: -798.57 USD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
373%
0
0
USD
USD
36K
USD
USD
192
100%
1 847
80%
72%
1.86
18.98
USD
USD
78%
1:400