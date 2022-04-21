- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 705
Profit Trade:
1 384 (81.17%)
Loss Trade:
321 (18.83%)
Best Trade:
4 558.92 USD
Worst Trade:
-1 586.75 USD
Profitto lordo:
69 634.29 USD (287 143 pips)
Perdita lorda:
-36 874.43 USD (126 903 pips)
Vincite massime consecutive:
119 (3 326.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 351.50 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
71.45%
Massimo carico di deposito:
51.66%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
6.16
Long Trade:
826 (48.45%)
Short Trade:
879 (51.55%)
Fattore di profitto:
1.89
Profitto previsto:
19.21 USD
Profitto medio:
50.31 USD
Perdita media:
-114.87 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-798.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 314.62 USD (6)
Crescita mensile:
1.84%
Previsione annuale:
22.22%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5 314.62 USD (13.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.72% (5 314.62 USD)
Per equità:
78.14% (22 178.43 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|540
|NZDCAD
|525
|AUDNZD
|479
|EURGBP
|105
|GBPUSD
|26
|EURUSD
|16
|USDJPY
|14
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|11K
|NZDCAD
|10K
|AUDNZD
|4.9K
|EURGBP
|2.1K
|GBPUSD
|2.2K
|EURUSD
|617
|USDJPY
|2.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|40K
|NZDCAD
|42K
|AUDNZD
|25K
|EURGBP
|15K
|GBPUSD
|32K
|EURUSD
|6.8K
|USDJPY
|3.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4 558.92 USD
Worst Trade: -1 587 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +3 326.52 USD
Massima perdita consecutiva: -798.57 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BCRCo-REAL" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-02
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
343%
0
0
USD
USD
34K
USD
USD
179
100%
1 705
81%
71%
1.88
19.21
USD
USD
78%
1:400