Yanshan Li

Niuding009

Yanshan Li
0 recensioni
Affidabilità
179 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 343%
BCRCo-REAL
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 705
Profit Trade:
1 384 (81.17%)
Loss Trade:
321 (18.83%)
Best Trade:
4 558.92 USD
Worst Trade:
-1 586.75 USD
Profitto lordo:
69 634.29 USD (287 143 pips)
Perdita lorda:
-36 874.43 USD (126 903 pips)
Vincite massime consecutive:
119 (3 326.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 351.50 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
71.45%
Massimo carico di deposito:
51.66%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
6.16
Long Trade:
826 (48.45%)
Short Trade:
879 (51.55%)
Fattore di profitto:
1.89
Profitto previsto:
19.21 USD
Profitto medio:
50.31 USD
Perdita media:
-114.87 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-798.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 314.62 USD (6)
Crescita mensile:
1.84%
Previsione annuale:
22.22%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5 314.62 USD (13.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.72% (5 314.62 USD)
Per equità:
78.14% (22 178.43 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 540
NZDCAD 525
AUDNZD 479
EURGBP 105
GBPUSD 26
EURUSD 16
USDJPY 14
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 11K
NZDCAD 10K
AUDNZD 4.9K
EURGBP 2.1K
GBPUSD 2.2K
EURUSD 617
USDJPY 2.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 40K
NZDCAD 42K
AUDNZD 25K
EURGBP 15K
GBPUSD 32K
EURUSD 6.8K
USDJPY 3.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 558.92 USD
Worst Trade: -1 587 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +3 326.52 USD
Massima perdita consecutiva: -798.57 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BCRCo-REAL" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-02
0.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.04.07 03:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 08:47
No swaps are charged
2025.03.31 08:47
No swaps are charged
2025.03.27 07:13
No swaps are charged on the signal account
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 03:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.12 05:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.10 04:11
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2024.07.09 19:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.09 08:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.20 13:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.19 00:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.09 01:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.08 12:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.31 02:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.30 16:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.19 12:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
