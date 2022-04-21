シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Niuding009
Yanshan Li

Niuding009

Yanshan Li
レビュー0件
信頼性
192週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2022 374%
BCRCo-REAL
1:400
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 849
利益トレード:
1 486 (80.36%)
損失トレード:
363 (19.63%)
ベストトレード:
4 558.92 USD
最悪のトレード:
-1 586.75 USD
総利益:
75 592.76 USD (302 579 pips)
総損失:
-40 506.93 USD (139 023 pips)
最大連続の勝ち:
119 (3 326.52 USD)
最大連続利益:
5 351.50 USD (2)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
72.45%
最大入金額:
51.66%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
6.60
長いトレード:
903 (48.84%)
短いトレード:
946 (51.16%)
プロフィットファクター:
1.87
期待されたペイオフ:
18.98 USD
平均利益:
50.87 USD
平均損失:
-111.59 USD
最大連続の負け:
9 (-798.57 USD)
最大連続損失:
-5 314.62 USD (6)
月間成長:
1.86%
年間予想:
24.78%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
5 314.62 USD (13.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.72% (5 314.62 USD)
エクイティによる:
78.14% (22 178.43 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 587
NZDCAD 567
AUDNZD 534
EURGBP 105
GBPUSD 26
EURUSD 16
USDJPY 14
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 12K
NZDCAD 11K
AUDNZD 5.6K
EURGBP 2.1K
GBPUSD 2.2K
EURUSD 617
USDJPY 2.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 43K
NZDCAD 44K
AUDNZD 22K
EURGBP 15K
GBPUSD 32K
EURUSD 6.8K
USDJPY 3.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4 558.92 USD
最悪のトレード: -1 587 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +3 326.52 USD
最大連続損失: -798.57 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BCRCo-REAL"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-02
0.00 × 1
レビューなし
2025.04.07 03:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 08:47
No swaps are charged
2025.03.31 08:47
No swaps are charged
2025.03.27 07:13
No swaps are charged on the signal account
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 03:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.12 05:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.10 04:11
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2024.07.09 19:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.09 08:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.20 13:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.19 00:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.09 01:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.08 12:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.31 02:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.30 16:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.19 12:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
