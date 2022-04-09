SignaleKategorien
Andrei Lapshin

Compass MT4

Andrei Lapshin
0 Bewertungen
132 Wochen
0 / 0 USD
Für 35 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 -46%
RoboMarkets-ECN
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
733
Gewinntrades:
396 (54.02%)
Verlusttrades:
337 (45.98%)
Bester Trade:
47.24 USD
Schlechtester Trade:
-57.41 USD
Bruttoprofit:
5 100.58 USD (245 669 pips)
Bruttoverlust:
-5 961.33 USD (257 615 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (194.90 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
194.90 USD (14)
Sharpe Ratio:
-0.07
Trading-Aktivität:
68.67%
Max deposit load:
7.81%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
-0.87
Long-Positionen:
366 (49.93%)
Short-Positionen:
367 (50.07%)
Profit-Faktor:
0.86
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.17 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.88 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.69 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-201.26 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-201.26 USD (8)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
12%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
881.86 USD
Maximaler:
991.30 USD (49.70%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
49.70% (991.30 USD)
Kapital:
10.87% (59.09 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 74
EURAUD 54
USDCAD 47
GBPJPY 46
EURUSD 46
GBPAUD 44
XAUUSD 36
EURGBP 34
NZDUSD 27
AUDNZD 27
EURCAD 23
CHFJPY 22
AUDJPY 20
NZDJPY 19
EURNZD 19
EURJPY 19
AUDCHF 18
USDCHF 18
USDJPY 17
GBPNZD 17
CADCHF 16
GBPUSD 13
AUDUSD 13
NZDCAD 12
GBPCAD 12
CADJPY 11
GBPCHF 10
NZDCHF 9
EURCHF 9
XAGUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD -126
EURAUD 165
USDCAD -198
GBPJPY -4
EURUSD 40
GBPAUD 33
XAUUSD -97
EURGBP 39
NZDUSD 98
AUDNZD -154
EURCAD 0
CHFJPY -84
AUDJPY 44
NZDJPY -42
EURNZD -60
EURJPY 10
AUDCHF -48
USDCHF 9
USDJPY -43
GBPNZD 16
CADCHF -109
GBPUSD -94
AUDUSD 26
NZDCAD -80
GBPCAD -29
CADJPY -77
GBPCHF 60
NZDCHF -39
EURCHF -134
XAGUSD 17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD -3K
EURAUD 16K
USDCAD -2.6K
GBPJPY -956
EURUSD 1.3K
GBPAUD 2.7K
XAUUSD -6.8K
EURGBP -390
NZDUSD 1.3K
AUDNZD -2.4K
EURCAD 2.4K
CHFJPY -4.8K
AUDJPY 143
NZDJPY 561
EURNZD -2.6K
EURJPY 2.7K
AUDCHF -1.7K
USDCHF 669
USDJPY -4.3K
GBPNZD 720
CADCHF -3.2K
GBPUSD -2.5K
AUDUSD 1.1K
NZDCAD -1.9K
GBPCAD -505
CADJPY -3.3K
GBPCHF 3.2K
NZDCHF -822
EURCHF -2.8K
XAGUSD 50
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +47.24 USD
Schlechtester Trade: -57 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +194.90 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -201.26 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboMarkets-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FPMarketsLLC-Live2
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.11 × 9
FusionMarkets-Live
0.27 × 11
ICMarketsSC-Live17
0.29 × 14
TradingProInternational-Live
0.33 × 3
TradeMaxGlobal-Live5
0.44 × 781
ATCBrokers-Live 1
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.53 × 272
ICMarketsSC-Live33
0.62 × 1352
ICMarketsSC-Live25
0.67 × 147
FusionMarkets-Demo
0.69 × 39
MonetaMarkets-Live01
0.71 × 14
ICMarketsSC-Live03
0.78 × 304
Afterprime-Live AP
0.85 × 330
ICMarketsSC-Live26
0.86 × 170
ICMarketsSC-Live07
0.88 × 397
ICMarketsSC-Live20
0.92 × 1277
ICMarkets-Live22
1.01 × 357
RoboForex-ECN-3
1.04 × 963
ICTrading-Live27
1.10 × 58
EightcapLtd-Real2
1.14 × 2086
Axi-US15-Live
1.21 × 1315
ICMarketsSC-Live31
1.25 × 729
ICMarketsSC-Live27
1.32 × 63
noch 91 ...
Manueller Handel von vier Strategien in Zeiträumen von H4 bis wöchentlich.

1. Ich verwende keine Mittelwertbildung, Martingale, Gitter, Scalping usw.

2. SL und TP werden für jeden Trade festgelegt

3. Risiko pro Trade von 1 % bis 3 %

4. Der Handel wird von allen wichtigen Paaren durchgeführt (es gibt 28 davon), + GOLD (XAUUSD)


Mindesteinzahlung: 500 $ (Empfohlene Einzahlung: 1000 $)

Empfohlener Hebel: 1:500



So abonnieren Sie ein Signal - https://www.mql5.com/en/articles/523


