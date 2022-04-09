- Wachstum
Trades insgesamt:
733
Gewinntrades:
396 (54.02%)
Verlusttrades:
337 (45.98%)
Bester Trade:
47.24 USD
Schlechtester Trade:
-57.41 USD
Bruttoprofit:
5 100.58 USD (245 669 pips)
Bruttoverlust:
-5 961.33 USD (257 615 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (194.90 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
194.90 USD (14)
Sharpe Ratio:
-0.07
Trading-Aktivität:
68.67%
Max deposit load:
7.81%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
-0.87
Long-Positionen:
366 (49.93%)
Short-Positionen:
367 (50.07%)
Profit-Faktor:
0.86
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.17 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.88 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.69 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-201.26 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-201.26 USD (8)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
12%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
881.86 USD
Maximaler:
991.30 USD (49.70%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
49.70% (991.30 USD)
Kapital:
10.87% (59.09 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|74
|EURAUD
|54
|USDCAD
|47
|GBPJPY
|46
|EURUSD
|46
|GBPAUD
|44
|XAUUSD
|36
|EURGBP
|34
|NZDUSD
|27
|AUDNZD
|27
|EURCAD
|23
|CHFJPY
|22
|AUDJPY
|20
|NZDJPY
|19
|EURNZD
|19
|EURJPY
|19
|AUDCHF
|18
|USDCHF
|18
|USDJPY
|17
|GBPNZD
|17
|CADCHF
|16
|GBPUSD
|13
|AUDUSD
|13
|NZDCAD
|12
|GBPCAD
|12
|CADJPY
|11
|GBPCHF
|10
|NZDCHF
|9
|EURCHF
|9
|XAGUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|-126
|EURAUD
|165
|USDCAD
|-198
|GBPJPY
|-4
|EURUSD
|40
|GBPAUD
|33
|XAUUSD
|-97
|EURGBP
|39
|NZDUSD
|98
|AUDNZD
|-154
|EURCAD
|0
|CHFJPY
|-84
|AUDJPY
|44
|NZDJPY
|-42
|EURNZD
|-60
|EURJPY
|10
|AUDCHF
|-48
|USDCHF
|9
|USDJPY
|-43
|GBPNZD
|16
|CADCHF
|-109
|GBPUSD
|-94
|AUDUSD
|26
|NZDCAD
|-80
|GBPCAD
|-29
|CADJPY
|-77
|GBPCHF
|60
|NZDCHF
|-39
|EURCHF
|-134
|XAGUSD
|17
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|-3K
|EURAUD
|16K
|USDCAD
|-2.6K
|GBPJPY
|-956
|EURUSD
|1.3K
|GBPAUD
|2.7K
|XAUUSD
|-6.8K
|EURGBP
|-390
|NZDUSD
|1.3K
|AUDNZD
|-2.4K
|EURCAD
|2.4K
|CHFJPY
|-4.8K
|AUDJPY
|143
|NZDJPY
|561
|EURNZD
|-2.6K
|EURJPY
|2.7K
|AUDCHF
|-1.7K
|USDCHF
|669
|USDJPY
|-4.3K
|GBPNZD
|720
|CADCHF
|-3.2K
|GBPUSD
|-2.5K
|AUDUSD
|1.1K
|NZDCAD
|-1.9K
|GBPCAD
|-505
|CADJPY
|-3.3K
|GBPCHF
|3.2K
|NZDCHF
|-822
|EURCHF
|-2.8K
|XAGUSD
|50
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +47.24 USD
Schlechtester Trade: -57 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +194.90 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -201.26 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboMarkets-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.11 × 9
|
FusionMarkets-Live
|0.27 × 11
|
ICMarketsSC-Live17
|0.29 × 14
|
TradingProInternational-Live
|0.33 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.44 × 781
|
ATCBrokers-Live 1
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.53 × 272
|
ICMarketsSC-Live33
|0.62 × 1352
|
ICMarketsSC-Live25
|0.67 × 147
|
FusionMarkets-Demo
|0.69 × 39
|
MonetaMarkets-Live01
|0.71 × 14
|
ICMarketsSC-Live03
|0.78 × 304
|
Afterprime-Live AP
|0.85 × 330
|
ICMarketsSC-Live26
|0.86 × 170
|
ICMarketsSC-Live07
|0.88 × 397
|
ICMarketsSC-Live20
|0.92 × 1277
|
ICMarkets-Live22
|1.01 × 357
|
RoboForex-ECN-3
|1.04 × 963
|
ICTrading-Live27
|1.10 × 58
|
EightcapLtd-Real2
|1.14 × 2086
|
Axi-US15-Live
|1.21 × 1315
|
ICMarketsSC-Live31
|1.25 × 729
|
ICMarketsSC-Live27
|1.32 × 63
Manueller Handel von vier Strategien in Zeiträumen von H4 bis wöchentlich.
1. Ich verwende keine Mittelwertbildung, Martingale, Gitter, Scalping usw.
2. SL und TP werden für jeden Trade festgelegt
3. Risiko pro Trade von 1 % bis 3 %
4. Der Handel wird von allen wichtigen Paaren durchgeführt (es gibt 28 davon), + GOLD (XAUUSD)
Mindesteinzahlung: 500 $ (Empfohlene Einzahlung: 1000 $)
Empfohlener Hebel: 1:500
So abonnieren Sie ein Signal - https://www.mql5.com/en/articles/523
