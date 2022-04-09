- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
744
Transacciones Rentables:
400 (53.76%)
Transacciones Irrentables:
344 (46.24%)
Mejor transacción:
47.24 USD
Peor transacción:
-57.41 USD
Beneficio Bruto:
5 127.32 USD (247 037 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 065.53 USD (267 383 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (194.90 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
194.90 USD (14)
Ratio de Sharpe:
-0.08
Actividad comercial:
68.67%
Carga máxima del depósito:
7.81%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
-0.89
Transacciones Largas:
371 (49.87%)
Transacciones Cortas:
373 (50.13%)
Factor de Beneficio:
0.85
Beneficio Esperado:
-1.26 USD
Beneficio medio:
12.82 USD
Pérdidas medias:
-17.63 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-201.26 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-201.26 USD (8)
Crecimiento al mes:
-6.61%
Pronóstico anual:
-80.21%
Trading algorítmico:
13%
Reducción de balance:
Absoluto:
948.71 USD
Máxima:
1 058.15 USD (53.05%)
Reducción relativa:
De balance:
53.05% (1 058.15 USD)
De fondos:
10.87% (59.09 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|74
|EURAUD
|54
|USDCAD
|47
|GBPJPY
|46
|EURUSD
|46
|GBPAUD
|44
|XAUUSD
|38
|EURGBP
|36
|NZDUSD
|27
|AUDNZD
|27
|CHFJPY
|24
|EURCAD
|23
|NZDJPY
|21
|EURNZD
|21
|AUDJPY
|20
|EURJPY
|19
|AUDCHF
|18
|USDCHF
|18
|USDJPY
|17
|GBPNZD
|17
|CADCHF
|16
|GBPUSD
|13
|AUDUSD
|13
|NZDCAD
|12
|GBPCAD
|12
|CADJPY
|12
|GBPCHF
|10
|NZDCHF
|9
|EURCHF
|9
|XAGUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|-126
|EURAUD
|165
|USDCAD
|-198
|GBPJPY
|-4
|EURUSD
|40
|GBPAUD
|33
|XAUUSD
|-180
|EURGBP
|30
|NZDUSD
|98
|AUDNZD
|-154
|CHFJPY
|-91
|EURCAD
|0
|NZDJPY
|-30
|EURNZD
|-60
|AUDJPY
|44
|EURJPY
|10
|AUDCHF
|-48
|USDCHF
|9
|USDJPY
|-43
|GBPNZD
|16
|CADCHF
|-109
|GBPUSD
|-94
|AUDUSD
|26
|NZDCAD
|-80
|GBPCAD
|-29
|CADJPY
|-66
|GBPCHF
|60
|NZDCHF
|-39
|EURCHF
|-134
|XAGUSD
|17
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|-3K
|EURAUD
|16K
|USDCAD
|-2.6K
|GBPJPY
|-956
|EURUSD
|1.3K
|GBPAUD
|2.7K
|XAUUSD
|-15K
|EURGBP
|-712
|NZDUSD
|1.3K
|AUDNZD
|-2.4K
|CHFJPY
|-5.8K
|EURCAD
|2.4K
|NZDJPY
|1.3K
|EURNZD
|-2.7K
|AUDJPY
|143
|EURJPY
|2.7K
|AUDCHF
|-1.7K
|USDCHF
|669
|USDJPY
|-4.3K
|GBPNZD
|720
|CADCHF
|-3.2K
|GBPUSD
|-2.5K
|AUDUSD
|1.1K
|NZDCAD
|-1.9K
|GBPCAD
|-505
|CADJPY
|-3K
|GBPCHF
|3.2K
|NZDCHF
|-822
|EURCHF
|-2.8K
|XAGUSD
|50
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +47.24 USD
Peor transacción: -57 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +194.90 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -201.26 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboMarkets-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.11 × 9
|
FusionMarkets-Live
|0.27 × 11
|
ICMarketsSC-Live17
|0.29 × 14
|
TradingProInternational-Live
|0.33 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.44 × 781
|
FusionMarkets-Demo
|0.46 × 70
|
ATCBrokers-Live 1
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.53 × 272
|
ICMarketsSC-Live33
|0.62 × 1352
|
ICMarketsSC-Live25
|0.67 × 147
|
MonetaMarkets-Live01
|0.71 × 14
|
ICMarketsSC-Live03
|0.78 × 304
|
Afterprime-Live AP
|0.85 × 330
|
ICMarketsSC-Live26
|0.86 × 170
|
ICMarketsSC-Live07
|0.88 × 397
|
ICMarketsSC-Live20
|0.92 × 1277
|
ICMarkets-Live22
|1.01 × 357
|
RoboForex-ECN-3
|1.04 × 963
|
ICTrading-Live27
|1.10 × 58
|
EightcapLtd-Real2
|1.14 × 2086
|
Axi-US15-Live
|1.21 × 1315
|
ICMarketsSC-Live31
|1.25 × 729
|
ICMarketsSC-Live27
|1.32 × 63
otros 91...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Negociación manual de cuatro estrategias en plazos de H4 a semanal.
1. No utilizo promedios, martingala, cuadrícula, reventa, etc.
2. SL y TP se establecen en cada operación
3. Riesgo por operación del 1% al 3%
4. El comercio se lleva a cabo por todos los pares principales (hay 28 de ellos), + GOLD (XAUUSD)
Depósito mínimo: 500$ (Depósito recomendado: 1000$)
Apalancamiento recomendado: 1:500
Cómo suscribirse a una señal - https://www.mql5.com/en/articles/523
No hay comentarios
