Andrei Lapshin

Compass MT4

Andrei Lapshin
0 comentarios
141 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD al mes
incremento desde 2023 -50%
RoboMarkets-ECN
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
744
Transacciones Rentables:
400 (53.76%)
Transacciones Irrentables:
344 (46.24%)
Mejor transacción:
47.24 USD
Peor transacción:
-57.41 USD
Beneficio Bruto:
5 127.32 USD (247 037 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 065.53 USD (267 383 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (194.90 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
194.90 USD (14)
Ratio de Sharpe:
-0.08
Actividad comercial:
68.67%
Carga máxima del depósito:
7.81%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
-0.89
Transacciones Largas:
371 (49.87%)
Transacciones Cortas:
373 (50.13%)
Factor de Beneficio:
0.85
Beneficio Esperado:
-1.26 USD
Beneficio medio:
12.82 USD
Pérdidas medias:
-17.63 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-201.26 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-201.26 USD (8)
Crecimiento al mes:
-6.61%
Pronóstico anual:
-80.21%
Trading algorítmico:
13%
Reducción de balance:
Absoluto:
948.71 USD
Máxima:
1 058.15 USD (53.05%)
Reducción relativa:
De balance:
53.05% (1 058.15 USD)
De fondos:
10.87% (59.09 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 74
EURAUD 54
USDCAD 47
GBPJPY 46
EURUSD 46
GBPAUD 44
XAUUSD 38
EURGBP 36
NZDUSD 27
AUDNZD 27
CHFJPY 24
EURCAD 23
NZDJPY 21
EURNZD 21
AUDJPY 20
EURJPY 19
AUDCHF 18
USDCHF 18
USDJPY 17
GBPNZD 17
CADCHF 16
GBPUSD 13
AUDUSD 13
NZDCAD 12
GBPCAD 12
CADJPY 12
GBPCHF 10
NZDCHF 9
EURCHF 9
XAGUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD -126
EURAUD 165
USDCAD -198
GBPJPY -4
EURUSD 40
GBPAUD 33
XAUUSD -180
EURGBP 30
NZDUSD 98
AUDNZD -154
CHFJPY -91
EURCAD 0
NZDJPY -30
EURNZD -60
AUDJPY 44
EURJPY 10
AUDCHF -48
USDCHF 9
USDJPY -43
GBPNZD 16
CADCHF -109
GBPUSD -94
AUDUSD 26
NZDCAD -80
GBPCAD -29
CADJPY -66
GBPCHF 60
NZDCHF -39
EURCHF -134
XAGUSD 17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD -3K
EURAUD 16K
USDCAD -2.6K
GBPJPY -956
EURUSD 1.3K
GBPAUD 2.7K
XAUUSD -15K
EURGBP -712
NZDUSD 1.3K
AUDNZD -2.4K
CHFJPY -5.8K
EURCAD 2.4K
NZDJPY 1.3K
EURNZD -2.7K
AUDJPY 143
EURJPY 2.7K
AUDCHF -1.7K
USDCHF 669
USDJPY -4.3K
GBPNZD 720
CADCHF -3.2K
GBPUSD -2.5K
AUDUSD 1.1K
NZDCAD -1.9K
GBPCAD -505
CADJPY -3K
GBPCHF 3.2K
NZDCHF -822
EURCHF -2.8K
XAGUSD 50
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +47.24 USD
Peor transacción: -57 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +194.90 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -201.26 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboMarkets-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FPMarketsLLC-Live2
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.11 × 9
FusionMarkets-Live
0.27 × 11
ICMarketsSC-Live17
0.29 × 14
TradingProInternational-Live
0.33 × 3
TradeMaxGlobal-Live5
0.44 × 781
FusionMarkets-Demo
0.46 × 70
ATCBrokers-Live 1
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.53 × 272
ICMarketsSC-Live33
0.62 × 1352
ICMarketsSC-Live25
0.67 × 147
MonetaMarkets-Live01
0.71 × 14
ICMarketsSC-Live03
0.78 × 304
Afterprime-Live AP
0.85 × 330
ICMarketsSC-Live26
0.86 × 170
ICMarketsSC-Live07
0.88 × 397
ICMarketsSC-Live20
0.92 × 1277
ICMarkets-Live22
1.01 × 357
RoboForex-ECN-3
1.04 × 963
ICTrading-Live27
1.10 × 58
EightcapLtd-Real2
1.14 × 2086
Axi-US15-Live
1.21 × 1315
ICMarketsSC-Live31
1.25 × 729
ICMarketsSC-Live27
1.32 × 63
otros 91...
Negociación manual de cuatro estrategias en plazos de H4 a semanal.

1. No utilizo promedios, martingala, cuadrícula, reventa, etc.

2. SL y TP se establecen en cada operación

3. Riesgo por operación del 1% al 3%

4. El comercio se lleva a cabo por todos los pares principales (hay 28 de ellos), + GOLD (XAUUSD)


Depósito mínimo: 500$ (Depósito recomendado: 1000$)

Apalancamiento recomendado: 1:500



Cómo suscribirse a una señal - https://www.mql5.com/en/articles/523


Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Compass MT4
35 USD al mes
-50%
0
0
USD
947
USD
141
13%
744
53%
69%
0.84
-1.26
USD
53%
1:500
