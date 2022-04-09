시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Compass MT4
Andrei Lapshin

Compass MT4

Andrei Lapshin
0 리뷰
141
0 / 0 USD
월별 35 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 -46%
RoboMarkets-ECN
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
735
이익 거래:
396 (53.87%)
손실 거래:
339 (46.12%)
최고의 거래:
47.24 USD
최악의 거래:
-57.41 USD
총 수익:
5 100.58 USD (245 669 pips)
총 손실:
-5 968.48 USD (258 703 pips)
연속 최대 이익:
14 (194.90 USD)
연속 최대 이익:
194.90 USD (14)
샤프 비율:
-0.08
거래 활동:
68.67%
최대 입금량:
7.81%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
-0.88
롱(주식매수):
368 (50.07%)
숏(주식차입매도):
367 (49.93%)
수익 요인:
0.85
기대수익:
-1.18 USD
평균 이익:
12.88 USD
평균 손실:
-17.61 USD
연속 최대 손실:
8 (-201.26 USD)
연속 최대 손실:
-201.26 USD (8)
월별 성장률:
0.32%
연간 예측:
3.93%
Algo 트레이딩:
12%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
881.86 USD
최대한의:
991.30 USD (49.70%)
상대적 삭감:
잔고별:
49.70% (991.30 USD)
자본금별:
10.87% (59.09 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCAD 74
EURAUD 54
USDCAD 47
GBPJPY 46
EURUSD 46
GBPAUD 44
XAUUSD 36
EURGBP 34
NZDUSD 27
AUDNZD 27
CHFJPY 24
EURCAD 23
AUDJPY 20
NZDJPY 19
EURNZD 19
EURJPY 19
AUDCHF 18
USDCHF 18
USDJPY 17
GBPNZD 17
CADCHF 16
GBPUSD 13
AUDUSD 13
NZDCAD 12
GBPCAD 12
CADJPY 11
GBPCHF 10
NZDCHF 9
EURCHF 9
XAGUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCAD -126
EURAUD 165
USDCAD -198
GBPJPY -4
EURUSD 40
GBPAUD 33
XAUUSD -97
EURGBP 39
NZDUSD 98
AUDNZD -154
CHFJPY -91
EURCAD 0
AUDJPY 44
NZDJPY -42
EURNZD -60
EURJPY 10
AUDCHF -48
USDCHF 9
USDJPY -43
GBPNZD 16
CADCHF -109
GBPUSD -94
AUDUSD 26
NZDCAD -80
GBPCAD -29
CADJPY -77
GBPCHF 60
NZDCHF -39
EURCHF -134
XAGUSD 17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCAD -3K
EURAUD 16K
USDCAD -2.6K
GBPJPY -956
EURUSD 1.3K
GBPAUD 2.7K
XAUUSD -6.8K
EURGBP -390
NZDUSD 1.3K
AUDNZD -2.4K
CHFJPY -5.8K
EURCAD 2.4K
AUDJPY 143
NZDJPY 561
EURNZD -2.6K
EURJPY 2.7K
AUDCHF -1.7K
USDCHF 669
USDJPY -4.3K
GBPNZD 720
CADCHF -3.2K
GBPUSD -2.5K
AUDUSD 1.1K
NZDCAD -1.9K
GBPCAD -505
CADJPY -3.3K
GBPCHF 3.2K
NZDCHF -822
EURCHF -2.8K
XAGUSD 50
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +47.24 USD
최악의 거래: -57 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +194.90 USD
연속 최대 손실: -201.26 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboMarkets-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FPMarketsLLC-Live2
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.11 × 9
FusionMarkets-Live
0.27 × 11
ICMarketsSC-Live17
0.29 × 14
TradingProInternational-Live
0.33 × 3
TradeMaxGlobal-Live5
0.44 × 781
ATCBrokers-Live 1
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.53 × 272
ICMarketsSC-Live33
0.62 × 1352
ICMarketsSC-Live25
0.67 × 147
FusionMarkets-Demo
0.70 × 44
MonetaMarkets-Live01
0.71 × 14
ICMarketsSC-Live03
0.78 × 304
Afterprime-Live AP
0.85 × 330
ICMarketsSC-Live26
0.86 × 170
ICMarketsSC-Live07
0.88 × 397
ICMarketsSC-Live20
0.92 × 1277
ICMarkets-Live22
1.01 × 357
RoboForex-ECN-3
1.04 × 963
ICTrading-Live27
1.10 × 58
EightcapLtd-Real2
1.14 × 2086
Axi-US15-Live
1.21 × 1315
ICMarketsSC-Live31
1.25 × 729
ICMarketsSC-Live27
1.32 × 63
91 더...
H4에서 주간까지의 시간대에 대한 4가지 전략의 수동 거래.

1. 평균화, 마팅게일, 그리드, 스캘핑 등을 사용하지 않습니다.

2. 각 거래에 SL과 TP가 설정됩니다.

3. 거래당 위험 1%에서 3%로

4. 거래는 모든 주요 쌍(28개 있음), + GOLD(XAUUSD)에 의해 수행됩니다.


최소 보증금: 500$ (권장 보증금: 1000$)

권장 레버리지: 1:500



신호 구독 방법 - https://www.mql5.com/en/articles/523


리뷰 없음
2026.01.05 21:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 11:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.09 10:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.26 22:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 07:16
No swaps are charged on the signal account
2025.10.01 17:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 17:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.14 06:42
No swaps are charged on the signal account
2025.08.12 17:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Compass MT4
월별 35 USD
-46%
0
0
USD
1K
USD
141
12%
735
53%
69%
0.85
-1.18
USD
50%
1:500
