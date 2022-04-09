- 자본
- 축소
트레이드:
735
이익 거래:
396 (53.87%)
손실 거래:
339 (46.12%)
최고의 거래:
47.24 USD
최악의 거래:
-57.41 USD
총 수익:
5 100.58 USD (245 669 pips)
총 손실:
-5 968.48 USD (258 703 pips)
연속 최대 이익:
14 (194.90 USD)
연속 최대 이익:
194.90 USD (14)
샤프 비율:
-0.08
거래 활동:
68.67%
최대 입금량:
7.81%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
-0.88
롱(주식매수):
368 (50.07%)
숏(주식차입매도):
367 (49.93%)
수익 요인:
0.85
기대수익:
-1.18 USD
평균 이익:
12.88 USD
평균 손실:
-17.61 USD
연속 최대 손실:
8 (-201.26 USD)
연속 최대 손실:
-201.26 USD (8)
월별 성장률:
0.32%
연간 예측:
3.93%
Algo 트레이딩:
12%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
881.86 USD
최대한의:
991.30 USD (49.70%)
상대적 삭감:
잔고별:
49.70% (991.30 USD)
자본금별:
10.87% (59.09 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|74
|EURAUD
|54
|USDCAD
|47
|GBPJPY
|46
|EURUSD
|46
|GBPAUD
|44
|XAUUSD
|36
|EURGBP
|34
|NZDUSD
|27
|AUDNZD
|27
|CHFJPY
|24
|EURCAD
|23
|AUDJPY
|20
|NZDJPY
|19
|EURNZD
|19
|EURJPY
|19
|AUDCHF
|18
|USDCHF
|18
|USDJPY
|17
|GBPNZD
|17
|CADCHF
|16
|GBPUSD
|13
|AUDUSD
|13
|NZDCAD
|12
|GBPCAD
|12
|CADJPY
|11
|GBPCHF
|10
|NZDCHF
|9
|EURCHF
|9
|XAGUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|-126
|EURAUD
|165
|USDCAD
|-198
|GBPJPY
|-4
|EURUSD
|40
|GBPAUD
|33
|XAUUSD
|-97
|EURGBP
|39
|NZDUSD
|98
|AUDNZD
|-154
|CHFJPY
|-91
|EURCAD
|0
|AUDJPY
|44
|NZDJPY
|-42
|EURNZD
|-60
|EURJPY
|10
|AUDCHF
|-48
|USDCHF
|9
|USDJPY
|-43
|GBPNZD
|16
|CADCHF
|-109
|GBPUSD
|-94
|AUDUSD
|26
|NZDCAD
|-80
|GBPCAD
|-29
|CADJPY
|-77
|GBPCHF
|60
|NZDCHF
|-39
|EURCHF
|-134
|XAGUSD
|17
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|-3K
|EURAUD
|16K
|USDCAD
|-2.6K
|GBPJPY
|-956
|EURUSD
|1.3K
|GBPAUD
|2.7K
|XAUUSD
|-6.8K
|EURGBP
|-390
|NZDUSD
|1.3K
|AUDNZD
|-2.4K
|CHFJPY
|-5.8K
|EURCAD
|2.4K
|AUDJPY
|143
|NZDJPY
|561
|EURNZD
|-2.6K
|EURJPY
|2.7K
|AUDCHF
|-1.7K
|USDCHF
|669
|USDJPY
|-4.3K
|GBPNZD
|720
|CADCHF
|-3.2K
|GBPUSD
|-2.5K
|AUDUSD
|1.1K
|NZDCAD
|-1.9K
|GBPCAD
|-505
|CADJPY
|-3.3K
|GBPCHF
|3.2K
|NZDCHF
|-822
|EURCHF
|-2.8K
|XAGUSD
|50
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +47.24 USD
최악의 거래: -57 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +194.90 USD
연속 최대 손실: -201.26 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboMarkets-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.11 × 9
|
FusionMarkets-Live
|0.27 × 11
|
ICMarketsSC-Live17
|0.29 × 14
|
TradingProInternational-Live
|0.33 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.44 × 781
|
ATCBrokers-Live 1
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.53 × 272
|
ICMarketsSC-Live33
|0.62 × 1352
|
ICMarketsSC-Live25
|0.67 × 147
|
FusionMarkets-Demo
|0.70 × 44
|
MonetaMarkets-Live01
|0.71 × 14
|
ICMarketsSC-Live03
|0.78 × 304
|
Afterprime-Live AP
|0.85 × 330
|
ICMarketsSC-Live26
|0.86 × 170
|
ICMarketsSC-Live07
|0.88 × 397
|
ICMarketsSC-Live20
|0.92 × 1277
|
ICMarkets-Live22
|1.01 × 357
|
RoboForex-ECN-3
|1.04 × 963
|
ICTrading-Live27
|1.10 × 58
|
EightcapLtd-Real2
|1.14 × 2086
|
Axi-US15-Live
|1.21 × 1315
|
ICMarketsSC-Live31
|1.25 × 729
|
ICMarketsSC-Live27
|1.32 × 63
H4에서 주간까지의 시간대에 대한 4가지 전략의 수동 거래.
1. 평균화, 마팅게일, 그리드, 스캘핑 등을 사용하지 않습니다.
2. 각 거래에 SL과 TP가 설정됩니다.
3. 거래당 위험 1%에서 3%로
4. 거래는 모든 주요 쌍(28개 있음), + GOLD(XAUUSD)에 의해 수행됩니다.
최소 보증금: 500$ (권장 보증금: 1000$)
권장 레버리지: 1:500
신호 구독 방법 - https://www.mql5.com/en/articles/523
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 35 USD
-46%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
141
12%
735
53%
69%
0.85
-1.18
USD
USD
50%
1:500