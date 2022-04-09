SinyallerBölümler
Andrei Lapshin

Compass MT4

Andrei Lapshin
0 inceleme
119 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -41%
RoboMarkets-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
705
Kârla kapanan işlemler:
385 (54.60%)
Zararla kapanan işlemler:
320 (45.39%)
En iyi işlem:
47.24 USD
En kötü işlem:
-57.41 USD
Brüt kâr:
4 978.40 USD (239 479 pips)
Brüt zarar:
-5 754.60 USD (250 068 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (194.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
194.90 USD (14)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
72.63%
Maks. mevduat yükü:
7.81%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.88
Alış işlemleri:
358 (50.78%)
Satış işlemleri:
347 (49.22%)
Kâr faktörü:
0.87
Beklenen getiri:
-1.10 USD
Ortalama kâr:
12.93 USD
Ortalama zarar:
-17.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-201.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-201.26 USD (8)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
9%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
776.20 USD
Maksimum:
885.64 USD (44.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.40% (885.64 USD)
Varlığa göre:
10.87% (59.09 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 74
EURAUD 53
USDCAD 46
GBPJPY 45
EURUSD 44
GBPAUD 43
XAUUSD 36
EURGBP 33
NZDUSD 26
AUDNZD 26
EURCAD 23
CHFJPY 22
AUDJPY 20
EURJPY 19
GBPNZD 17
NZDJPY 17
EURNZD 17
AUDCHF 16
USDCHF 16
USDJPY 14
CADCHF 13
GBPUSD 12
AUDUSD 12
GBPCAD 12
NZDCAD 11
CADJPY 11
GBPCHF 10
NZDCHF 8
EURCHF 8
XAGUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD -126
EURAUD 154
USDCAD -211
GBPJPY -18
EURUSD 62
GBPAUD 45
XAUUSD -97
EURGBP 50
NZDUSD 109
AUDNZD -166
EURCAD 0
CHFJPY -84
AUDJPY 44
EURJPY 10
GBPNZD 16
NZDJPY -37
EURNZD -63
AUDCHF -23
USDCHF 11
USDJPY -22
CADCHF -115
GBPUSD -106
AUDUSD 36
GBPCAD -29
NZDCAD -69
CADJPY -77
GBPCHF 60
NZDCHF -27
EURCHF -121
XAGUSD 17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD -3K
EURAUD 15K
USDCAD -3.6K
GBPJPY -3.4K
EURUSD 1.8K
GBPAUD 3K
XAUUSD -6.8K
EURGBP 419
NZDUSD 1.6K
AUDNZD -3K
EURCAD 2.4K
CHFJPY -4.8K
AUDJPY 143
EURJPY 2.7K
GBPNZD 720
NZDJPY 758
EURNZD -2.5K
AUDCHF -1.3K
USDCHF 671
USDJPY -1.7K
CADCHF -3.2K
GBPUSD -2.8K
AUDUSD 1.2K
GBPCAD -505
NZDCAD -1.7K
CADJPY -3.3K
GBPCHF 3.2K
NZDCHF -635
EURCHF -2.5K
XAGUSD 50
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +47.24 USD
En kötü işlem: -57 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +194.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -201.26 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboMarkets-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarketsLLC-Live2
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.11 × 9
FusionMarkets-Live
0.27 × 11
ICMarketsSC-Live17
0.29 × 14
TradingProInternational-Live
0.33 × 3
TradeMaxGlobal-Live5
0.44 × 781
ATCBrokers-Live 1
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.53 × 272
ICMarketsSC-Live33
0.62 × 1352
ICMarketsSC-Live25
0.67 × 147
MonetaMarkets-Live01
0.71 × 14
ICMarketsSC-Live03
0.78 × 304
FusionMarkets-Demo
0.81 × 36
Afterprime-Live AP
0.85 × 330
ICMarketsSC-Live26
0.86 × 170
ICMarketsSC-Live07
0.88 × 397
ICMarketsSC-Live20
0.92 × 1277
ICMarkets-Live22
1.01 × 357
RoboForex-ECN-3
1.04 × 963
ICTrading-Live27
1.10 × 58
EightcapLtd-Real2
1.14 × 2086
Axi-US15-Live
1.21 × 1315
ICMarketsSC-Live31
1.25 × 729
ICMarketsSC-Live27
1.32 × 63
H4'ten haftalık zaman dilimlerinde dört stratejinin manuel ticareti.

1. Ortalama alma, martingale, ızgara, ölçekleme vb. kullanmıyorum.

2. Her ticarette SL ve TP belirlenir

3. İşlem başına risk %1'den %3'ye

4. Ticaret, tüm büyük çiftler (28 tane var), + ALTIN ​​(XAUUSD) tarafından gerçekleştirilir.


Minimum depozito: 500$ (Önerilen depozito: 1000$)

Önerilen kaldıraç: 1:500



Bir sinyale nasıl abone olunur - https://www.mql5.com/en/articles/523


