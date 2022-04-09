- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
705
Kârla kapanan işlemler:
385 (54.60%)
Zararla kapanan işlemler:
320 (45.39%)
En iyi işlem:
47.24 USD
En kötü işlem:
-57.41 USD
Brüt kâr:
4 978.40 USD (239 479 pips)
Brüt zarar:
-5 754.60 USD (250 068 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (194.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
194.90 USD (14)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
72.63%
Maks. mevduat yükü:
7.81%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.88
Alış işlemleri:
358 (50.78%)
Satış işlemleri:
347 (49.22%)
Kâr faktörü:
0.87
Beklenen getiri:
-1.10 USD
Ortalama kâr:
12.93 USD
Ortalama zarar:
-17.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-201.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-201.26 USD (8)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
9%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
776.20 USD
Maksimum:
885.64 USD (44.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.40% (885.64 USD)
Varlığa göre:
10.87% (59.09 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|74
|EURAUD
|53
|USDCAD
|46
|GBPJPY
|45
|EURUSD
|44
|GBPAUD
|43
|XAUUSD
|36
|EURGBP
|33
|NZDUSD
|26
|AUDNZD
|26
|EURCAD
|23
|CHFJPY
|22
|AUDJPY
|20
|EURJPY
|19
|GBPNZD
|17
|NZDJPY
|17
|EURNZD
|17
|AUDCHF
|16
|USDCHF
|16
|USDJPY
|14
|CADCHF
|13
|GBPUSD
|12
|AUDUSD
|12
|GBPCAD
|12
|NZDCAD
|11
|CADJPY
|11
|GBPCHF
|10
|NZDCHF
|8
|EURCHF
|8
|XAGUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|-126
|EURAUD
|154
|USDCAD
|-211
|GBPJPY
|-18
|EURUSD
|62
|GBPAUD
|45
|XAUUSD
|-97
|EURGBP
|50
|NZDUSD
|109
|AUDNZD
|-166
|EURCAD
|0
|CHFJPY
|-84
|AUDJPY
|44
|EURJPY
|10
|GBPNZD
|16
|NZDJPY
|-37
|EURNZD
|-63
|AUDCHF
|-23
|USDCHF
|11
|USDJPY
|-22
|CADCHF
|-115
|GBPUSD
|-106
|AUDUSD
|36
|GBPCAD
|-29
|NZDCAD
|-69
|CADJPY
|-77
|GBPCHF
|60
|NZDCHF
|-27
|EURCHF
|-121
|XAGUSD
|17
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|-3K
|EURAUD
|15K
|USDCAD
|-3.6K
|GBPJPY
|-3.4K
|EURUSD
|1.8K
|GBPAUD
|3K
|XAUUSD
|-6.8K
|EURGBP
|419
|NZDUSD
|1.6K
|AUDNZD
|-3K
|EURCAD
|2.4K
|CHFJPY
|-4.8K
|AUDJPY
|143
|EURJPY
|2.7K
|GBPNZD
|720
|NZDJPY
|758
|EURNZD
|-2.5K
|AUDCHF
|-1.3K
|USDCHF
|671
|USDJPY
|-1.7K
|CADCHF
|-3.2K
|GBPUSD
|-2.8K
|AUDUSD
|1.2K
|GBPCAD
|-505
|NZDCAD
|-1.7K
|CADJPY
|-3.3K
|GBPCHF
|3.2K
|NZDCHF
|-635
|EURCHF
|-2.5K
|XAGUSD
|50
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +47.24 USD
En kötü işlem: -57 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +194.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -201.26 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboMarkets-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.11 × 9
|
FusionMarkets-Live
|0.27 × 11
|
ICMarketsSC-Live17
|0.29 × 14
|
TradingProInternational-Live
|0.33 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.44 × 781
|
ATCBrokers-Live 1
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.53 × 272
|
ICMarketsSC-Live33
|0.62 × 1352
|
ICMarketsSC-Live25
|0.67 × 147
|
MonetaMarkets-Live01
|0.71 × 14
|
ICMarketsSC-Live03
|0.78 × 304
|
FusionMarkets-Demo
|0.81 × 36
|
Afterprime-Live AP
|0.85 × 330
|
ICMarketsSC-Live26
|0.86 × 170
|
ICMarketsSC-Live07
|0.88 × 397
|
ICMarketsSC-Live20
|0.92 × 1277
|
ICMarkets-Live22
|1.01 × 357
|
RoboForex-ECN-3
|1.04 × 963
|
ICTrading-Live27
|1.10 × 58
|
EightcapLtd-Real2
|1.14 × 2086
|
Axi-US15-Live
|1.21 × 1315
|
ICMarketsSC-Live31
|1.25 × 729
|
ICMarketsSC-Live27
|1.32 × 63
H4'ten haftalık zaman dilimlerinde dört stratejinin manuel ticareti.
1. Ortalama alma, martingale, ızgara, ölçekleme vb. kullanmıyorum.
2. Her ticarette SL ve TP belirlenir
3. İşlem başına risk %1'den %3'ye
4. Ticaret, tüm büyük çiftler (28 tane var), + ALTIN (XAUUSD) tarafından gerçekleştirilir.
Minimum depozito: 500$ (Önerilen depozito: 1000$)
Önerilen kaldıraç: 1:500
Bir sinyale nasıl abone olunur - https://www.mql5.com/en/articles/523
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 35 USD
-41%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
119
9%
705
54%
73%
0.86
-1.10
USD
USD
44%
1:500