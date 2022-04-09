- Growth
Trades:
733
Profit Trades:
396 (54.02%)
Loss Trades:
337 (45.98%)
Best trade:
47.24 USD
Worst trade:
-57.41 USD
Gross Profit:
5 100.58 USD (245 669 pips)
Gross Loss:
-5 961.33 USD (257 615 pips)
Maximum consecutive wins:
14 (194.90 USD)
Maximal consecutive profit:
194.90 USD (14)
Sharpe Ratio:
-0.07
Trading activity:
68.67%
Max deposit load:
7.81%
Latest trade:
5 hours ago
Trades per week:
2
Avg holding time:
3 days
Recovery Factor:
-0.87
Long Trades:
366 (49.93%)
Short Trades:
367 (50.07%)
Profit Factor:
0.86
Expected Payoff:
-1.17 USD
Average Profit:
12.88 USD
Average Loss:
-17.69 USD
Maximum consecutive losses:
8 (-201.26 USD)
Maximal consecutive loss:
-201.26 USD (8)
Monthly growth:
0.00%
Annual Forecast:
0.00%
Algo trading:
12%
Drawdown by balance:
Absolute:
881.86 USD
Maximal:
991.30 USD (49.70%)
Relative drawdown:
By Balance:
49.70% (991.30 USD)
By Equity:
10.87% (59.09 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|74
|EURAUD
|54
|USDCAD
|47
|GBPJPY
|46
|EURUSD
|46
|GBPAUD
|44
|XAUUSD
|36
|EURGBP
|34
|NZDUSD
|27
|AUDNZD
|27
|EURCAD
|23
|CHFJPY
|22
|AUDJPY
|20
|NZDJPY
|19
|EURNZD
|19
|EURJPY
|19
|AUDCHF
|18
|USDCHF
|18
|USDJPY
|17
|GBPNZD
|17
|CADCHF
|16
|GBPUSD
|13
|AUDUSD
|13
|NZDCAD
|12
|GBPCAD
|12
|CADJPY
|11
|GBPCHF
|10
|NZDCHF
|9
|EURCHF
|9
|XAGUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|-126
|EURAUD
|165
|USDCAD
|-198
|GBPJPY
|-4
|EURUSD
|40
|GBPAUD
|33
|XAUUSD
|-97
|EURGBP
|39
|NZDUSD
|98
|AUDNZD
|-154
|EURCAD
|0
|CHFJPY
|-84
|AUDJPY
|44
|NZDJPY
|-42
|EURNZD
|-60
|EURJPY
|10
|AUDCHF
|-48
|USDCHF
|9
|USDJPY
|-43
|GBPNZD
|16
|CADCHF
|-109
|GBPUSD
|-94
|AUDUSD
|26
|NZDCAD
|-80
|GBPCAD
|-29
|CADJPY
|-77
|GBPCHF
|60
|NZDCHF
|-39
|EURCHF
|-134
|XAGUSD
|17
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|-3K
|EURAUD
|16K
|USDCAD
|-2.6K
|GBPJPY
|-956
|EURUSD
|1.3K
|GBPAUD
|2.7K
|XAUUSD
|-6.8K
|EURGBP
|-390
|NZDUSD
|1.3K
|AUDNZD
|-2.4K
|EURCAD
|2.4K
|CHFJPY
|-4.8K
|AUDJPY
|143
|NZDJPY
|561
|EURNZD
|-2.6K
|EURJPY
|2.7K
|AUDCHF
|-1.7K
|USDCHF
|669
|USDJPY
|-4.3K
|GBPNZD
|720
|CADCHF
|-3.2K
|GBPUSD
|-2.5K
|AUDUSD
|1.1K
|NZDCAD
|-1.9K
|GBPCAD
|-505
|CADJPY
|-3.3K
|GBPCHF
|3.2K
|NZDCHF
|-822
|EURCHF
|-2.8K
|XAGUSD
|50
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +47.24 USD
Worst trade: -57 USD
Maximum consecutive wins: 14
Maximum consecutive losses: 8
Maximal consecutive profit: +194.90 USD
Maximal consecutive loss: -201.26 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "RoboMarkets-ECN" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.11 × 9
|
FusionMarkets-Live
|0.27 × 11
|
ICMarketsSC-Live17
|0.29 × 14
|
TradingProInternational-Live
|0.33 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.44 × 781
|
ATCBrokers-Live 1
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.53 × 272
|
ICMarketsSC-Live33
|0.62 × 1352
|
ICMarketsSC-Live25
|0.67 × 147
|
FusionMarkets-Demo
|0.69 × 39
|
MonetaMarkets-Live01
|0.71 × 14
|
ICMarketsSC-Live03
|0.78 × 304
|
Afterprime-Live AP
|0.85 × 330
|
ICMarketsSC-Live26
|0.86 × 170
|
ICMarketsSC-Live07
|0.88 × 397
|
ICMarketsSC-Live20
|0.92 × 1277
|
ICMarkets-Live22
|1.01 × 357
|
RoboForex-ECN-3
|1.04 × 963
|
ICTrading-Live27
|1.10 × 58
|
EightcapLtd-Real2
|1.14 × 2086
|
Axi-US15-Live
|1.21 × 1315
|
ICMarketsSC-Live31
|1.25 × 729
|
ICMarketsSC-Live27
|1.32 × 63
Manual trading of four strategies on timeframes from H4 to weekly.
1. I do not use averaging, martingale, grid, scalping, etc.
2. SL and TP are set on each trade
3. Risk per trade from 1% to 3%
4. Trading is carried out by all major pairs (there are 28 of them), + GOLD (XAUUSD)
Minimum deposit: 500$ (Recommended deposit: 1000$)
Recommended leverage: 1:500
