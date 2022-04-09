SignalsSections
Andrei Lapshin

Compass MT4

Andrei Lapshin
0 reviews
132 weeks
0 / 0 USD
Copy for 35 USD per month
growth since 2023 -46%
RoboMarkets-ECN
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
733
Profit Trades:
396 (54.02%)
Loss Trades:
337 (45.98%)
Best trade:
47.24 USD
Worst trade:
-57.41 USD
Gross Profit:
5 100.58 USD (245 669 pips)
Gross Loss:
-5 961.33 USD (257 615 pips)
Maximum consecutive wins:
14 (194.90 USD)
Maximal consecutive profit:
194.90 USD (14)
Sharpe Ratio:
-0.07
Trading activity:
68.67%
Max deposit load:
7.81%
Latest trade:
5 hours ago
Trades per week:
2
Avg holding time:
3 days
Recovery Factor:
-0.87
Long Trades:
366 (49.93%)
Short Trades:
367 (50.07%)
Profit Factor:
0.86
Expected Payoff:
-1.17 USD
Average Profit:
12.88 USD
Average Loss:
-17.69 USD
Maximum consecutive losses:
8 (-201.26 USD)
Maximal consecutive loss:
-201.26 USD (8)
Monthly growth:
0.00%
Annual Forecast:
0.00%
Algo trading:
12%
Drawdown by balance:
Absolute:
881.86 USD
Maximal:
991.30 USD (49.70%)
Relative drawdown:
By Balance:
49.70% (991.30 USD)
By Equity:
10.87% (59.09 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
AUDCAD 74
EURAUD 54
USDCAD 47
GBPJPY 46
EURUSD 46
GBPAUD 44
XAUUSD 36
EURGBP 34
NZDUSD 27
AUDNZD 27
EURCAD 23
CHFJPY 22
AUDJPY 20
NZDJPY 19
EURNZD 19
EURJPY 19
AUDCHF 18
USDCHF 18
USDJPY 17
GBPNZD 17
CADCHF 16
GBPUSD 13
AUDUSD 13
NZDCAD 12
GBPCAD 12
CADJPY 11
GBPCHF 10
NZDCHF 9
EURCHF 9
XAGUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD -126
EURAUD 165
USDCAD -198
GBPJPY -4
EURUSD 40
GBPAUD 33
XAUUSD -97
EURGBP 39
NZDUSD 98
AUDNZD -154
EURCAD 0
CHFJPY -84
AUDJPY 44
NZDJPY -42
EURNZD -60
EURJPY 10
AUDCHF -48
USDCHF 9
USDJPY -43
GBPNZD 16
CADCHF -109
GBPUSD -94
AUDUSD 26
NZDCAD -80
GBPCAD -29
CADJPY -77
GBPCHF 60
NZDCHF -39
EURCHF -134
XAGUSD 17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD -3K
EURAUD 16K
USDCAD -2.6K
GBPJPY -956
EURUSD 1.3K
GBPAUD 2.7K
XAUUSD -6.8K
EURGBP -390
NZDUSD 1.3K
AUDNZD -2.4K
EURCAD 2.4K
CHFJPY -4.8K
AUDJPY 143
NZDJPY 561
EURNZD -2.6K
EURJPY 2.7K
AUDCHF -1.7K
USDCHF 669
USDJPY -4.3K
GBPNZD 720
CADCHF -3.2K
GBPUSD -2.5K
AUDUSD 1.1K
NZDCAD -1.9K
GBPCAD -505
CADJPY -3.3K
GBPCHF 3.2K
NZDCHF -822
EURCHF -2.8K
XAGUSD 50
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +47.24 USD
Worst trade: -57 USD
Maximum consecutive wins: 14
Maximum consecutive losses: 8
Maximal consecutive profit: +194.90 USD
Maximal consecutive loss: -201.26 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "RoboMarkets-ECN" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

FPMarketsLLC-Live2
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.11 × 9
FusionMarkets-Live
0.27 × 11
ICMarketsSC-Live17
0.29 × 14
TradingProInternational-Live
0.33 × 3
TradeMaxGlobal-Live5
0.44 × 781
ATCBrokers-Live 1
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.53 × 272
ICMarketsSC-Live33
0.62 × 1352
ICMarketsSC-Live25
0.67 × 147
FusionMarkets-Demo
0.69 × 39
MonetaMarkets-Live01
0.71 × 14
ICMarketsSC-Live03
0.78 × 304
Afterprime-Live AP
0.85 × 330
ICMarketsSC-Live26
0.86 × 170
ICMarketsSC-Live07
0.88 × 397
ICMarketsSC-Live20
0.92 × 1277
ICMarkets-Live22
1.01 × 357
RoboForex-ECN-3
1.04 × 963
ICTrading-Live27
1.10 × 58
EightcapLtd-Real2
1.14 × 2086
Axi-US15-Live
1.21 × 1315
ICMarketsSC-Live31
1.25 × 729
ICMarketsSC-Live27
1.32 × 63
91 more...
Manual trading of four strategies on timeframes from H4 to weekly.

1. I do not use averaging, martingale, grid, scalping, etc.

2. SL and TP are set on each trade

3. Risk per trade from 1% to 3%

4. Trading is carried out by all major pairs (there are 28 of them), + GOLD (XAUUSD)



Minimum deposit: 500$ (Recommended deposit: 1000$)

Recommended leverage: 1:500



How to subscribe to a signal - https://www.mql5.com/en/articles/523


No reviews
2026.01.05 21:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 11:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.09 10:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.26 22:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 09:04
2025.10.21 09:04
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 07:16
2025.10.01 17:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 17:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 10:53
2025.09.05 10:53
2025.09.05 10:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 07:26
2025.09.02 07:26
2025.08.18 12:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 09:29
2025.08.14 09:29
2025.08.14 06:42
2025.08.12 17:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Compass MT4
35 USD per month
-46%
0
0
USD
1K
USD
132
12%
733
54%
69%
0.85
-1.17
USD
50%
1:500
