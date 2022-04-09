SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Compass MT4
Andrei Lapshin

Compass MT4

Andrei Lapshin
0 avis
119 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2023 -41%
RoboMarkets-ECN
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
705
Bénéfice trades:
385 (54.60%)
Perte trades:
320 (45.39%)
Meilleure transaction:
47.24 USD
Pire transaction:
-57.41 USD
Bénéfice brut:
4 978.40 USD (239 479 pips)
Perte brute:
-5 754.60 USD (250 068 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (194.90 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
194.90 USD (14)
Ratio de Sharpe:
-0.07
Activité de trading:
72.63%
Charge de dépôt maximale:
7.81%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.88
Longs trades:
358 (50.78%)
Courts trades:
347 (49.22%)
Facteur de profit:
0.87
Rendement attendu:
-1.10 USD
Bénéfice moyen:
12.93 USD
Perte moyenne:
-17.98 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-201.26 USD)
Perte consécutive maximale:
-201.26 USD (8)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
9%
Prélèvement par solde:
Absolu:
776.20 USD
Maximal:
885.64 USD (44.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
44.40% (885.64 USD)
Par fonds propres:
10.87% (59.09 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 74
EURAUD 53
USDCAD 46
GBPJPY 45
EURUSD 44
GBPAUD 43
XAUUSD 36
EURGBP 33
NZDUSD 26
AUDNZD 26
EURCAD 23
CHFJPY 22
AUDJPY 20
EURJPY 19
GBPNZD 17
NZDJPY 17
EURNZD 17
AUDCHF 16
USDCHF 16
USDJPY 14
CADCHF 13
GBPUSD 12
AUDUSD 12
GBPCAD 12
NZDCAD 11
CADJPY 11
GBPCHF 10
NZDCHF 8
EURCHF 8
XAGUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD -126
EURAUD 154
USDCAD -211
GBPJPY -18
EURUSD 62
GBPAUD 45
XAUUSD -97
EURGBP 50
NZDUSD 109
AUDNZD -166
EURCAD 0
CHFJPY -84
AUDJPY 44
EURJPY 10
GBPNZD 16
NZDJPY -37
EURNZD -63
AUDCHF -23
USDCHF 11
USDJPY -22
CADCHF -115
GBPUSD -106
AUDUSD 36
GBPCAD -29
NZDCAD -69
CADJPY -77
GBPCHF 60
NZDCHF -27
EURCHF -121
XAGUSD 17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD -3K
EURAUD 15K
USDCAD -3.6K
GBPJPY -3.4K
EURUSD 1.8K
GBPAUD 3K
XAUUSD -6.8K
EURGBP 419
NZDUSD 1.6K
AUDNZD -3K
EURCAD 2.4K
CHFJPY -4.8K
AUDJPY 143
EURJPY 2.7K
GBPNZD 720
NZDJPY 758
EURNZD -2.5K
AUDCHF -1.3K
USDCHF 671
USDJPY -1.7K
CADCHF -3.2K
GBPUSD -2.8K
AUDUSD 1.2K
GBPCAD -505
NZDCAD -1.7K
CADJPY -3.3K
GBPCHF 3.2K
NZDCHF -635
EURCHF -2.5K
XAGUSD 50
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +47.24 USD
Pire transaction: -57 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +194.90 USD
Perte consécutive maximale: -201.26 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboMarkets-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarketsLLC-Live2
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.11 × 9
FusionMarkets-Live
0.27 × 11
ICMarketsSC-Live17
0.29 × 14
TradingProInternational-Live
0.33 × 3
TradeMaxGlobal-Live5
0.44 × 781
ATCBrokers-Live 1
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.53 × 272
ICMarketsSC-Live33
0.62 × 1352
ICMarketsSC-Live25
0.67 × 147
MonetaMarkets-Live01
0.71 × 14
ICMarketsSC-Live03
0.78 × 304
FusionMarkets-Demo
0.81 × 36
Afterprime-Live AP
0.85 × 330
ICMarketsSC-Live26
0.86 × 170
ICMarketsSC-Live07
0.88 × 397
ICMarketsSC-Live20
0.92 × 1277
ICMarkets-Live22
1.01 × 357
RoboForex-ECN-3
1.04 × 963
ICTrading-Live27
1.10 × 58
EightcapLtd-Real2
1.14 × 2086
Axi-US15-Live
1.21 × 1315
ICMarketsSC-Live31
1.25 × 729
ICMarketsSC-Live27
1.32 × 63
91 plus...
Trading manuel de quatre stratégies sur des délais allant de H4 à hebdomadaire.

1. Je n'utilise pas la moyenne, la martingale, la grille, le scalping, etc.

2. SL et TP sont définis sur chaque transaction

3. Risque par transaction de 1 % à 3 %

4. Le trading est effectué par toutes les paires majeures (il y en a 28), + GOLD (XAUUSD)


Dépôt minimum : 500$ (Dépôt recommandé : 1000$)

Effet de levier recommandé : 1:500



Comment s'abonner à un signal - https://www.mql5.com/fr/articles/523


Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Compass MT4
35 USD par mois
-41%
0
0
USD
1.1K
USD
119
9%
705
54%
73%
0.86
-1.10
USD
44%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.