- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
705
Bénéfice trades:
385 (54.60%)
Perte trades:
320 (45.39%)
Meilleure transaction:
47.24 USD
Pire transaction:
-57.41 USD
Bénéfice brut:
4 978.40 USD (239 479 pips)
Perte brute:
-5 754.60 USD (250 068 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (194.90 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
194.90 USD (14)
Ratio de Sharpe:
-0.07
Activité de trading:
72.63%
Charge de dépôt maximale:
7.81%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.88
Longs trades:
358 (50.78%)
Courts trades:
347 (49.22%)
Facteur de profit:
0.87
Rendement attendu:
-1.10 USD
Bénéfice moyen:
12.93 USD
Perte moyenne:
-17.98 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-201.26 USD)
Perte consécutive maximale:
-201.26 USD (8)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
9%
Prélèvement par solde:
Absolu:
776.20 USD
Maximal:
885.64 USD (44.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
44.40% (885.64 USD)
Par fonds propres:
10.87% (59.09 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|74
|EURAUD
|53
|USDCAD
|46
|GBPJPY
|45
|EURUSD
|44
|GBPAUD
|43
|XAUUSD
|36
|EURGBP
|33
|NZDUSD
|26
|AUDNZD
|26
|EURCAD
|23
|CHFJPY
|22
|AUDJPY
|20
|EURJPY
|19
|GBPNZD
|17
|NZDJPY
|17
|EURNZD
|17
|AUDCHF
|16
|USDCHF
|16
|USDJPY
|14
|CADCHF
|13
|GBPUSD
|12
|AUDUSD
|12
|GBPCAD
|12
|NZDCAD
|11
|CADJPY
|11
|GBPCHF
|10
|NZDCHF
|8
|EURCHF
|8
|XAGUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|-126
|EURAUD
|154
|USDCAD
|-211
|GBPJPY
|-18
|EURUSD
|62
|GBPAUD
|45
|XAUUSD
|-97
|EURGBP
|50
|NZDUSD
|109
|AUDNZD
|-166
|EURCAD
|0
|CHFJPY
|-84
|AUDJPY
|44
|EURJPY
|10
|GBPNZD
|16
|NZDJPY
|-37
|EURNZD
|-63
|AUDCHF
|-23
|USDCHF
|11
|USDJPY
|-22
|CADCHF
|-115
|GBPUSD
|-106
|AUDUSD
|36
|GBPCAD
|-29
|NZDCAD
|-69
|CADJPY
|-77
|GBPCHF
|60
|NZDCHF
|-27
|EURCHF
|-121
|XAGUSD
|17
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|-3K
|EURAUD
|15K
|USDCAD
|-3.6K
|GBPJPY
|-3.4K
|EURUSD
|1.8K
|GBPAUD
|3K
|XAUUSD
|-6.8K
|EURGBP
|419
|NZDUSD
|1.6K
|AUDNZD
|-3K
|EURCAD
|2.4K
|CHFJPY
|-4.8K
|AUDJPY
|143
|EURJPY
|2.7K
|GBPNZD
|720
|NZDJPY
|758
|EURNZD
|-2.5K
|AUDCHF
|-1.3K
|USDCHF
|671
|USDJPY
|-1.7K
|CADCHF
|-3.2K
|GBPUSD
|-2.8K
|AUDUSD
|1.2K
|GBPCAD
|-505
|NZDCAD
|-1.7K
|CADJPY
|-3.3K
|GBPCHF
|3.2K
|NZDCHF
|-635
|EURCHF
|-2.5K
|XAGUSD
|50
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +47.24 USD
Pire transaction: -57 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +194.90 USD
Perte consécutive maximale: -201.26 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboMarkets-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.11 × 9
|
FusionMarkets-Live
|0.27 × 11
|
ICMarketsSC-Live17
|0.29 × 14
|
TradingProInternational-Live
|0.33 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.44 × 781
|
ATCBrokers-Live 1
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.53 × 272
|
ICMarketsSC-Live33
|0.62 × 1352
|
ICMarketsSC-Live25
|0.67 × 147
|
MonetaMarkets-Live01
|0.71 × 14
|
ICMarketsSC-Live03
|0.78 × 304
|
FusionMarkets-Demo
|0.81 × 36
|
Afterprime-Live AP
|0.85 × 330
|
ICMarketsSC-Live26
|0.86 × 170
|
ICMarketsSC-Live07
|0.88 × 397
|
ICMarketsSC-Live20
|0.92 × 1277
|
ICMarkets-Live22
|1.01 × 357
|
RoboForex-ECN-3
|1.04 × 963
|
ICTrading-Live27
|1.10 × 58
|
EightcapLtd-Real2
|1.14 × 2086
|
Axi-US15-Live
|1.21 × 1315
|
ICMarketsSC-Live31
|1.25 × 729
|
ICMarketsSC-Live27
|1.32 × 63
91 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Trading manuel de quatre stratégies sur des délais allant de H4 à hebdomadaire.
1. Je n'utilise pas la moyenne, la martingale, la grille, le scalping, etc.
2. SL et TP sont définis sur chaque transaction
3. Risque par transaction de 1 % à 3 %
4. Le trading est effectué par toutes les paires majeures (il y en a 28), + GOLD (XAUUSD)
Dépôt minimum : 500$ (Dépôt recommandé : 1000$)
Effet de levier recommandé : 1:500
Comment s'abonner à un signal - https://www.mql5.com/fr/articles/523
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
35 USD par mois
-41%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
119
9%
705
54%
73%
0.86
-1.10
USD
USD
44%
1:500