Andrei Lapshin

Compass MT4

Andrei Lapshin
0条评论
132
0 / 0 USD
每月复制 35 USD per 
增长自 2023 -46%
RoboMarkets-ECN
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
733
盈利交易:
396 (54.02%)
亏损交易:
337 (45.98%)
最好交易:
47.24 USD
最差交易:
-57.41 USD
毛利:
5 100.58 USD (245 669 pips)
毛利亏损:
-5 961.33 USD (257 615 pips)
最大连续赢利:
14 (194.90 USD)
最大连续盈利:
194.90 USD (14)
夏普比率:
-0.07
交易活动:
68.67%
最大入金加载:
7.81%
最近交易:
16 几分钟前
每周交易:
4
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.87
长期交易:
366 (49.93%)
短期交易:
367 (50.07%)
利润因子:
0.86
预期回报:
-1.17 USD
平均利润:
12.88 USD
平均损失:
-17.69 USD
最大连续失误:
8 (-201.26 USD)
最大连续亏损:
-201.26 USD (8)
每月增长:
0.00%
年度预测:
0.00%
算法交易:
12%
结余跌幅:
绝对:
881.86 USD
最大值:
991.30 USD (49.70%)
相对跌幅:
结余:
49.70% (991.30 USD)
净值:
10.87% (59.09 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 74
EURAUD 54
USDCAD 47
GBPJPY 46
EURUSD 46
GBPAUD 44
XAUUSD 36
EURGBP 34
NZDUSD 27
AUDNZD 27
EURCAD 23
CHFJPY 22
AUDJPY 20
NZDJPY 19
EURNZD 19
EURJPY 19
AUDCHF 18
USDCHF 18
USDJPY 17
GBPNZD 17
CADCHF 16
GBPUSD 13
AUDUSD 13
NZDCAD 12
GBPCAD 12
CADJPY 11
GBPCHF 10
NZDCHF 9
EURCHF 9
XAGUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD -126
EURAUD 165
USDCAD -198
GBPJPY -4
EURUSD 40
GBPAUD 33
XAUUSD -97
EURGBP 39
NZDUSD 98
AUDNZD -154
EURCAD 0
CHFJPY -84
AUDJPY 44
NZDJPY -42
EURNZD -60
EURJPY 10
AUDCHF -48
USDCHF 9
USDJPY -43
GBPNZD 16
CADCHF -109
GBPUSD -94
AUDUSD 26
NZDCAD -80
GBPCAD -29
CADJPY -77
GBPCHF 60
NZDCHF -39
EURCHF -134
XAGUSD 17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD -3K
EURAUD 16K
USDCAD -2.6K
GBPJPY -956
EURUSD 1.3K
GBPAUD 2.7K
XAUUSD -6.8K
EURGBP -390
NZDUSD 1.3K
AUDNZD -2.4K
EURCAD 2.4K
CHFJPY -4.8K
AUDJPY 143
NZDJPY 561
EURNZD -2.6K
EURJPY 2.7K
AUDCHF -1.7K
USDCHF 669
USDJPY -4.3K
GBPNZD 720
CADCHF -3.2K
GBPUSD -2.5K
AUDUSD 1.1K
NZDCAD -1.9K
GBPCAD -505
CADJPY -3.3K
GBPCHF 3.2K
NZDCHF -822
EURCHF -2.8K
XAGUSD 50
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +47.24 USD
最差交易: -57 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +194.90 USD
最大连续亏损: -201.26 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboMarkets-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FPMarketsLLC-Live2
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.11 × 9
FusionMarkets-Live
0.27 × 11
ICMarketsSC-Live17
0.29 × 14
TradingProInternational-Live
0.33 × 3
TradeMaxGlobal-Live5
0.44 × 781
ATCBrokers-Live 1
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.53 × 272
ICMarketsSC-Live33
0.62 × 1352
ICMarketsSC-Live25
0.67 × 147
FusionMarkets-Demo
0.69 × 39
MonetaMarkets-Live01
0.71 × 14
ICMarketsSC-Live03
0.78 × 304
Afterprime-Live AP
0.85 × 330
ICMarketsSC-Live26
0.86 × 170
ICMarketsSC-Live07
0.88 × 397
ICMarketsSC-Live20
0.92 × 1277
ICMarkets-Live22
1.01 × 357
RoboForex-ECN-3
1.04 × 963
ICTrading-Live27
1.10 × 58
EightcapLtd-Real2
1.14 × 2086
Axi-US15-Live
1.21 × 1315
ICMarketsSC-Live31
1.25 × 729
ICMarketsSC-Live27
1.32 × 63
在從 H4 到每週的時間範圍內手動交易四種策略。

1. 我不使用平均、鞅、網格、剝頭皮等。

2. 每筆交易都設置止損和止盈

3. 每筆交易的風險從 1% 到 3%

4. 交易由所有主要貨幣對（共有 28 個）進行，包括黃金（XAUUSD）


最低存款：500 美元（推薦存款：1000 美元）

推薦槓桿：1:500




没有评论
2026.01.05 21:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 11:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.09 10:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.26 22:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 07:16
No swaps are charged on the signal account
2025.10.01 17:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 17:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.14 06:42
No swaps are charged on the signal account
2025.08.12 17:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
