交易:
733
盈利交易:
396 (54.02%)
亏损交易:
337 (45.98%)
最好交易:
47.24 USD
最差交易:
-57.41 USD
毛利:
5 100.58 USD (245 669 pips)
毛利亏损:
-5 961.33 USD (257 615 pips)
最大连续赢利:
14 (194.90 USD)
最大连续盈利:
194.90 USD (14)
夏普比率:
-0.07
交易活动:
68.67%
最大入金加载:
7.81%
最近交易:
16 几分钟前
每周交易:
4
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.87
长期交易:
366 (49.93%)
短期交易:
367 (50.07%)
利润因子:
0.86
预期回报:
-1.17 USD
平均利润:
12.88 USD
平均损失:
-17.69 USD
最大连续失误:
8 (-201.26 USD)
最大连续亏损:
-201.26 USD (8)
每月增长:
0.00%
年度预测:
0.00%
算法交易:
12%
结余跌幅:
绝对:
881.86 USD
最大值:
991.30 USD (49.70%)
相对跌幅:
结余:
49.70% (991.30 USD)
净值:
10.87% (59.09 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|74
|EURAUD
|54
|USDCAD
|47
|GBPJPY
|46
|EURUSD
|46
|GBPAUD
|44
|XAUUSD
|36
|EURGBP
|34
|NZDUSD
|27
|AUDNZD
|27
|EURCAD
|23
|CHFJPY
|22
|AUDJPY
|20
|NZDJPY
|19
|EURNZD
|19
|EURJPY
|19
|AUDCHF
|18
|USDCHF
|18
|USDJPY
|17
|GBPNZD
|17
|CADCHF
|16
|GBPUSD
|13
|AUDUSD
|13
|NZDCAD
|12
|GBPCAD
|12
|CADJPY
|11
|GBPCHF
|10
|NZDCHF
|9
|EURCHF
|9
|XAGUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|-126
|EURAUD
|165
|USDCAD
|-198
|GBPJPY
|-4
|EURUSD
|40
|GBPAUD
|33
|XAUUSD
|-97
|EURGBP
|39
|NZDUSD
|98
|AUDNZD
|-154
|EURCAD
|0
|CHFJPY
|-84
|AUDJPY
|44
|NZDJPY
|-42
|EURNZD
|-60
|EURJPY
|10
|AUDCHF
|-48
|USDCHF
|9
|USDJPY
|-43
|GBPNZD
|16
|CADCHF
|-109
|GBPUSD
|-94
|AUDUSD
|26
|NZDCAD
|-80
|GBPCAD
|-29
|CADJPY
|-77
|GBPCHF
|60
|NZDCHF
|-39
|EURCHF
|-134
|XAGUSD
|17
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|-3K
|EURAUD
|16K
|USDCAD
|-2.6K
|GBPJPY
|-956
|EURUSD
|1.3K
|GBPAUD
|2.7K
|XAUUSD
|-6.8K
|EURGBP
|-390
|NZDUSD
|1.3K
|AUDNZD
|-2.4K
|EURCAD
|2.4K
|CHFJPY
|-4.8K
|AUDJPY
|143
|NZDJPY
|561
|EURNZD
|-2.6K
|EURJPY
|2.7K
|AUDCHF
|-1.7K
|USDCHF
|669
|USDJPY
|-4.3K
|GBPNZD
|720
|CADCHF
|-3.2K
|GBPUSD
|-2.5K
|AUDUSD
|1.1K
|NZDCAD
|-1.9K
|GBPCAD
|-505
|CADJPY
|-3.3K
|GBPCHF
|3.2K
|NZDCHF
|-822
|EURCHF
|-2.8K
|XAGUSD
|50
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +47.24 USD
最差交易: -57 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +194.90 USD
最大连续亏损: -201.26 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboMarkets-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.11 × 9
|
FusionMarkets-Live
|0.27 × 11
|
ICMarketsSC-Live17
|0.29 × 14
|
TradingProInternational-Live
|0.33 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.44 × 781
|
ATCBrokers-Live 1
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.53 × 272
|
ICMarketsSC-Live33
|0.62 × 1352
|
ICMarketsSC-Live25
|0.67 × 147
|
FusionMarkets-Demo
|0.69 × 39
|
MonetaMarkets-Live01
|0.71 × 14
|
ICMarketsSC-Live03
|0.78 × 304
|
Afterprime-Live AP
|0.85 × 330
|
ICMarketsSC-Live26
|0.86 × 170
|
ICMarketsSC-Live07
|0.88 × 397
|
ICMarketsSC-Live20
|0.92 × 1277
|
ICMarkets-Live22
|1.01 × 357
|
RoboForex-ECN-3
|1.04 × 963
|
ICTrading-Live27
|1.10 × 58
|
EightcapLtd-Real2
|1.14 × 2086
|
Axi-US15-Live
|1.21 × 1315
|
ICMarketsSC-Live31
|1.25 × 729
|
ICMarketsSC-Live27
|1.32 × 63
在從 H4 到每週的時間範圍內手動交易四種策略。
1. 我不使用平均、鞅、網格、剝頭皮等。
2. 每筆交易都設置止損和止盈
3. 每筆交易的風險從 1% 到 3%
4. 交易由所有主要貨幣對（共有 28 個）進行，包括黃金（XAUUSD）
最低存款：500 美元（推薦存款：1000 美元）
推薦槓桿：1:500
如何訂閱信號 - https://www.mql5.com/en/articles/523
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月35 USD
-46%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
132
12%
733
54%
69%
0.85
-1.17
USD
USD
50%
1:500