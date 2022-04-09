СигналыРазделы
Andrei Lapshin

Compass MT4

Andrei Lapshin
0 отзывов
132 недели
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2023 -46%
RoboMarkets-ECN
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
733
Прибыльных трейдов:
396 (54.02%)
Убыточных трейдов:
337 (45.98%)
Лучший трейд:
47.24 USD
Худший трейд:
-57.41 USD
Общая прибыль:
5 100.58 USD (245 669 pips)
Общий убыток:
-5 961.33 USD (257 615 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (194.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
194.90 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
68.67%
Макс. загрузка депозита:
7.81%
Последний трейд:
21 минута
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.87
Длинных трейдов:
366 (49.93%)
Коротких трейдов:
367 (50.07%)
Профит фактор:
0.86
Мат. ожидание:
-1.17 USD
Средняя прибыль:
12.88 USD
Средний убыток:
-17.69 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-201.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-201.26 USD (8)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
12%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
881.86 USD
Максимальная:
991.30 USD (49.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.70% (991.30 USD)
По эквити:
10.87% (59.09 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 74
EURAUD 54
USDCAD 47
GBPJPY 46
EURUSD 46
GBPAUD 44
XAUUSD 36
EURGBP 34
NZDUSD 27
AUDNZD 27
EURCAD 23
CHFJPY 22
AUDJPY 20
NZDJPY 19
EURNZD 19
EURJPY 19
AUDCHF 18
USDCHF 18
USDJPY 17
GBPNZD 17
CADCHF 16
GBPUSD 13
AUDUSD 13
NZDCAD 12
GBPCAD 12
CADJPY 11
GBPCHF 10
NZDCHF 9
EURCHF 9
XAGUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD -126
EURAUD 165
USDCAD -198
GBPJPY -4
EURUSD 40
GBPAUD 33
XAUUSD -97
EURGBP 39
NZDUSD 98
AUDNZD -154
EURCAD 0
CHFJPY -84
AUDJPY 44
NZDJPY -42
EURNZD -60
EURJPY 10
AUDCHF -48
USDCHF 9
USDJPY -43
GBPNZD 16
CADCHF -109
GBPUSD -94
AUDUSD 26
NZDCAD -80
GBPCAD -29
CADJPY -77
GBPCHF 60
NZDCHF -39
EURCHF -134
XAGUSD 17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD -3K
EURAUD 16K
USDCAD -2.6K
GBPJPY -956
EURUSD 1.3K
GBPAUD 2.7K
XAUUSD -6.8K
EURGBP -390
NZDUSD 1.3K
AUDNZD -2.4K
EURCAD 2.4K
CHFJPY -4.8K
AUDJPY 143
NZDJPY 561
EURNZD -2.6K
EURJPY 2.7K
AUDCHF -1.7K
USDCHF 669
USDJPY -4.3K
GBPNZD 720
CADCHF -3.2K
GBPUSD -2.5K
AUDUSD 1.1K
NZDCAD -1.9K
GBPCAD -505
CADJPY -3.3K
GBPCHF 3.2K
NZDCHF -822
EURCHF -2.8K
XAGUSD 50
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +47.24 USD
Худший трейд: -57 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +194.90 USD
Макс. убыток в серии: -201.26 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboMarkets-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FPMarketsLLC-Live2
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.11 × 9
FusionMarkets-Live
0.27 × 11
ICMarketsSC-Live17
0.29 × 14
TradingProInternational-Live
0.33 × 3
TradeMaxGlobal-Live5
0.44 × 781
ATCBrokers-Live 1
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.53 × 272
ICMarketsSC-Live33
0.62 × 1352
ICMarketsSC-Live25
0.67 × 147
FusionMarkets-Demo
0.69 × 39
MonetaMarkets-Live01
0.71 × 14
ICMarketsSC-Live03
0.78 × 304
Afterprime-Live AP
0.85 × 330
ICMarketsSC-Live26
0.86 × 170
ICMarketsSC-Live07
0.88 × 397
ICMarketsSC-Live20
0.92 × 1277
ICMarkets-Live22
1.01 × 357
RoboForex-ECN-3
1.04 × 963
ICTrading-Live27
1.10 × 58
EightcapLtd-Real2
1.14 × 2086
Axi-US15-Live
1.21 × 1315
ICMarketsSC-Live31
1.25 × 729
ICMarketsSC-Live27
1.32 × 63
Ручная торговля четырьмя стратегиями на таймфреймах от H4 до недельного. 

1. Я не использую усреднение, мартингейл, сетку, скальпинг и т.п

2. В каждой сделке устанавливается  SL и TP 

3. Риск на сделку от 1% до 3 %

4. Торговля ведётся всеми основными парами (их 28), + ЗОЛОТО (XAUUSD)

Минимальный депозит: 500$  (Рекомендуемый депозит: 1000$)

Рекомендуемое плечо: 1:500


Как подписаться на сигнал https://www.mql5.com/ru/articles/523


Нет отзывов
2026.01.05 21:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 11:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.09 10:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.26 22:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 07:16
No swaps are charged on the signal account
2025.10.01 17:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 17:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.14 06:42
No swaps are charged on the signal account
2025.08.12 17:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
