- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
705
Profit Trade:
385 (54.60%)
Loss Trade:
320 (45.39%)
Best Trade:
47.24 USD
Worst Trade:
-57.41 USD
Profitto lordo:
4 978.40 USD (239 479 pips)
Perdita lorda:
-5 754.60 USD (250 068 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (194.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
194.90 USD (14)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
72.63%
Massimo carico di deposito:
7.81%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.88
Long Trade:
358 (50.78%)
Short Trade:
347 (49.22%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-1.10 USD
Profitto medio:
12.93 USD
Perdita media:
-17.98 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-201.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-201.26 USD (8)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
9%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
776.20 USD
Massimale:
885.64 USD (44.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.40% (885.64 USD)
Per equità:
10.87% (59.09 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|74
|EURAUD
|53
|USDCAD
|46
|GBPJPY
|45
|EURUSD
|44
|GBPAUD
|43
|XAUUSD
|36
|EURGBP
|33
|NZDUSD
|26
|AUDNZD
|26
|EURCAD
|23
|CHFJPY
|22
|AUDJPY
|20
|EURJPY
|19
|GBPNZD
|17
|NZDJPY
|17
|EURNZD
|17
|AUDCHF
|16
|USDCHF
|16
|USDJPY
|14
|CADCHF
|13
|GBPUSD
|12
|AUDUSD
|12
|GBPCAD
|12
|NZDCAD
|11
|CADJPY
|11
|GBPCHF
|10
|NZDCHF
|8
|EURCHF
|8
|XAGUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|-126
|EURAUD
|154
|USDCAD
|-211
|GBPJPY
|-18
|EURUSD
|62
|GBPAUD
|45
|XAUUSD
|-97
|EURGBP
|50
|NZDUSD
|109
|AUDNZD
|-166
|EURCAD
|0
|CHFJPY
|-84
|AUDJPY
|44
|EURJPY
|10
|GBPNZD
|16
|NZDJPY
|-37
|EURNZD
|-63
|AUDCHF
|-23
|USDCHF
|11
|USDJPY
|-22
|CADCHF
|-115
|GBPUSD
|-106
|AUDUSD
|36
|GBPCAD
|-29
|NZDCAD
|-69
|CADJPY
|-77
|GBPCHF
|60
|NZDCHF
|-27
|EURCHF
|-121
|XAGUSD
|17
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|-3K
|EURAUD
|15K
|USDCAD
|-3.6K
|GBPJPY
|-3.4K
|EURUSD
|1.8K
|GBPAUD
|3K
|XAUUSD
|-6.8K
|EURGBP
|419
|NZDUSD
|1.6K
|AUDNZD
|-3K
|EURCAD
|2.4K
|CHFJPY
|-4.8K
|AUDJPY
|143
|EURJPY
|2.7K
|GBPNZD
|720
|NZDJPY
|758
|EURNZD
|-2.5K
|AUDCHF
|-1.3K
|USDCHF
|671
|USDJPY
|-1.7K
|CADCHF
|-3.2K
|GBPUSD
|-2.8K
|AUDUSD
|1.2K
|GBPCAD
|-505
|NZDCAD
|-1.7K
|CADJPY
|-3.3K
|GBPCHF
|3.2K
|NZDCHF
|-635
|EURCHF
|-2.5K
|XAGUSD
|50
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +47.24 USD
Worst Trade: -57 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +194.90 USD
Massima perdita consecutiva: -201.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboMarkets-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.11 × 9
|
FusionMarkets-Live
|0.27 × 11
|
ICMarketsSC-Live17
|0.29 × 14
|
TradingProInternational-Live
|0.33 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.44 × 781
|
ATCBrokers-Live 1
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.53 × 272
|
ICMarketsSC-Live33
|0.62 × 1352
|
ICMarketsSC-Live25
|0.67 × 147
|
MonetaMarkets-Live01
|0.71 × 14
|
ICMarketsSC-Live03
|0.78 × 304
|
FusionMarkets-Demo
|0.81 × 36
|
Afterprime-Live AP
|0.85 × 330
|
ICMarketsSC-Live26
|0.86 × 170
|
ICMarketsSC-Live07
|0.88 × 397
|
ICMarketsSC-Live20
|0.92 × 1277
|
ICMarkets-Live22
|1.01 × 357
|
RoboForex-ECN-3
|1.04 × 963
|
ICTrading-Live27
|1.10 × 58
|
EightcapLtd-Real2
|1.14 × 2086
|
Axi-US15-Live
|1.21 × 1315
|
ICMarketsSC-Live31
|1.25 × 729
|
ICMarketsSC-Live27
|1.32 × 63
Trading manuale di quattro strategie su intervalli di tempo da H4 a settimanali.
1. Non utilizzo la media, la martingala, la griglia, lo scalping, ecc.
2. SL e TP sono impostati su ogni operazione
3. Rischio per operazione dall'1% al 3%
4. Il trading viene effettuato da tutte le principali coppie (ce ne sono 28), + GOLD (XAUUSD)
Deposito minimo: 500$ (Deposito consigliato: 1000$)
Leva consigliata: 1:500
Come iscriversi a un segnale - https://www.mql5.com/en/articles/523
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
35USD al mese
-41%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
119
9%
705
54%
73%
0.86
-1.10
USD
USD
44%
1:500