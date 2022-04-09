SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Compass MT4
Andrei Lapshin

Compass MT4

Andrei Lapshin
0 recensioni
119 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2023 -41%
RoboMarkets-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
705
Profit Trade:
385 (54.60%)
Loss Trade:
320 (45.39%)
Best Trade:
47.24 USD
Worst Trade:
-57.41 USD
Profitto lordo:
4 978.40 USD (239 479 pips)
Perdita lorda:
-5 754.60 USD (250 068 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (194.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
194.90 USD (14)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
72.63%
Massimo carico di deposito:
7.81%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.88
Long Trade:
358 (50.78%)
Short Trade:
347 (49.22%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-1.10 USD
Profitto medio:
12.93 USD
Perdita media:
-17.98 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-201.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-201.26 USD (8)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
9%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
776.20 USD
Massimale:
885.64 USD (44.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.40% (885.64 USD)
Per equità:
10.87% (59.09 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 74
EURAUD 53
USDCAD 46
GBPJPY 45
EURUSD 44
GBPAUD 43
XAUUSD 36
EURGBP 33
NZDUSD 26
AUDNZD 26
EURCAD 23
CHFJPY 22
AUDJPY 20
EURJPY 19
GBPNZD 17
NZDJPY 17
EURNZD 17
AUDCHF 16
USDCHF 16
USDJPY 14
CADCHF 13
GBPUSD 12
AUDUSD 12
GBPCAD 12
NZDCAD 11
CADJPY 11
GBPCHF 10
NZDCHF 8
EURCHF 8
XAGUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD -126
EURAUD 154
USDCAD -211
GBPJPY -18
EURUSD 62
GBPAUD 45
XAUUSD -97
EURGBP 50
NZDUSD 109
AUDNZD -166
EURCAD 0
CHFJPY -84
AUDJPY 44
EURJPY 10
GBPNZD 16
NZDJPY -37
EURNZD -63
AUDCHF -23
USDCHF 11
USDJPY -22
CADCHF -115
GBPUSD -106
AUDUSD 36
GBPCAD -29
NZDCAD -69
CADJPY -77
GBPCHF 60
NZDCHF -27
EURCHF -121
XAGUSD 17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD -3K
EURAUD 15K
USDCAD -3.6K
GBPJPY -3.4K
EURUSD 1.8K
GBPAUD 3K
XAUUSD -6.8K
EURGBP 419
NZDUSD 1.6K
AUDNZD -3K
EURCAD 2.4K
CHFJPY -4.8K
AUDJPY 143
EURJPY 2.7K
GBPNZD 720
NZDJPY 758
EURNZD -2.5K
AUDCHF -1.3K
USDCHF 671
USDJPY -1.7K
CADCHF -3.2K
GBPUSD -2.8K
AUDUSD 1.2K
GBPCAD -505
NZDCAD -1.7K
CADJPY -3.3K
GBPCHF 3.2K
NZDCHF -635
EURCHF -2.5K
XAGUSD 50
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +47.24 USD
Worst Trade: -57 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +194.90 USD
Massima perdita consecutiva: -201.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboMarkets-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarketsLLC-Live2
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.11 × 9
FusionMarkets-Live
0.27 × 11
ICMarketsSC-Live17
0.29 × 14
TradingProInternational-Live
0.33 × 3
TradeMaxGlobal-Live5
0.44 × 781
ATCBrokers-Live 1
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.53 × 272
ICMarketsSC-Live33
0.62 × 1352
ICMarketsSC-Live25
0.67 × 147
MonetaMarkets-Live01
0.71 × 14
ICMarketsSC-Live03
0.78 × 304
FusionMarkets-Demo
0.81 × 36
Afterprime-Live AP
0.85 × 330
ICMarketsSC-Live26
0.86 × 170
ICMarketsSC-Live07
0.88 × 397
ICMarketsSC-Live20
0.92 × 1277
ICMarkets-Live22
1.01 × 357
RoboForex-ECN-3
1.04 × 963
ICTrading-Live27
1.10 × 58
EightcapLtd-Real2
1.14 × 2086
Axi-US15-Live
1.21 × 1315
ICMarketsSC-Live31
1.25 × 729
ICMarketsSC-Live27
1.32 × 63
91 più
Trading manuale di quattro strategie su intervalli di tempo da H4 a settimanali.

1. Non utilizzo la media, la martingala, la griglia, lo scalping, ecc.

2. SL e TP sono impostati su ogni operazione

3. Rischio per operazione dall'1% al 3%

4. Il trading viene effettuato da tutte le principali coppie (ce ne sono 28), + GOLD (XAUUSD)


Deposito minimo: 500$ (Deposito consigliato: 1000$)

Leva consigliata: 1:500



Come iscriversi a un segnale - https://www.mql5.com/en/articles/523


Non ci sono recensioni
2025.10.01 17:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 17:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.14 06:42
No swaps are charged on the signal account
2025.08.12 17:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 14:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 02:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.12 13:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.18 13:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 03:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 21:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
