Andrei Lapshin

Compass MT4

Andrei Lapshin
0 comentários
132 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD por mês
crescimento desde 2023 -46%
RoboMarkets-ECN
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
733
Negociações com lucro:
396 (54.02%)
Negociações com perda:
337 (45.98%)
Melhor negociação:
47.24 USD
Pior negociação:
-57.41 USD
Lucro bruto:
5 100.58 USD (245 669 pips)
Perda bruta:
-5 961.33 USD (257 615 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (194.90 USD)
Máximo lucro consecutivo:
194.90 USD (14)
Índice de Sharpe:
-0.07
Atividade de negociação:
68.67%
Depósito máximo carregado:
7.81%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
-0.87
Negociações longas:
366 (49.93%)
Negociações curtas:
367 (50.07%)
Fator de lucro:
0.86
Valor esperado:
-1.17 USD
Lucro médio:
12.88 USD
Perda média:
-17.69 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-201.26 USD)
Máxima perda consecutiva:
-201.26 USD (8)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
12%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
881.86 USD
Máximo:
991.30 USD (49.70%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
49.70% (991.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.87% (59.09 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 74
EURAUD 54
USDCAD 47
GBPJPY 46
EURUSD 46
GBPAUD 44
XAUUSD 36
EURGBP 34
NZDUSD 27
AUDNZD 27
EURCAD 23
CHFJPY 22
AUDJPY 20
NZDJPY 19
EURNZD 19
EURJPY 19
AUDCHF 18
USDCHF 18
USDJPY 17
GBPNZD 17
CADCHF 16
GBPUSD 13
AUDUSD 13
NZDCAD 12
GBPCAD 12
CADJPY 11
GBPCHF 10
NZDCHF 9
EURCHF 9
XAGUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD -126
EURAUD 165
USDCAD -198
GBPJPY -4
EURUSD 40
GBPAUD 33
XAUUSD -97
EURGBP 39
NZDUSD 98
AUDNZD -154
EURCAD 0
CHFJPY -84
AUDJPY 44
NZDJPY -42
EURNZD -60
EURJPY 10
AUDCHF -48
USDCHF 9
USDJPY -43
GBPNZD 16
CADCHF -109
GBPUSD -94
AUDUSD 26
NZDCAD -80
GBPCAD -29
CADJPY -77
GBPCHF 60
NZDCHF -39
EURCHF -134
XAGUSD 17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD -3K
EURAUD 16K
USDCAD -2.6K
GBPJPY -956
EURUSD 1.3K
GBPAUD 2.7K
XAUUSD -6.8K
EURGBP -390
NZDUSD 1.3K
AUDNZD -2.4K
EURCAD 2.4K
CHFJPY -4.8K
AUDJPY 143
NZDJPY 561
EURNZD -2.6K
EURJPY 2.7K
AUDCHF -1.7K
USDCHF 669
USDJPY -4.3K
GBPNZD 720
CADCHF -3.2K
GBPUSD -2.5K
AUDUSD 1.1K
NZDCAD -1.9K
GBPCAD -505
CADJPY -3.3K
GBPCHF 3.2K
NZDCHF -822
EURCHF -2.8K
XAGUSD 50
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +47.24 USD
Pior negociação: -57 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +194.90 USD
Máxima perda consecutiva: -201.26 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboMarkets-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FPMarketsLLC-Live2
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.11 × 9
FusionMarkets-Live
0.27 × 11
ICMarketsSC-Live17
0.29 × 14
TradingProInternational-Live
0.33 × 3
TradeMaxGlobal-Live5
0.44 × 781
ATCBrokers-Live 1
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.53 × 272
ICMarketsSC-Live33
0.62 × 1352
ICMarketsSC-Live25
0.67 × 147
FusionMarkets-Demo
0.69 × 39
MonetaMarkets-Live01
0.71 × 14
ICMarketsSC-Live03
0.78 × 304
Afterprime-Live AP
0.85 × 330
ICMarketsSC-Live26
0.86 × 170
ICMarketsSC-Live07
0.88 × 397
ICMarketsSC-Live20
0.92 × 1277
ICMarkets-Live22
1.01 × 357
RoboForex-ECN-3
1.04 × 963
ICTrading-Live27
1.10 × 58
EightcapLtd-Real2
1.14 × 2086
Axi-US15-Live
1.21 × 1315
ICMarketsSC-Live31
1.25 × 729
ICMarketsSC-Live27
1.32 × 63
91 mais ...
Negociação manual de quatro estratégias em prazos de H4 a semanal.

1. Eu não uso média, martingale, grade, escalpelamento, etc.

2. SL e TP são definidos em cada negociação

3. Risco por negociação de 1% a 3%

4. A negociação é realizada por todos os principais pares (existem 28 deles), + OURO (XAUUSD)


Depósito mínimo: 500$ (Depósito recomendado: 1000$)

Alavancagem recomendada: 1:500



Como assinar um sinal - https://www.mql5.com/en/articles/523


Sem comentários
2025.12.03 11:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.09 10:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.26 22:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 09:04
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 07:16
2025.10.01 17:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 17:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 10:53
2025.09.05 10:17
2025.09.02 07:26
2025.08.18 12:57
2025.08.14 09:29
2025.08.14 06:42
2025.08.12 17:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 14:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
