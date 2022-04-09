- Crescimento
Negociações:
733
Negociações com lucro:
396 (54.02%)
Negociações com perda:
337 (45.98%)
Melhor negociação:
47.24 USD
Pior negociação:
-57.41 USD
Lucro bruto:
5 100.58 USD (245 669 pips)
Perda bruta:
-5 961.33 USD (257 615 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (194.90 USD)
Máximo lucro consecutivo:
194.90 USD (14)
Índice de Sharpe:
-0.07
Atividade de negociação:
68.67%
Depósito máximo carregado:
7.81%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
-0.87
Negociações longas:
366 (49.93%)
Negociações curtas:
367 (50.07%)
Fator de lucro:
0.86
Valor esperado:
-1.17 USD
Lucro médio:
12.88 USD
Perda média:
-17.69 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-201.26 USD)
Máxima perda consecutiva:
-201.26 USD (8)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
12%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
881.86 USD
Máximo:
991.30 USD (49.70%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
49.70% (991.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.87% (59.09 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|74
|EURAUD
|54
|USDCAD
|47
|GBPJPY
|46
|EURUSD
|46
|GBPAUD
|44
|XAUUSD
|36
|EURGBP
|34
|NZDUSD
|27
|AUDNZD
|27
|EURCAD
|23
|CHFJPY
|22
|AUDJPY
|20
|NZDJPY
|19
|EURNZD
|19
|EURJPY
|19
|AUDCHF
|18
|USDCHF
|18
|USDJPY
|17
|GBPNZD
|17
|CADCHF
|16
|GBPUSD
|13
|AUDUSD
|13
|NZDCAD
|12
|GBPCAD
|12
|CADJPY
|11
|GBPCHF
|10
|NZDCHF
|9
|EURCHF
|9
|XAGUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|-126
|EURAUD
|165
|USDCAD
|-198
|GBPJPY
|-4
|EURUSD
|40
|GBPAUD
|33
|XAUUSD
|-97
|EURGBP
|39
|NZDUSD
|98
|AUDNZD
|-154
|EURCAD
|0
|CHFJPY
|-84
|AUDJPY
|44
|NZDJPY
|-42
|EURNZD
|-60
|EURJPY
|10
|AUDCHF
|-48
|USDCHF
|9
|USDJPY
|-43
|GBPNZD
|16
|CADCHF
|-109
|GBPUSD
|-94
|AUDUSD
|26
|NZDCAD
|-80
|GBPCAD
|-29
|CADJPY
|-77
|GBPCHF
|60
|NZDCHF
|-39
|EURCHF
|-134
|XAGUSD
|17
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|-3K
|EURAUD
|16K
|USDCAD
|-2.6K
|GBPJPY
|-956
|EURUSD
|1.3K
|GBPAUD
|2.7K
|XAUUSD
|-6.8K
|EURGBP
|-390
|NZDUSD
|1.3K
|AUDNZD
|-2.4K
|EURCAD
|2.4K
|CHFJPY
|-4.8K
|AUDJPY
|143
|NZDJPY
|561
|EURNZD
|-2.6K
|EURJPY
|2.7K
|AUDCHF
|-1.7K
|USDCHF
|669
|USDJPY
|-4.3K
|GBPNZD
|720
|CADCHF
|-3.2K
|GBPUSD
|-2.5K
|AUDUSD
|1.1K
|NZDCAD
|-1.9K
|GBPCAD
|-505
|CADJPY
|-3.3K
|GBPCHF
|3.2K
|NZDCHF
|-822
|EURCHF
|-2.8K
|XAGUSD
|50
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +47.24 USD
Pior negociação: -57 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +194.90 USD
Máxima perda consecutiva: -201.26 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboMarkets-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.11 × 9
|
FusionMarkets-Live
|0.27 × 11
|
ICMarketsSC-Live17
|0.29 × 14
|
TradingProInternational-Live
|0.33 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.44 × 781
|
ATCBrokers-Live 1
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.53 × 272
|
ICMarketsSC-Live33
|0.62 × 1352
|
ICMarketsSC-Live25
|0.67 × 147
|
FusionMarkets-Demo
|0.69 × 39
|
MonetaMarkets-Live01
|0.71 × 14
|
ICMarketsSC-Live03
|0.78 × 304
|
Afterprime-Live AP
|0.85 × 330
|
ICMarketsSC-Live26
|0.86 × 170
|
ICMarketsSC-Live07
|0.88 × 397
|
ICMarketsSC-Live20
|0.92 × 1277
|
ICMarkets-Live22
|1.01 × 357
|
RoboForex-ECN-3
|1.04 × 963
|
ICTrading-Live27
|1.10 × 58
|
EightcapLtd-Real2
|1.14 × 2086
|
Axi-US15-Live
|1.21 × 1315
|
ICMarketsSC-Live31
|1.25 × 729
|
ICMarketsSC-Live27
|1.32 × 63
Negociação manual de quatro estratégias em prazos de H4 a semanal.
1. Eu não uso média, martingale, grade, escalpelamento, etc.
2. SL e TP são definidos em cada negociação
3. Risco por negociação de 1% a 3%
4. A negociação é realizada por todos os principais pares (existem 28 deles), + OURO (XAUUSD)
Depósito mínimo: 500$ (Depósito recomendado: 1000$)
Alavancagem recomendada: 1:500
Como assinar um sinal - https://www.mql5.com/en/articles/523
Sem comentários
