Andrei Lapshin

Compass MT4

Andrei Lapshin
レビュー0件
132週間
0 / 0 USD
月額  35  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 -46%
RoboMarkets-ECN
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
733
利益トレード:
396 (54.02%)
損失トレード:
337 (45.98%)
ベストトレード:
47.24 USD
最悪のトレード:
-57.41 USD
総利益:
5 100.58 USD (245 669 pips)
総損失:
-5 961.33 USD (257 615 pips)
最大連続の勝ち:
14 (194.90 USD)
最大連続利益:
194.90 USD (14)
シャープレシオ:
-0.07
取引アクティビティ:
68.67%
最大入金額:
7.81%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
-0.87
長いトレード:
366 (49.93%)
短いトレード:
367 (50.07%)
プロフィットファクター:
0.86
期待されたペイオフ:
-1.17 USD
平均利益:
12.88 USD
平均損失:
-17.69 USD
最大連続の負け:
8 (-201.26 USD)
最大連続損失:
-201.26 USD (8)
月間成長:
0.00%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
12%
残高によるドローダウン:
絶対:
881.86 USD
最大の:
991.30 USD (49.70%)
比較ドローダウン:
残高による:
49.70% (991.30 USD)
エクイティによる:
10.87% (59.09 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 74
EURAUD 54
USDCAD 47
GBPJPY 46
EURUSD 46
GBPAUD 44
XAUUSD 36
EURGBP 34
NZDUSD 27
AUDNZD 27
EURCAD 23
CHFJPY 22
AUDJPY 20
NZDJPY 19
EURNZD 19
EURJPY 19
AUDCHF 18
USDCHF 18
USDJPY 17
GBPNZD 17
CADCHF 16
GBPUSD 13
AUDUSD 13
NZDCAD 12
GBPCAD 12
CADJPY 11
GBPCHF 10
NZDCHF 9
EURCHF 9
XAGUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD -126
EURAUD 165
USDCAD -198
GBPJPY -4
EURUSD 40
GBPAUD 33
XAUUSD -97
EURGBP 39
NZDUSD 98
AUDNZD -154
EURCAD 0
CHFJPY -84
AUDJPY 44
NZDJPY -42
EURNZD -60
EURJPY 10
AUDCHF -48
USDCHF 9
USDJPY -43
GBPNZD 16
CADCHF -109
GBPUSD -94
AUDUSD 26
NZDCAD -80
GBPCAD -29
CADJPY -77
GBPCHF 60
NZDCHF -39
EURCHF -134
XAGUSD 17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD -3K
EURAUD 16K
USDCAD -2.6K
GBPJPY -956
EURUSD 1.3K
GBPAUD 2.7K
XAUUSD -6.8K
EURGBP -390
NZDUSD 1.3K
AUDNZD -2.4K
EURCAD 2.4K
CHFJPY -4.8K
AUDJPY 143
NZDJPY 561
EURNZD -2.6K
EURJPY 2.7K
AUDCHF -1.7K
USDCHF 669
USDJPY -4.3K
GBPNZD 720
CADCHF -3.2K
GBPUSD -2.5K
AUDUSD 1.1K
NZDCAD -1.9K
GBPCAD -505
CADJPY -3.3K
GBPCHF 3.2K
NZDCHF -822
EURCHF -2.8K
XAGUSD 50
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +47.24 USD
最悪のトレード: -57 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +194.90 USD
最大連続損失: -201.26 USD

H4 から週次までの時間枠での 4 つの戦略の手動取引。

1. アベレージング、マーチンゲール、グリッド、スキャルピングなどは使用しません。

2. トレードごとにSLとTPが設定されている

3. 取引ごとのリスクが 1% から 3% に

4.取引はすべての主要なペアで行われます（28あります）、+ GOLD（XAUUSD）


最低保証金：500 $（推奨保証金：1000 $）

推奨レバレッジ：1：500



シグナルをサブスクライブする方法-https://www.mql5.com/en/articles/523


