TXO: TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner In

14.04 USD 0.01 (0.07%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TXO hat sich für heute um -0.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.04 bis zu einem Hoch von 14.22 gehandelt.

Verfolgen Sie die TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner In-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
14.04 14.22
Jahresspanne
13.27 20.70
Vorheriger Schlusskurs
14.05
Eröffnung
14.14
Bid
14.04
Ask
14.34
Tief
14.04
Hoch
14.22
Volumen
49
Tagesänderung
-0.07%
Monatsänderung
-0.43%
6-Monatsänderung
-26.61%
Jahresänderung
-29.52%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K