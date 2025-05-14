Währungen / TXO
TXO: TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner In
14.04 USD 0.01 (0.07%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TXO hat sich für heute um -0.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.04 bis zu einem Hoch von 14.22 gehandelt.
Verfolgen Sie die TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner In-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
TXO News
Tagesspanne
14.04 14.22
Jahresspanne
13.27 20.70
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.05
- Eröffnung
- 14.14
- Bid
- 14.04
- Ask
- 14.34
- Tief
- 14.04
- Hoch
- 14.22
- Volumen
- 49
- Tagesänderung
- -0.07%
- Monatsänderung
- -0.43%
- 6-Monatsänderung
- -26.61%
- Jahresänderung
- -29.52%
