Der Wechselkurs von TXO hat sich für heute um -0.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.04 bis zu einem Hoch von 14.22 gehandelt.

Verfolgen Sie die TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner In-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.