QuotazioniSezioni
Valute / TXO
Tornare a Azioni

TXO: TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner In

13.95 USD 0.10 (0.71%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TXO ha avuto una variazione del -0.71% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.87 e ad un massimo di 14.22.

Segui le dinamiche di TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner In. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TXO News

Intervallo Giornaliero
13.87 14.22
Intervallo Annuale
13.27 20.70
Chiusura Precedente
14.05
Apertura
14.14
Bid
13.95
Ask
14.25
Minimo
13.87
Massimo
14.22
Volume
261
Variazione giornaliera
-0.71%
Variazione Mensile
-1.06%
Variazione Semestrale
-27.08%
Variazione Annuale
-29.97%
20 settembre, sabato