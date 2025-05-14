Valute / TXO
TXO: TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner In
13.95 USD 0.10 (0.71%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TXO ha avuto una variazione del -0.71% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.87 e ad un massimo di 14.22.
Segui le dinamiche di TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner In. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
TXO News
Intervallo Giornaliero
13.87 14.22
Intervallo Annuale
13.27 20.70
- Chiusura Precedente
- 14.05
- Apertura
- 14.14
- Bid
- 13.95
- Ask
- 14.25
- Minimo
- 13.87
- Massimo
- 14.22
- Volume
- 261
- Variazione giornaliera
- -0.71%
- Variazione Mensile
- -1.06%
- Variazione Semestrale
- -27.08%
- Variazione Annuale
- -29.97%
20 settembre, sabato