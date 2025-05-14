货币 / TXO
TXO: TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner In
14.07 USD 0.01 (0.07%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TXO汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点13.99和高点14.12进行交易。
关注TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner In动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
TXO新闻
日范围
13.99 14.12
年范围
13.27 20.70
- 前一天收盘价
- 14.06
- 开盘价
- 14.12
- 卖价
- 14.07
- 买价
- 14.37
- 最低价
- 13.99
- 最高价
- 14.12
- 交易量
- 108
- 日变化
- 0.07%
- 月变化
- -0.21%
- 6个月变化
- -26.45%
- 年变化
- -29.37%
