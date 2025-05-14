Moedas / TXO
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
TXO: TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner In
14.02 USD 0.01 (0.07%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TXO para hoje mudou para 0.07%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.00 e o mais alto foi 14.13.
Veja a dinâmica do par de moedas TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner In. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TXO Notícias
- TXO Partners LP (TXO) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
- TXO Partners LP (TXO) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- TXO Energy Partners stock price target lowered to $22 at Raymond James
- Is TXO Partners LP (TXO) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- Here's Why TXO Partners LP (TXO) Fell More Than Broader Market
- Earnings Preview: TXO Partners LP (TXO) Q2 Earnings Expected to Decline
- TXO Energy Partners price target raised to $24 by Raymond James
- TXO Partners LP (TXO) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
- A Targeted Trade On TXO Partners (NYSE:TXO)
- TXO Partners joins NYSE Texas as founding member
- TXO Partners, L.P. Announces Full Exercise and Closing of Underwriters’ Option
- Txo partners director Bob Simpson buys $33.75m in common units
- TXO Partners prices $175 million public offering
Faixa diária
14.00 14.13
Faixa anual
13.27 20.70
- Fechamento anterior
- 14.01
- Open
- 14.12
- Bid
- 14.02
- Ask
- 14.32
- Low
- 14.00
- High
- 14.13
- Volume
- 129
- Mudança diária
- 0.07%
- Mudança mensal
- -0.57%
- Mudança de 6 meses
- -26.71%
- Mudança anual
- -29.62%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh