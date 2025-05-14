通貨 / TXO
TXO: TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner In
14.05 USD 0.04 (0.29%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TXOの今日の為替レートは、0.29%変化しました。日中、通貨は1あたり14.00の安値と14.13の高値で取引されました。
TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner Inダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
14.00 14.13
1年のレンジ
13.27 20.70
- 以前の終値
- 14.01
- 始値
- 14.12
- 買値
- 14.05
- 買値
- 14.35
- 安値
- 14.00
- 高値
- 14.13
- 出来高
- 230
- 1日の変化
- 0.29%
- 1ヶ月の変化
- -0.35%
- 6ヶ月の変化
- -26.56%
- 1年の変化
- -29.47%
