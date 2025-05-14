クォートセクション
通貨 / TXO
TXO: TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner In

14.05 USD 0.04 (0.29%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TXOの今日の為替レートは、0.29%変化しました。日中、通貨は1あたり14.00の安値と14.13の高値で取引されました。

TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner Inダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
14.00 14.13
1年のレンジ
13.27 20.70
以前の終値
14.01
始値
14.12
買値
14.05
買値
14.35
安値
14.00
高値
14.13
出来高
230
1日の変化
0.29%
1ヶ月の変化
-0.35%
6ヶ月の変化
-26.56%
1年の変化
-29.47%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K